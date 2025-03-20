Вашингтон — Филадельфия, 21 марта: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

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В ночь со четверга на пятницу, 21 марта, «Вашингтон» проведет домашнюю встречу регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Филадельфией». Лидер Восточной конференции сыграет с уже потерявшей шансы пробиться в плей-офф командой. Капитан «Столичных» - Александр Овечкин - имеет возможность сократить отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ. Оцениваем шансы соперников и Ови.
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|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Вашингтон Кэпиталз»
21.03.2025, Пт
02:00 МСК
«Филадельфия Флайерз»
|П1 - 1.70
Турнир: регулярный чемпионат НХЛ
Стадион: «Кэпитал Уан-Арена» (Вашингтон, США)
История личных встреч:
|Победы
|Поражения
|Разница голов
|«Вашингтон»
|44
|37
|258-229
|«Филадельфия»
|37
|44
|229-258
Последние пять матчей «Вашингтона» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|19.03.2025
|«Вашингтон»
4:1
«Детройт»
|16.03.2025
|«Сан-Хосе»
1:5
«Вашингтон»
|14.03.2025
|«Лос-Анджелес»
3:0
«Вашингтон»
|12.03.2025
|«Анахайм»
4:7
«Вашингтон»
|09.03.2025
|«Вашингтон»
4:2
«Сиэтл»
Последние пять матчей «Филадельфии» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|18.03.2025
|«Тампа-Бэй»
2:0
«Филадельфия»
|16.03.2025
|«Филадельфия»
0:5
«Каролина»
|14.03.2025
|«Филадельфия»
4:3 Б
«Тампа-Бэй»
|12.03.2025
|«Филадельфия»
2:5
«Оттава»
|09.03.2025
|«Филадельфия»
1:3
«Нью-Джерси»
Последние пять матчей «Вашингтона» и «Филадельфии»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|07.02.2025
|«Филадельфия»
3:4
«Вашингтон»
|24.10.2024
|«Вашингтон»
6:3
«Филадельфия»
|23.10.2024
|«Филадельфия»
1:4
«Вашингтон»
|22.09.2024
|«Вашингтон»
2:6
«Филадельфия»
|17.04.2024
|«Филадельфия»
1:2
«Вашингтон»
«Филадельфия»
|Показатель
«Вашингтон»
Показатель
|Бомбардир (очки)
|Конекны
|64
Строум
67
|Снайпер (голы)
|Конекны
|22
Овечкин
34
|Ассистент (передачи)
|Конекны
|42
Строум
45
|Вратарь (коэфф. надежности)
|Эрссон
|3.02
Томпсон
2.28
Восточная конференция
|Клуб
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1. Вашингтон
|68
|38
|6
|1
|3
|5
|15
|248-176
|98
|2. Каролина
|67
|36
|5
|0
|2
|2
|22
|217-178
|86
|3. Флорида
|68
|35
|2
|4
|0
|3
|24
|221-184
|85
|4. Торонто
|68
|33
|7
|1
|1
|2
|24
|218-200
|85
|5. Тампа-Бэй
|67
|34
|4
|1
|2
|3
|23
|236-179
|83
|6. Нью-Джерси
|69
|33
|3
|1
|1
|5
|26
|206-178
|80
|7. Оттава
|67
|27
|8
|1
|2
|3
|26
|198-193
|77
|8. Монреаль
|67
|24
|7
|2
|2
|5
|27
|203-219
|73
|9. Рейнджерс
|69
|30
|2
|1
|0
|6
|30
|205-206
|72
|10. Айлендерс
|67
|25
|4
|2
|1
|7
|28
|183-198
|70
|11. Коламбус
|67
|23
|4
|4
|1
|7
|28
|218-223
|70
|12. Детройт
|68
|24
|5
|3
|0
|6
|30
|195-215
|70
|13. Бостон
