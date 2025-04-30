Вашингтон — Монреаль, 1 мая: где смотреть матч 1/8 финала Кубка Стэнли, прогноз, статистика

Присоединившийся к «Канадиенс» на самом финише регулярного первенства Иван Демидов набрал-таки свои первые очки в плей-офф. Три матча кряду 19-летний форвард уходил со льда без результативных действий, но в четвертой встрече серии Ваня отметился двумя голевыми передачами. Впрочем, ассисты россиянина не помогли его команде победить, а сам Демидов завершил тот матч с показателем полезности (-2).

А вот опытный лидер «Кэпиталз» Александр Овечкин предыдущую встречу не может занести себе в актив. Капитал «Вашингтона» голов не забивал и одноклубникам не ассистировал, да еще и заработал удаление, что случается с Ови довольно редко. Зато его команда одержала уверенную победу и повела в серии 3:1.

Есть сразу несколько расслабляющих для хозяев предстоящего матча факторов. Право на ошибку, а то и на две, у «Столичных» имеется. Но тренерскому штабу необходимо именно в такой момент настроить команду на серьезную борьбу, чтобы избежать проблем на следующих стадиях плей-офф. Ставка на победу «Вашингтона» выглядит правильной, но слишком прямолинейной. Наш выбор - гол Овечкина, который в предыдущей игре отличиться не смог.