Вашингтон — Сиэтл, 9 марта: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Партнерский проект
9 марта «Вашингтон» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги примет на своей площадке «Сиэтл». Лидер Восточной конференции встретится с командой, которая не входит в первую восьмерку на Западе.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Вашингтон Кэпиталз»
09.03.2025, Вс
22:30 МСК
«Сиэтл Кракен»
|П1 - 1.67
Турнир: регулярный чемпионат НХЛ
Стадион: «Кэпитал Уан-Арена» (Вашингтон, США)
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История личных встреч:
|Победы
|Поражения
|Разница голов
|«Вашингтон»
|4
|3
|19-16
|«Сиэтл»
|3
|4
|16-19
Последние пять матчей «Вашингтона» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|08.03.2025
|«Вашингтон»
5:2
«Детройт»
|06.03.2025
|«Рейнджерс»
2:3 ОТ
«Вашингтон»
|04.03.2025
|«Вашингтон»
5:4 Б
«Оттава»
|01.03.2025
|«Вашингтон»
1:3
«Тампа-Бэй»
|28.02.2025
|«Вашингтон»
2:5
«Сент-Луис»
Последние пять матчей «Сиэтла» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|08.03.2025
|«Филадельфия»
1:4
«Сиэтл»
|07.03.2025
|«Нэшвилл»
5:3
«Сиэтл»
|05.03.2025
|«Сиэтл»
3:4
«Миннесота»
|02.03.2025
|«Сиэтл»
6:3
«Ванкувер»
|26.02.2025
|«Сент-Луис»
7:2
«Сиэтл»
Последние пять матчей «Вашингтона» и «Сиэтла»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|24.01.2025
|«Сиэтл»
0:3
«Вашингтон»
|15.03.2024
|«Сиэтл»
1:2
«Вашингтон»
|12.01.2024
|«Вашингтон»
1:4
«Сиэтл»
|10.12.2022
|«Вашингтон»
4:1
«Сиэтл»
|02.12.2022
|«Сиэтл»
3:2 ОТ
«Вашингтон»
«Сиэтл»
|Показатель
«Вашингтон»
Показатель
|Бомбардир (очки)
|Маккэн
|45
Строум
62
|Снайпер (голы)
|Шварц
|19
Овечкин
32
|Ассистент (передачи)
|Стивенсон
|31
Строум
44
|Вратарь (коэфф. надежности)
|Даккорд
|2.63
Томпсон
2.30
Восточная конференция
|Клуб
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1. Вашингтон
|63
|34
|6
|1
|3
|5
|14
|228-165
|90
|2. Флорида
|64
|34
|2
|4
|0
|3
|21
|213-172
|83
|3. Торонто
|63
|31
|7
|0
|1
|2
|22
|202-187
|79
|4. Каролина
|63
|32
|5
|0
|2
|2
|22
|200-173
|78
|5. Тампа-Бэй
|63
|32
|4
|1
|1
|3
|22
|224-169
|78
|6. Нью-Джерси
|64
|29
|3
|1
|1
|5
|25
|190-164
|72
|7. Оттава
|62
|23
|8
|1
|2
|3
|25
|178-179
|69
|8. Коламбус
|62
|22
|4
|4
|1
|7
|24
|207-205
|68
|9. Рейнджерс
|63
|29
|1
|1
|0
|6
|26
|192-190
|68
|10. Детройт
|63
|22
|5
|3
|0
|6
|27
|181-202
|66
|11. Монреаль
|63
|21
|7
|2
|2
|4
|27
|186-208
|66
|12. Бостон
|65
|22
|7
|0
|1
|7
|28
|176-204
|66
|13. Айлендерс
|62
|23
|4
|2
|1
|6
|26
|172-184
|65
|14. Филадельфия
|64
|17
|6
|4
|3
|5
|29
|184-216
|62
|15. Питтсбург
|65
|16
|7
|1
|5
|5
|31
|184-241
|58
|16. Баффало
|62
|20
|2
|2
|1
|5
|32
|196-218
|54
Западная конференция
|Клуб
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1. Виннипег
|64
|36
|7
|1
|1
|3
|16
|226-148
|92
|2. Даллас
|63
|34
|5
|2
|1
|1
|20
|217-165
|84
|3. Вегас
|62
|35
|2
|1
|2
|4
|18
|208-168
|82
|4. Эдмонтон
|63
|27
|10
|0
|1
|3
|22
|205-186
|78
|5. Колорадо
|64
|33
|4
|1
|1
|1
|24
|216-190
|78
|6. Миннесота
|63
|29
|5
|2
|2
|2
|23
|178-181
|76
|7. Лос-Анджелес
|61
|28
|3
|1
|3
|6
|20
|171-163
|73
|8. Калгари
|63
|24
|3
|3
|1
|9
|23
|164-182
|70
|9. Ванкувер
|62
|23
|5
|1
|1
|10
|22
|171-187
|69
|10. Сент-Луис
|65
|22
|5
|4
|1
|6
|27
|187-194
|69
|11. Юта
|63
|20
|7
|1
|2
|8
|25
|179-187
|66
|12. Анахайм
|62
|19
|5
|3
|2
|5
|28
|165-192
|61
|13. Сиэтл
|64
|22
|4
|1
|3
|1
|33
|190-208
|58
|14. Нэшвилл
|63
|20
|3
|1
|0
|7
|32
|167-209
|55
|15. Чикаго
|64
|17
|2
|1
|2
|7
|35
|178-224
|49
|16. Сан-Хосе
|65
|12
|4
|1
|4
|5
|39
|171-245
|43
«Вашингтон»: Бекстрем, Оши, Милано (все - травма)
«Сиэтл»: нет травмированных
В своих предыдущих матчах соперники одержали уверенные победы. «Кэпиталз» дома разобрались с «Детройтом» (5:2), а «Сиэтл» на выезде нанес поражение «Филадельфии» (1:4). На этом сходство соперников заканчивается, ведь «Вашингтон» остается лидером Восточной конференции, а «Кракены» уже потеряли шансы пробиться в плей-офф на Западе.
В двух последних встречах противников «столичные» побеждали, но крайний матч в Вашингтоне остался за «Сиэтлом». Другое дело, что сыгран тот матч был больше года назад и вряд ли его результат отразиться на воскресной встрече.
Лидер «Кэпиталз» Александр Овечкин не набрал ни одного результативного балла в игре с «Детройтом». Отставание россиянина о Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ всех времен все еще составляет 9 голов, а до нового рекорда лиги Ови осталось забросить 10 шайб. «Вашингтон» несомненный фаворит во встрече с «Сиэтлом», но при выборе ставки мы остановимся не на выборе победителя, а на показателях Овечкина. Есть все основания полагать, что после «сухого» матча форвард отметится голом.
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КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Эксперты БК PARI оценивают шансы «Вашингтона» на победу коэффициентом 1.67. Вероятность успеха гостей котируется за 4.20. На ничью можно заключить пари за 4.70.
Лидер «столичных» непременно выйдет на лед.
Ставки на выход «Вашингтона» в плей-офф не принимаются. Команда Ови уже обеспечила себе путевку в кубковую стадию. Нельзя поставить и на попадание в розыгрыш Кубка Стэнли «Сиэтла», у которого нет шансов туда пробиться.
Партнерский проект