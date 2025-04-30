Вашингтон — Монреаль, 1 мая: где смотреть матч 1/8 финала Кубка Стэнли, прогноз, статистика

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В ночь на четверг, 1 мая, может определиться победитель пары первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» - «Монреаль». Команде Александра Овечкина для выхода в полуфинал Восточной конференции осталось одержать всего одну победу. Встреча пройдет на льду «Столичных».
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Турнир: Кубок Стэнли, первый раунд плей-офф, пятый матч
Счет в серии: 3:1
Стадион: «Кэпитал Уан-Арена» (Вашингтон, США)
История личных встреч:
|Победы
|Поражения
|Разница голов
|«Вашингтон»
|40
|23
|217-160
|«Монреаль»
|23
|40
|160-217
Последние пять матчей «Монреаля»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|28.01.2025
|«Монреаль»
2:5
«Вашингтон»
|26.12.2024
|«Монреаль»
6:3
«Вашингтон»
|24.11.2024
|«Вашингтон»
3:1
«Монреаль»
|22.02.2024
|«Вашингтон»
3:2 ОТ
«Монреаль»
|17.04.2025
|«Монреаль»
4:2
«Каролина»
Последние пять матчей «Вашингтона»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|28.01.2025
|«Монреаль»
2:5
«Вашингтон»
|26.12.2024
|«Монреаль»
6:3
«Вашингтон»
|24.11.2024
|«Вашингтон»
3:1
«Монреаль»
|22.02.2024
|«Вашингтон»
3:2 ОТ
«Монреаль»
|18.04.2025
|«Питтсбург»
5:2
«Вашингтон»
Последние пять матчей «Вашингтона» и «Монреаля»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|28.01.2025
|«Монреаль»
2:5
«Вашингтон»
|26.12.2024
|«Монреаль»
6:3
«Вашингтон»
|24.11.2024
|«Вашингтон»
3:1
«Монреаль»
|22.02.2024
|«Вашингтон»
3:2 ОТ
«Монреаль»
|11.01.2025
|«Вашингтон»
2:3 ОТ
«Монреаль»
«Монреаль»
|Показатель
«Вашингтон»
Показатель
|Бомбардир (очки)
|Сузуки
|91
Строум
88
|Снайпер (голы)
|Кофилд
|40
Овечкин
47
|Ассистент (передачи)
|Хатсон
|63
Строум
57
|Вратарь (коэфф. надежности)
|Монтембо
|2.82
Томпсон
2.48
«Виннипег Джетс» - «Сент-Луис Блюз»
«Даллас Старз» - «Колорадо Эвеланш»
«Каролина Харрикейнз» - «Нью-Джерси Дэвилз»
«Торонто Мэйпл Лифс» - «Оттава Сенаторз»
«Вегас Голден Найтс» - «Миннесота Уайлд»
«Вашингтон Кэпиталз» - «Монреаль Канадиенс»
«Лос-Анджелес Кингз» - «Эдмонтон Ойлерз»
«Тампа-Бэй Лайтнинг» - «Флорида Пантерз»
Присоединившийся к «Канадиенс» на самом финише регулярного первенства Иван Демидов набрал-таки свои первые очки в плей-офф. Три матча кряду 19-летний форвард уходил со льда без результативных действий, но в четвертой встрече серии Ваня отметился двумя голевыми передачами. Впрочем, ассисты россиянина не помогли его команде победить, а сам Демидов завершил тот матч с показателем полезности (-2).
А вот опытный лидер «Кэпиталз» Александр Овечкин предыдущую встречу не может занести себе в актив. Капитал «Вашингтона» голов не забивал и одноклубникам не ассистировал, да еще и заработал удаление, что случается с Ови довольно редко. Зато его команда одержала уверенную победу и повела в серии 3:1.
Есть сразу несколько расслабляющих для хозяев предстоящего матча факторов. Право на ошибку, а то и на две, у «Столичных» имеется. Но тренерскому штабу необходимо именно в такой момент настроить команду на серьезную борьбу, чтобы избежать проблем на следующих стадиях плей-офф. Ставка на победу «Вашингтона» выглядит правильной, но слишком прямолинейной. Наш выбор - гол Овечкина, который в предыдущей игре отличиться не смог.
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Капитан «Вашингтона» не значится в списке травмированных. В регулярном первенстве-2024/25 россиянин забил 44 гола и сделал 29 результативных передач в 65 матчах, став третьим снайпером регулярки. В четырех матчах плей-офф на счету Ови 4 (3+1) результативных балла. В предыдущей встрече Саша результативных действий не совершил, заработав одно удаление.
В заявке «Канадиенс» всего один представитель отечественной хоккейной школы. 19-летний нападающий Иван Демидов присоединился к команде в самом конце регулярного первенства и успел принять участие лишь в двух встречах. В совей дебютной игре в НХЛ форвард отметился голом и результативной передачей. В плей-офф Ваня три матча не набирал очков за результативность, но в предыдущем матче сделал две голевые передачи. Выиграть его команде, правда, это не помогло, а сам Демидов завершил встречу с показателем полезности (-2).
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