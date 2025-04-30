Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
29 апреля 8:56ГлавнаяПрогнозыХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)

Вашингтон — Монреаль, 1 мая: где смотреть матч 1/8 финала Кубка Стэнли, прогноз, статистика

Команда Овечкина может оформить выход в четвертьфинал Кубка Стэнли
Руслан Ипполитов

 

В ночь на четверг, 1 мая, может определиться победитель пары первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» - «Монреаль». Команде Александра Овечкина для выхода в полуфинал Восточной конференции осталось одержать всего одну победу. Встреча пройдет на льду «Столичных». 

🎁 ПОЛУЧИТЬ ДО 15 000 РУБЛЕЙ ОТ FONBET
Команда 1

Время начала

Команда 2

«Вашингтон Кэпиталз»

01.05.2025, Чт

02:00 МСК

«Монреаль Канадиенс»

П1 - 1.95

Х - 4.50

П2 - 3.30

Турнир: Кубок Стэнли, первый раунд плей-офф, пятый матч

Счет в серии: 3:1

Стадион: «Кэпитал Уан-Арена» (Вашингтон, США)

Форма команд

Свернуть

История личных встреч:

 ПобедыПораженияРазница голов
«Вашингтон»4023217-160
«Монреаль»2340160-217

Последние пять матчей «Монреаля»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

28.01.2025«Монреаль»

2:5

«Вашингтон»

26.12.2024«Монреаль»

6:3

«Вашингтон»

24.11.2024«Вашингтон»

3:1

«Монреаль»

22.02.2024«Вашингтон»

3:2 ОТ

«Монреаль»

17.04.2025«Монреаль»

4:2

«Каролина»

Последние пять матчей «Вашингтона»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

28.01.2025«Монреаль»

2:5

«Вашингтон»

26.12.2024«Монреаль»

6:3

«Вашингтон»

24.11.2024«Вашингтон»

3:1

«Монреаль»

22.02.2024«Вашингтон»

3:2 ОТ

«Монреаль»

18.04.2025«Питтсбург»

5:2

«Вашингтон»

Последние пять матчей «Вашингтона» и «Монреаля»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

28.01.2025«Монреаль»

2:5

«Вашингтон»

26.12.2024«Монреаль»

6:3

«Вашингтон»

24.11.2024«Вашингтон»

3:1

«Монреаль»

22.02.2024«Вашингтон»

3:2 ОТ

«Монреаль»

11.01.2025«Вашингтон»

2:3 ОТ

«Монреаль»

Лидеры

Свернуть
 

«Монреаль»

Показатель

«Вашингтон»

Показатель

Бомбардир (очки)Сузуки91

Строум

88

Снайпер (голы)Кофилд40

Овечкин

47

Ассистент (передачи)Хатсон63

Строум

57

Вратарь (коэфф. надежности)Монтембо2.82

Томпсон

2.48

Пары первого раунда плей-офф:

Свернуть

«Виннипег Джетс» - «Сент-Луис Блюз»

«Даллас Старз» - «Колорадо Эвеланш»

«Каролина Харрикейнз» - «Нью-Джерси Дэвилз»

«Торонто Мэйпл Лифс» - «Оттава Сенаторз»

«Вегас Голден Найтс» - «Миннесота Уайлд»

«Вашингтон Кэпиталз» - «Монреаль Канадиенс»

«Лос-Анджелес Кингз» - «Эдмонтон Ойлерз»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» - «Флорида Пантерз»

Прогноз на матч

Свернуть

Присоединившийся к «Канадиенс» на самом финише регулярного первенства Иван Демидов набрал-таки свои первые очки в плей-офф. Три матча кряду 19-летний форвард уходил со льда без результативных действий, но в четвертой встрече серии Ваня отметился двумя голевыми передачами. Впрочем, ассисты россиянина не помогли его команде победить, а сам Демидов завершил тот матч с показателем полезности (-2).

А вот опытный лидер «Кэпиталз» Александр Овечкин предыдущую встречу не может занести себе в актив. Капитал «Вашингтона» голов не забивал и одноклубникам не ассистировал, да еще и заработал удаление, что случается с Ови довольно редко. Зато его команда одержала уверенную победу и повела в серии 3:1.

