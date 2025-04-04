Вашингтон — Чикаго, 5 апреля: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

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В ночь на субботу, 5 апреля, состоится матч НХЛ «Вашингтон» - «Чикаго». Лучшая команда Востока принимает безнадежного аутсайдера с Запада. Встреча станет очередной возможностью для Александра Овечкина сократить отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов лиги всех времен. Ови осталось забросить всего две шайбы. До нового рекорда - три.
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|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Вашингтон Кэпиталз»
05.04.2025, Сб
02:00 МСК
«Чикаго Блэкхоукс»
|П1 - 1.47
Турнир: регулярный чемпионат НХЛ
Стадион: «Кэпитал Уан-Арена» (Вашингтон, США)
История личных встреч:
|Победы
|Поражения
|Разница голов
|«Чикаго»
|8
|16
|70-94
|«Вашингтон»
|16
|8
|94-70
Последние пять матчей «Вашингтона» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|03.04.2025
|«Каролина»
5:1
«Вашингтон»
|02.04.2025
|«Бостон»
3:4
«Вашингтон»
|30.03.2025
|«Вашингтон»
5:8
«Баффало»
|28.03.2025
|«Миннесота»
4:2
«Вашингтон»
|26.03.2025
|«Виннипег»
3:2 ОТ
«Вашингтон»
Последние пять матчей «Чикаго» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|03.04.2025
|«Чикаго»
2:3 Б
«Колорадо»
|30.03.2025
|«Чикаго»
2:5
«Юта»
|29.03.2025
|«Чикаго»
3:5
«Вегас»
|27.03.2025
|«Чикаго»
3:5
«Нью-Джерси»
|23.03.2025
|«Чикаго»
7:4
«Филадельфия»
Последние пять матчей «Вашингтона» и «Чикаго»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|18.12.2024
|«Чикаго»
3:2
«Вашингтон»
|10.03.2024
|«Вашингтон»
4:1
«Чикаго»
|11.12.2023
|«Чикаго»
2:4
«Вашингтон»
|24.03.2023
|«Вашингтон»
6:1
«Чикаго»
|14.12.2022
|«Чикаго»
3:7
«Вашингтон»
«Вашингтон»
|Показатель
«Чикаго»
Показатель
|Бомбардир (очки)
|Строум
|73
Бедард
60
|Снайпер (голы)
|Овечкин
|39
Донато
29
|Ассистент (передачи)
|Строум
|49
Терявяйнен
41
|Вратарь (коэфф. надежности)
|Томпсон
|2.48
Содерблум
3.22
Восточная конференция
|Клуб
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1. Вашингтон
|75
|41
|6
|1
|3
|6
|18
|271-204
|105
|2. Каролина
|74
|41
|5
|0
|2
|2
|24
|243-197
|96
|3. Торонто
|75
|38
|7
|1
|2
|2
|25
|245-221
|96
|4. Тампа-Бэй
|75
|38
|4
|2
|2
|3
|26
|269-198
|93
|5. Флорида
|75
|35
|4
|5
|0
|4
|27
|237-204
|92
|6. Нью-Джерси
|76
|35
|3
|2
|2
|5
|29
|227-201
|87
|7. Оттава
|75
|31
|8
|1
|2
|4
|29
|215-215
|86
|8. Монреаль
|75
|26
|8
|2
|3
|6
|30
|227-249
|81
|9. Рейнджерс
|75
|32
|3
|1
|0
|7
|32
|229-226
|79
|10. Коламбус
|74
|24
|4
|6
|1
|8
|31
|245-253
|77
|11. Детройт
|74
|26
|5
|3
|0
|7
|33
|211-234
|75
|12. Айлендерс
|74
|25
|5
|2
|2
|8
|32
|203-229
|74
|13. Питтсбург
|76
|20
|9
|1
|6
|6
|34
|222-279
|72
|14. Филадельфия
|76
|20
|6
|5
|3
|6
|36
|216-263
|71
|15. Баффало
|74
|26
|3
|3
|1
|5
|36
|244-263
|70
|16. Бостон
|76
|23
|7
|0
|1
|8
|37
|197-252
|69
Западная конференция
|Клуб
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1. Виннипег
|76
|41
|10
|1
|1
|3
|20
|261-177
|108
|2. Даллас
|75
|41
|7
|2
|2
|2
|21
|259-190
|104
|3. Вегас
|75
|42
|2
|1
|3
|5
|22
|252-202
|98
|3. Колорадо
|77
|39
|5
|3
|3
|1
|26
|261-216
|98
|5. Лос-Анджелес
|75
|38
|4
|1
|3
|6
|23
|223-189
|95
|6. Эдмонтон
|75
|32
|12
|0
|1
|4
|26
|242-219
|93
|7. Сент-Луис
|77
|30
|8
|4
|1
|6
|28
|236-217
|91
|8. Миннесота
|76
|33
|5
|3
|3
|4
|28
|208-218
|89
|9. Калгари
|75
|27
|5
|4
|2
|10
|27
|198-220
|84
|10. Ванкувер
|75
|26
|5
|3
|2
|11
|28
|213-234
|81
|11. Юта
|76
|26
|7
|1
|3
|9
|30
|214-233
|80
|12. Анахайм
|75
|23
|6
|4
|2
|6
|34
|206-237
|74
|13. Сиэтл
|76
|26
|5
|1
|3
|3
|38
|229-245
|70
|14. Нэшвилл
|76
|23
|3
|1
|0
|8
|41
|191-250
|62
|15. Чикаго
|75
|18
|2
|1
|3
|7
|44
|203-272
|52
|16. Сан-Хосе
|75
|14
|4
|2
|5
|5
|45
|195-285
|50
«Вашингтон»: Бекстрем, Оши, Милано, Фехервари Томпсон (все - травма)
«Чикаго»: Уэбер, Мартинес, Дикинсон, Броссуа, Дак (все - травма)
Абсолютно все аргументы перед матчем в пользу «Вашингтона» - место в турнирной таблице, уровень игры, фактор своего льда. В пяти последних матчах этих соперников четыре раза вверх брали «Столичные», а два предыдущих визита в Вашингтон оборачивались для чикагцев крупными поражениями.
Помимо счета на табло интересен матч и продолжающейся погоней Александра Овечкина за Уэйном Гретцки. Легендарный канадец пока еще возглавляет список самых метких снайперов НХЛ всех времен, но до его рекорда Ови осталось всего два гола. Теоретически россиянин уже в этой игре может и догнать, и обогнать Гретцки. Мы же будем чуть скромней, предположив, что Капитан «Вашингтона» отличится заброшенной шайбой в игре с «Чикаго» как минимум один раз.
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Лидер «Столичных» обязательно выйдет на лед. На счету форварда в текущем сезоне 66 (39+27) результативных баллов. В предыдущей встрече (с «Каролиной» - 5:1) лидер «Кэпиталз» забил единственный гол своей команды. За всю карьеру в НХЛ Овечкин забросил 892 шайбу. Он занимает второе место в списке лучших снайперов лиги всех времен, отставая от Уэйна Гретцки всего на два гола.
В заявке «Блэкхоукс» нападающий Илья Михеев. 30-летний форвард провел в текущем сезоне 73 матча, в которых набрал 32 (18+14) результативных очка.
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