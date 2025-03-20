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20 марта 7:58ГлавнаяПрогнозыХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)

Вашингтон — Филадельфия, 21 марта: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Александру Овечкину осталось 7 шайб до рекорда Уэйна Гретцки
Руслан Ипполитов

 

В ночь со четверга на пятницу, 21 марта, «Вашингтон» проведет домашнюю встречу регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Филадельфией». Лидер Восточной конференции сыграет с уже потерявшей шансы пробиться в плей-офф командой. Капитан «Столичных» - Александр Овечкин - имеет возможность сократить отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ. Оцениваем шансы соперников и Ови.

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Команда 1

Время начала

Команда 2

«Вашингтон Кэпиталз»

21.03.2025, Пт

02:00 МСК

«Филадельфия Флайерз»

П1 - 1.70

Х - 4.60

П2 - 4.15

Турнир: регулярный чемпионат НХЛ

Стадион: «Кэпитал Уан-Арена» (Вашингтон, США)

Форма команд

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История личных встреч:

 ПобедыПораженияРазница голов
«Вашингтон»4437258-229
«Филадельфия»3744229-258

Последние пять матчей «Вашингтона» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

19.03.2025«Вашингтон»

4:1

«Детройт»

16.03.2025«Сан-Хосе»

1:5

«Вашингтон»

14.03.2025«Лос-Анджелес»

3:0

«Вашингтон»

12.03.2025«Анахайм»

4:7

«Вашингтон»

09.03.2025«Вашингтон»

4:2

«Сиэтл»

Последние пять матчей «Филадельфии» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

18.03.2025«Тампа-Бэй»

2:0

«Филадельфия»

16.03.2025«Филадельфия»

0:5

«Каролина»

14.03.2025«Филадельфия»

4:3 Б

«Тампа-Бэй»

12.03.2025«Филадельфия»

2:5

«Оттава»

09.03.2025«Филадельфия»

1:3

«Нью-Джерси»

Последние пять матчей «Вашингтона» и «Филадельфии»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

07.02.2025«Филадельфия»

3:4

«Вашингтон»

24.10.2024«Вашингтон»

6:3

«Филадельфия»

23.10.2024«Филадельфия»

1:4

«Вашингтон»

22.09.2024«Вашингтон»

2:6

«Филадельфия»

17.04.2024«Филадельфия»

1:2

«Вашингтон»

Лидеры

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«Филадельфия»

Показатель

«Вашингтон»

Показатель

Бомбардир (очки)Конекны64

Строум

67

Снайпер (голы)Конекны22

Овечкин

34

Ассистент (передачи)Конекны42

Строум

45

Вратарь (коэфф. надежности)Эрссон3.02

Томпсон

2.28

Турнирное положение

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Восточная конференция

КлубИВВОВБПБПОПШО
1. Вашингтон6838613515248-17698
2. Каролина6736502222217-17886
3. Флорида6835240324221-18485
4. Торонто6833711224218-20085
5. Тампа-Бэй6734412323236-17983
6. Нью-Джерси6933311526206-17880
7. Оттава6727812326198-19377
8. Монреаль6724722527203-21973
9. Рейнджерс6930210630205-20672
10. Айлендерс6725421728183-19870
11. Коламбус6723441728218-22370
12. Детройт6824530630195-21570
13. Бостон6923701830186-22169
14. Питтсбург7019815532204-25466
15. Филадельфия6917653533191-23464
16. Баффало6621331533209-23260

Западная конференция

КлубИВВОВБПБПОПШО
1. Виннипег6938811318239-16298
2. Даллас6735621221229-17789
3. Вегас6736213520222-18486
4. Колорадо6935512125229-19985
5. Эдмонтон68291101324221-19584
6. Миннесота6931532325191-19483
7. Лос-Анджелес6631413621186-17281
8. Ванкувер68255211025191-20575
9. Сент-Луис6925541628206-20375
10. Калгари6725332925173-19773
11. Юта6822713827191-20571
12. Анахайм6821532631182-21566
13. Сиэтл7024513235209-22765
14. Нэшвилл6721310834172-21858
15. Чикаго6817212739184-24349
16. Сан-Хосе6813414541178-25545

Потери

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«Вашингтон»: Бекстрем, Оши, Милано, Фрэнк (все - травма)

«Филадельфия»: Ристолайнен, Эллис, Хэтэуэй (все - травма)

Прогноз на матч

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Встреча на «Кэпитал Уан-Арене» почти не имеет спортивного интереса, ведь «Вашингтон» уверенно возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, давно обеспечив себе путевку в плей-офф, а «Филадельфия» уже лишилась шансов принять участие в розыгрыше Кубка Стэнли. Главная интрига - пополнит ли свой голевой запас Александр Овечкин.

На счету лидера «Столичных» 887 голов в НХЛ. До показателя Уэйна Гретцки, пока еще возглавляющего список лучших снайперов лиги всех времен, осталось всего 7 шайб, а до нового рекорда - 8. В предыдущем матче «Кэпиталз» Ови набрал один результативный балл за передачу. Есть все основания полагать, что на этот раз российский форвард не уйдет со льда без голов.  

Бонусы на матч

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Трансляции

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ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

 

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Коэффициенты букмекеров

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Эксперты FONBET оценивают шансы «Вашингтона» на победу в основное время довольной высоким для встречи записного фаворита с аутсайдером коэффициентом 1.70. Вероятность успеха гостей котируется за солидные 4.15. На ничью можно заключить пари за 4.60.

Вопросы и ответы

Сыграет ли Александр Овечкин?

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Капитан и лучший снайпер «Столичных» обязательно выйдет на лед. В предыдущем матче регулярного первенства российский форвард записал на свой счет результативную передачу, с которой Коннор Макмайкл установил окончательный счет в игре с «Детройтом» (4:1).

Сыграет ли за «Филадельфию» Иван Федотов?

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Появление в воротах «Флайерз» российского голкипера вполне вероятно. В предыдущем матче «Летчиков» 28-летний вратарь вышел с первых минут и отразил 21 из 22 бросков хоккеистов «Тампы-Бэй», пропустив единственную шайбу от Никиты Кучерова. Второй гол «Молнии» забивали уже в пустые ворота. Матч завершился со счетом 2:0. Всего на счету российского голкипера в текущем регулярном чемпионате 20 матчей и 60 пропущенных голов. 

Кто выиграет Кубок Стэнли?

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Топ фаворитов, по версии аналитиков FONBET, выглядит следующим образом:

«Эдмонтон» - 8.00 

«Виннипег» - 9.00

«Флорида» - 9.00

На победу в плей-офф «Вашингтона» можно поставить с коэффициентом 10.00

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