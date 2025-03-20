Вашингтон — Филадельфия, 21 марта: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Встреча на «Кэпитал Уан-Арене» почти не имеет спортивного интереса, ведь «Вашингтон» уверенно возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, давно обеспечив себе путевку в плей-офф, а «Филадельфия» уже лишилась шансов принять участие в розыгрыше Кубка Стэнли. Главная интрига - пополнит ли свой голевой запас Александр Овечкин.

На счету лидера «Столичных» 887 голов в НХЛ. До показателя Уэйна Гретцки, пока еще возглавляющего список лучших снайперов лиги всех времен, осталось всего 7 шайб, а до нового рекорда - 8. В предыдущем матче «Кэпиталз» Ови набрал один результативный балл за передачу. Есть все основания полагать, что на этот раз российский форвард не уйдет со льда без голов.