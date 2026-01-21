Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



14 января 16:49ГлавнаяПрогнозыХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)

Вашингтон – Сан-Хосе, 16 января: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Одержат ли «столичные» вторую победу подряд?
Валентин Васильев

В ночь на пятницу, 16 января, «Вашингтон» встретится с «Сан-Хосе» в регулярном чемпионате НХЛ. В прошлой игре «столичные» продемонстрировали бойцовский характер, вырвав победу у «Монреаля». По силам ли команде Спенсера Карбери одолеть «Сан-Хосе»? Ищем ответ в нашем прогнозе.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Вашингтон Кэпиталз»

16.01.2026, Пт

03:00 МСК

«Сан-Хосе Шаркс»

П1 - 1.85

Х - 4.50

П2 - 3.40

Турнир: регулярный чемпионат НХЛ

Стадион: «Капитал Уан Арена» (Вашингтон, США)

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ОТ PARI

Форма команд

Свернуть

История личных встреч:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Вашингтон»1301689-85
«Сан-Хосе»1601385-89

Последние пять матчей «Вашингтона»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

14.01.2026«Вашингтон»

3:2 (ОТ)

«Монреаль»

12.01.2026«Нэшвилл»

3:2

«Вашингтон»

10.01.2026«Чикаго»

1:5

«Вашингтон»

08.01.2026«Вашингтон»

1:4

«Даллас»

06.01.2026«Вашингтон»

7:4

«Анахайм»

Последние пять матчей «Сан-Хосе»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

12.01.2026«Сан-Хосе»

2:7

«Вегас»

11.01.2026«Сан-Хосе»

5:4 (ОТ)

«Даллас»

08.01.2026«Лос-Анджелес»

3:4 (ОТ)

«Сан-Хосе»

07.01.2026«Сан-Хосе»

5:2

«Коламбус»

04.01.2026«Сан-Хосе»

3:7

«Тампа-Бэй»

Прогноз на матч

Свернуть

«Вашингтон» в последнем матче с «Монреалем» доказал, что на своем льду представляет серьезную опасность, даже если в соперниках команды, претендующие на лидерство в конференции. Стилистически «Сан-Хосе» удобен «столичным». Хоккеисты «Шаркс» не отличаются сверхнадежностью в обороне, в среднем пропуская более двух шайб за игру. Кроме того, в двух последних личных встречах «Вашингтон» одержал крупные победы с разницей минимум в четыре шайбы.

Не исключаем, что «Сан-Хосе» способен побороться с «Кэпиталз», однако на стороне хозяев преимущество домашнего льда и высокая результативность ключевых форвардов. Полагаем, «Вашингтон» одержит победу в основное время за коэффициент 1,85. 

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2025 ГОДУ

Трансляции

Свернуть

Найти трансляции можно на ресурсах букмекерских контор и в соцсетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Эксперты PARI котируют «Вашингтон» фаворитами предстоящей игры. На победу «столичных» в основное время можно поставить за коэффициент 1,85. Успех гостей увеличит банк более чем в три раза - 3,40. Ничейный результат оценивается в 4.50.

Вопросы и ответы

Сыграет ли Александр Овечкин?

Свернуть

Форвард «Вашингтона» не имеет серьезных повреждений, поэтому имеет все шансы выйти на лед в матче.

Сколько голов у Овечкина?

Свернуть

В текущем регулярном чемпионате капитан «столичных» забросил 20 шайб и отдал столько же результативных передач в 47 матчах. 

Кто выиграет Кубок Стэнли?

Свернуть

Эксперты PARI выделили тройку фаворитов на победу в плей-офф НХЛ сезона 2025/26:

«Колорадо» - 3.50 

«Тампа-Бэй» - 7.50

«Каролина» - 9.00

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer344 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer344 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer38 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer160 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer69 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet2_09fe9f61be.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer344 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer344 дней 20 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer344 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer344 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть всё