Вашингтон – Сан-Хосе, 16 января: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

«Вашингтон» в последнем матче с «Монреалем» доказал, что на своем льду представляет серьезную опасность, даже если в соперниках команды, претендующие на лидерство в конференции. Стилистически «Сан-Хосе» удобен «столичным». Хоккеисты «Шаркс» не отличаются сверхнадежностью в обороне, в среднем пропуская более двух шайб за игру. Кроме того, в двух последних личных встречах «Вашингтон» одержал крупные победы с разницей минимум в четыре шайбы.

Не исключаем, что «Сан-Хосе» способен побороться с «Кэпиталз», однако на стороне хозяев преимущество домашнего льда и высокая результативность ключевых форвардов. Полагаем, «Вашингтон» одержит победу в основное время за коэффициент 1,85.