|69
|23
|7
|0
|1
|8
|30
|186-221
|69
|14. Питтсбург
|70
|19
|8
|1
|5
|5
|32
|204-254
|66
|15. Филадельфия
|69
|17
|6
|5
|3
|5
|33
|191-234
|64
|16. Баффало
|66
|21
|3
|3
|1
|5
|33
|209-232
|60
Западная конференция
|Клуб
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1. Виннипег
|69
|38
|8
|1
|1
|3
|18
|239-162
|98
|2. Даллас
|67
|35
|6
|2
|1
|2
|21
|229-177
|89
|3. Вегас
|67
|36
|2
|1
|3
|5
|20
|222-184
|86
|4. Колорадо
|69
|35
|5
|1
|2
|1
|25
|229-199
|85
|5. Эдмонтон
|68
|29
|11
|0
|1
|3
|24
|221-195
|84
|6. Миннесота
|69
|31
|5
|3
|2
|3
|25
|191-194
|83
|7. Лос-Анджелес
|66
|31
|4
|1
|3
|6
|21
|186-172
|81
|8. Ванкувер
|68
|25
|5
|2
|1
|10
|25
|191-205
|75
|9. Сент-Луис
|69
|25
|5
|4
|1
|6
|28
|206-203
|75
|10. Калгари
|67
|25
|3
|3
|2
|9
|25
|173-197
|73
|11. Юта
|68
|22
|7
|1
|3
|8
|27
|191-205
|71
|12. Анахайм
|68
|21
|5
|3
|2
|6
|31
|182-215
|66
|13. Сиэтл
|70
|24
|5
|1
|3
|2
|35
|209-227
|65
|14. Нэшвилл
|67
|21
|3
|1
|0
|8
|34
|172-218
|58
|15. Чикаго
|68
|17
|2
|1
|2
|7
|39
|184-243
|49
|16. Сан-Хосе
|68
|13
|4
|1
|4
|5
|41
|178-255
|45
«Вашингтон»: Бекстрем, Оши, Милано, Фрэнк (все - травма)
«Филадельфия»: Ристолайнен, Эллис, Хэтэуэй (все - травма)
Встреча на «Кэпитал Уан-Арене» почти не имеет спортивного интереса, ведь «Вашингтон» уверенно возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, давно обеспечив себе путевку в плей-офф, а «Филадельфия» уже лишилась шансов принять участие в розыгрыше Кубка Стэнли. Главная интрига - пополнит ли свой голевой запас Александр Овечкин.
На счету лидера «Столичных» 887 голов в НХЛ. До показателя Уэйна Гретцки, пока еще возглавляющего список лучших снайперов лиги всех времен, осталось всего 7 шайб, а до нового рекорда - 8. В предыдущем матче «Кэпиталз» Ови набрал один результативный балл за передачу. Есть все основания полагать, что на этот раз российский форвард не уйдет со льда без голов.
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Капитан и лучший снайпер «Столичных» обязательно выйдет на лед. В предыдущем матче регулярного первенства российский форвард записал на свой счет результативную передачу, с которой Коннор Макмайкл установил окончательный счет в игре с «Детройтом» (4:1).
Появление в воротах «Флайерз» российского голкипера вполне вероятно. В предыдущем матче «Летчиков» 28-летний вратарь вышел с первых минут и отразил 21 из 22 бросков хоккеистов «Тампы-Бэй», пропустив единственную шайбу от Никиты Кучерова. Второй гол «Молнии» забивали уже в пустые ворота. Матч завершился со счетом 2:0. Всего на счету российского голкипера в текущем регулярном чемпионате 20 матчей и 60 пропущенных голов.
Топ фаворитов, по версии аналитиков FONBET, выглядит следующим образом:
«Эдмонтон» - 8.00
«Виннипег» - 9.00
«Флорида» - 9.00
На победу в плей-офф «Вашингтона» можно поставить с коэффициентом 10.00.
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