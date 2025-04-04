Вашингтон — Чикаго, 5 апреля: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Абсолютно все аргументы перед матчем в пользу «Вашингтона» - место в турнирной таблице, уровень игры, фактор своего льда. В пяти последних матчах этих соперников четыре раза вверх брали «Столичные», а два предыдущих визита в Вашингтон оборачивались для чикагцев крупными поражениями.

Помимо счета на табло интересен матч и продолжающейся погоней Александра Овечкина за Уэйном Гретцки. Легендарный канадец пока еще возглавляет список самых метких снайперов НХЛ всех времен, но до его рекорда Ови осталось всего два гола. Теоретически россиянин уже в этой игре может и догнать, и обогнать Гретцки. Мы же будем чуть скромней, предположив, что Капитан «Вашингтона» отличится заброшенной шайбой в игре с «Чикаго» как минимум один раз.