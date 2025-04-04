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4 апреля 11:39ГлавнаяПрогнозыХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)

Вашингтон — Чикаго, 5 апреля: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Овечкин в двух шагах от рекорда Гретцки
Руслан Ипполитов

 

В ночь на субботу, 5 апреля, состоится матч НХЛ «Вашингтон» - «Чикаго». Лучшая команда Востока принимает безнадежного аутсайдера с Запада. Встреча станет очередной возможностью для Александра Овечкина сократить отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов лиги всех времен. Ови осталось забросить всего две шайбы. До нового рекорда - три.

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Команда 1

Время начала

Команда 2

«Вашингтон Кэпиталз»

05.04.2025, Сб

02:00 МСК

«Чикаго Блэкхоукс»

П1 - 1.47

Х - 5.40

П2 - 5.80

Турнир: регулярный чемпионат НХЛ

Стадион: «Кэпитал Уан-Арена» (Вашингтон, США)

Форма команд

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История личных встреч:

 ПобедыПораженияРазница голов
«Чикаго»81670-94
«Вашингтон»16894-70

Последние пять матчей «Вашингтона» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

03.04.2025«Каролина»

5:1

«Вашингтон»

02.04.2025«Бостон»

3:4

«Вашингтон»

30.03.2025«Вашингтон»

5:8

«Баффало»

28.03.2025«Миннесота»

4:2

«Вашингтон»

26.03.2025«Виннипег»

3:2 ОТ

«Вашингтон»

Последние пять матчей «Чикаго» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

03.04.2025«Чикаго»

2:3 Б

«Колорадо»

30.03.2025«Чикаго»

2:5

«Юта»

29.03.2025«Чикаго»

3:5

«Вегас»

27.03.2025«Чикаго»

3:5

«Нью-Джерси»

23.03.2025«Чикаго»

7:4

«Филадельфия»

Последние пять матчей «Вашингтона» и «Чикаго»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

18.12.2024«Чикаго»

3:2

«Вашингтон»

10.03.2024«Вашингтон»

4:1

«Чикаго»

11.12.2023«Чикаго»

2:4

«Вашингтон»

24.03.2023«Вашингтон»

6:1

«Чикаго»

14.12.2022«Чикаго»

3:7

«Вашингтон»

Лидеры

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«Вашингтон»

Показатель

«Чикаго»

Показатель

Бомбардир (очки)Строум73

Бедард

60

Снайпер (голы)Овечкин39

Донато

29

Ассистент (передачи)Строум49

Терявяйнен

41

Вратарь (коэфф. надежности)Томпсон2.48

Содерблум

3.22

Турнирное положение

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Восточная конференция

КлубИВВОВБПБПОПШО
1. Вашингтон7541613618271-204105
2. Каролина7441502224243-19796
3. Торонто7538712225245-22196
4. Тампа-Бэй7538422326269-19893
5. Флорида7535450427237-20492
6. Нью-Джерси7635322529227-20187
7. Оттава7531812429215-21586
8. Монреаль7526823630227-24981
9. Рейнджерс7532310732229-22679
10. Коламбус7424461831245-25377
11. Детройт7426530733211-23475
12. Айлендерс7425522832203-22974
13. Питтсбург7620916634222-27972
14. Филадельфия7620653636216-26371
15. Баффало7426331536244-26370
16. Бостон7623701837197-25269

Западная конференция

КлубИВВОВБПБПОПШО
1. Виннипег76411011320261-177108
2. Даллас7541722221259-190104
3. Вегас7542213522252-20298
3. Колорадо7739533126261-21698
5. Лос-Анджелес7538413623223-18995
6. Эдмонтон75321201426242-21993
7. Сент-Луис7730841628236-21791
8. Миннесота7633533428208-21889
9. Калгари75275421027198-22084
10. Ванкувер75265321128213-23481
11. Юта7626713930214-23380
12. Анахайм7523642634206-23774
13. Сиэтл7626513338229-24570
14. Нэшвилл7623310841191-25062
15. Чикаго7518213744203-27252
16. Сан-Хосе7514425545195-28550

Потери

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«Вашингтон»: Бекстрем, Оши, Милано, Фехервари Томпсон (все - травма)

«Чикаго»: Уэбер, Мартинес, Дикинсон, Броссуа, Дак (все - травма)

Прогноз на матч

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Абсолютно все аргументы перед матчем в пользу «Вашингтона» - место в турнирной таблице, уровень игры, фактор своего льда. В пяти последних матчах этих соперников четыре раза вверх брали «Столичные», а два предыдущих визита в Вашингтон оборачивались для чикагцев крупными поражениями.

Помимо счета на табло интересен матч и продолжающейся погоней Александра Овечкина за Уэйном Гретцки. Легендарный канадец пока еще возглавляет список самых метких снайперов НХЛ всех времен, но до его рекорда Ови осталось всего два гола. Теоретически россиянин уже в этой игре может и догнать, и обогнать Гретцки. Мы же будем чуть скромней, предположив, что Капитан «Вашингтона» отличится заброшенной шайбой в игре с «Чикаго» как минимум один раз. 

Бонусы на матч

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Трансляции

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ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

 

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Коэффициенты букмекеров

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Эксперты FONBET оценивают шансы «Чикаго» на победу в основное время коэффициентом 5.90. Вероятность успеха хозяев котируется за 1.47. На ничью можно заключить пари за 5.40.

Вопросы и ответы

Сыграет ли Александр Овечкин?

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Лидер «Столичных» обязательно выйдет на лед. На счету форварда в текущем сезоне 66 (39+27) результативных баллов. В предыдущей встрече (с «Каролиной» - 5:1) лидер «Кэпиталз» забил единственный гол своей команды. За всю карьеру в НХЛ Овечкин забросил 892 шайбу. Он занимает второе место в списке лучших снайперов лиги всех времен, отставая от Уэйна Гретцки всего на два гола.

Какие российские хоккеисты выступают за «Чикаго»?

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В заявке «Блэкхоукс» нападающий Илья Михеев. 30-летний форвард провел в текущем сезоне 73 матча, в которых набрал 32 (18+14) результативных очка.

Кто выиграет Кубок Стэнли?

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Топ фаворитов, по версии аналитиков FONBET, выглядит следующим образом:

«Даллас» - 6.00 

«Флорида» - 7.00

«Эдмонтон» - 9.00

На победу в плей-офф «Вашингтона» ставки принимаются по коэффициенту 10.00.

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