Есть сразу несколько расслабляющих для хозяев предстоящего матча факторов. Право на ошибку, а то и на две, у «Столичных» имеется. Но тренерскому штабу необходимо именно в такой момент настроить команду на серьезную борьбу, чтобы избежать проблем на следующих стадиях плей-офф. Ставка на победу «Вашингтона» выглядит правильной, но слишком прямолинейной. Наш выбор - гол Овечкина, который в предыдущей игре отличиться не смог.     

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2025 ГОДУ

Трансляции

Свернуть

Найти трансляции можно на ресурсах букмекерских контор и в соцсетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

 

КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Эксперты FONBET оценивают шансы «Вашингтона» на победу в основное время коэффициентом 1.95. Вероятность успеха гостей котируется за 3.30. На ничью можно заключить пари за 4.50.

Вопросы и ответы

Сыграет ли Александр Овечкин?

Свернуть

Капитан «Вашингтона» не значится в списке травмированных. В регулярном первенстве-2024/25 россиянин забил 44 гола и сделал 29 результативных передач в 65 матчах, став третьим снайпером регулярки.  В четырех матчах плей-офф на счету Ови 4 (3+1) результативных балла. В предыдущей встрече Саша результативных действий не совершил, заработав одно удаление.

Какие российские хоккеисты выступают за «Монреаль»?

Свернуть

В заявке «Канадиенс» всего один представитель отечественной хоккейной школы. 19-летний нападающий Иван Демидов присоединился к команде в самом конце регулярного первенства и успел принять участие лишь в двух встречах. В совей дебютной игре в НХЛ форвард отметился голом и результативной передачей. В плей-офф Ваня три матча не набирал очков за результативность, но в предыдущем матче сделал две голевые передачи. Выиграть его команде, правда, это не помогло, а сам Демидов завершил встречу с показателем полезности (-2).

Кто выиграет Кубок Стэнли?

Свернуть

Топ фаворитов, по версии аналитиков FONBET, выглядит следующим образом:

«Каролина» - 5.50 

«Флорида» - 6.00

«Торонто» - 7.50

Поставить на победу в плей-офф «Вашингтона» можно с коэффициентом 13.00. Номинал сыгравшей ставки на победу в Кубке Стэнли «Монреаля» будет увеличен в 250 раз.

Топы букмекеров

Смотреть всё
Букмекеры с бонусами
Смотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставками
Смотреть полный список
БК с мобильной версией
Смотреть полный список
Киберспортивные букмекеры
Смотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOS
Смотреть полный список
Топ-10 букмекеров России
Смотреть полный список
Легальные букмекеры России
Смотреть полный список
Топ букмекеров на Андроид
Смотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Смотреть обзор бонуса Бонус для новых игроков — до 25000 рублейhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Legal_Bk_logos_pari_9c741ceccd.png
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей
icon
Условия
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму от 100 до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_Promokody_6_9afb75c77f.pngПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgот 100 до 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму от 100 до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer276 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_Promokody_5_deb33b4424.pngПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer276 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_Promokody_92b3d01477.pngПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer610 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcziya_bcc9768d02.png
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer245 дней 20 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_Akczii_9_eea1337002.png
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Legal_Bk_logos_pari_9c741ceccd.pngдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer245 дней 20 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_Fribety_pari_7e713a3b5e.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Legal_Bk_logos_pari_9c741ceccd.pngдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer231 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Акция от BetBoom - фрибеты и скины за выполнение киберспортивных заданийhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_Akczii_betbum_046dec5b7b.pngbonus rating4.2/5
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betboom_3db86577be.svgСкины и фрибеты
Акция от BetBoom - фрибеты и скины за выполнение киберспортивных заданий
Получить бонусПодробнее
bonus timer245 дней 18 часов
Условия
Смотреть обзор бонуса Программа лояльности BetBoom с кэшбэком до 20%https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_Bonusy_Bet_Boom_4267b44909.pngbonus rating4.2/5
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betboom_3db86577be.svgдо 20%
Программа лояльности BetBoom с кэшбэком до 20%
Получить бонусПодробнее
bonus timer610 дней 20 часов
Условия
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_Fribety_vinlaj_554c5e841c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_winline_e9594ea4aa.svgдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer245 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_Promokod_Olimp_9d7e83943f.jpgbonus rating4.5/5
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_olimpbet_7e24ca5be4.svg500 ₽
Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»
Получить бонусПодробнее
bonus timer245 дней 18 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит1 000 ₽
Смотреть всё
Наши проекты
Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1

На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



Наши проекты
Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1

На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных