Вашингтон – Сан-Хосе, 16 января: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

В ночь на пятницу, 16 января, «Вашингтон» встретится с «Сан-Хосе» в регулярном чемпионате НХЛ. В прошлой игре «столичные» продемонстрировали бойцовский характер, вырвав победу у «Монреаля». По силам ли команде Спенсера Карбери одолеть «Сан-Хосе»? Ищем ответ в нашем прогнозе.
Турнир: регулярный чемпионат НХЛ
Стадион: «Капитал Уан Арена» (Вашингтон, США)
История личных встреч:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Вашингтон»
|13
|0
|16
|89-85
|«Сан-Хосе»
|16
|0
|13
|85-89
Последние пять матчей «Вашингтона»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|14.01.2026
|«Вашингтон»
3:2 (ОТ)
«Монреаль»
|12.01.2026
|«Нэшвилл»
3:2
«Вашингтон»
|10.01.2026
|«Чикаго»
1:5
«Вашингтон»
|08.01.2026
|«Вашингтон»
1:4
«Даллас»
|06.01.2026
|«Вашингтон»
7:4
«Анахайм»
Последние пять матчей «Сан-Хосе»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|12.01.2026
|«Сан-Хосе»
2:7
«Вегас»
|11.01.2026
|«Сан-Хосе»
5:4 (ОТ)
«Даллас»
|08.01.2026
|«Лос-Анджелес»
3:4 (ОТ)
«Сан-Хосе»
|07.01.2026
|«Сан-Хосе»
5:2
«Коламбус»
|04.01.2026
|«Сан-Хосе»
3:7
«Тампа-Бэй»
«Вашингтон» в последнем матче с «Монреалем» доказал, что на своем льду представляет серьезную опасность, даже если в соперниках команды, претендующие на лидерство в конференции. Стилистически «Сан-Хосе» удобен «столичным». Хоккеисты «Шаркс» не отличаются сверхнадежностью в обороне, в среднем пропуская более двух шайб за игру. Кроме того, в двух последних личных встречах «Вашингтон» одержал крупные победы с разницей минимум в четыре шайбы.
Не исключаем, что «Сан-Хосе» способен побороться с «Кэпиталз», однако на стороне хозяев преимущество домашнего льда и высокая результативность ключевых форвардов. Полагаем, «Вашингтон» одержит победу в основное время за коэффициент 1,85.
Найти трансляции можно на ресурсах букмекерских контор и в соцсетях.
Эксперты PARI котируют «Вашингтон» фаворитами предстоящей игры. На победу «столичных» в основное время можно поставить за коэффициент 1,85. Успех гостей увеличит банк более чем в три раза - 3,40. Ничейный результат оценивается в 4.50.
Форвард «Вашингтона» не имеет серьезных повреждений, поэтому имеет все шансы выйти на лед в матче.
В текущем регулярном чемпионате капитан «столичных» забросил 20 шайб и отдал столько же результативных передач в 47 матчах.
Эксперты PARI выделили тройку фаворитов на победу в плей-офф НХЛ сезона 2025/26:
«Колорадо» - 3.50
«Тампа-Бэй» - 7.50
«Каролина» - 9.00