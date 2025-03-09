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9 марта 7:15ГлавнаяПрогнозыХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)

Вашингтон — Сиэтл, 9 марта: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Александр Овечкин все ближе к рекорду Уэйна Гретцки
Руслан Ипполитов

 

9 марта «Вашингтон» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги примет на своей площадке «Сиэтл». Лидер Восточной конференции встретится с командой, которая не входит в первую восьмерку на Западе.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Вашингтон Кэпиталз»

09.03.2025, Вс

22:30 МСК

«Сиэтл Кракен»

П1 - 1.67

Х - 4.70

П2 - 4.20

Турнир: регулярный чемпионат НХЛ

Стадион: «Кэпитал Уан-Арена» (Вашингтон, США)

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Форма команд

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История личных встреч:

 ПобедыПораженияРазница голов
«Вашингтон»4319-16
«Сиэтл»3416-19

Последние пять матчей «Вашингтона» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

08.03.2025«Вашингтон»

5:2

«Детройт»

06.03.2025«Рейнджерс»

2:3 ОТ

«Вашингтон»

04.03.2025«Вашингтон»

5:4 Б

«Оттава»

01.03.2025«Вашингтон»

1:3

«Тампа-Бэй»

28.02.2025«Вашингтон»

2:5

«Сент-Луис»

Последние пять матчей «Сиэтла» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

08.03.2025«Филадельфия»

1:4

«Сиэтл»

07.03.2025«Нэшвилл»

5:3

«Сиэтл»

05.03.2025«Сиэтл»

3:4

«Миннесота»

02.03.2025«Сиэтл»

6:3

«Ванкувер»

26.02.2025«Сент-Луис»

7:2

«Сиэтл»

Последние пять матчей «Вашингтона» и «Сиэтла»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

24.01.2025«Сиэтл»

0:3

«Вашингтон»

15.03.2024«Сиэтл»

1:2

«Вашингтон»

12.01.2024«Вашингтон»

1:4

«Сиэтл»

10.12.2022«Вашингтон»

4:1

«Сиэтл»

02.12.2022«Сиэтл»

3:2 ОТ

«Вашингтон»

Лидеры

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«Сиэтл»

Показатель

«Вашингтон»

Показатель

Бомбардир (очки)Маккэн45

Строум

62

Снайпер (голы)Шварц19

Овечкин

32

Ассистент (передачи)Стивенсон31

Строум

44

Вратарь (коэфф. надежности)Даккорд2.63

Томпсон

2.30

Турнирное положение

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Восточная конференция

КлубИВВОВБПБПОПШО
1. Вашингтон6334613514228-16590
2. Флорида6434240321213-17283
3. Торонто6331701222202-18779
4. Каролина6332502222200-17378
5. Тампа-Бэй6332411322224-16978
6. Нью-Джерси6429311525190-16472
7. Оттава6223812325178-17969
8. Коламбус6222441724207-20568
9. Рейнджерс6329110626192-19068
10. Детройт6322530627181-20266
11. Монреаль6321722427186-20866
12. Бостон6522701728176-20466
13. Айлендерс6223421626172-18465
14. Филадельфия6417643529184-21662
15. Питтсбург6516715531184-24158
16. Баффало6220221532196-21854

Западная конференция

КлубИВВОВБПБПОПШО
1. Виннипег6436711316226-14892
2. Даллас6334521120217-16584
3. Вегас6235212418208-16882
4. Эдмонтон63271001322205-18678
5. Колорадо6433411124216-19078
6. Миннесота6329522223178-18176
7. Лос-Анджелес6128313620171-16373
8. Калгари6324331923164-18270
9. Ванкувер62235111022171-18769
10. Сент-Луис6522541627187-19469
11. Юта6320712825179-18766
12. Анахайм6219532528165-19261
13. Сиэтл6422413133190-20858
14. Нэшвилл6320310732167-20955
15. Чикаго6417212735178-22449
16. Сан-Хосе6512414539171-24543

Потери

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«Вашингтон»: Бекстрем, Оши, Милано (все - травма)

«Сиэтл»:  нет травмированных

Прогноз на матч

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В своих предыдущих матчах соперники одержали уверенные победы. «Кэпиталз» дома разобрались с «Детройтом» (5:2), а «Сиэтл» на выезде нанес поражение «Филадельфии» (1:4). На этом сходство соперников заканчивается, ведь «Вашингтон» остается лидером Восточной конференции, а «Кракены» уже потеряли шансы пробиться в плей-офф на Западе.

В двух последних встречах противников «столичные» побеждали, но крайний матч в Вашингтоне остался за «Сиэтлом». Другое дело, что сыгран тот матч был больше года назад и вряд ли его результат отразиться на воскресной встрече.

Лидер «Кэпиталз» Александр Овечкин не набрал ни одного результативного балла в игре с «Детройтом». Отставание россиянина о Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ всех времен все еще составляет 9 голов, а до нового рекорда лиги Ови осталось забросить 10 шайб. «Вашингтон» несомненный фаворит во встрече с «Сиэтлом», но при выборе ставки мы остановимся не на выборе победителя, а на показателях Овечкина. Есть все основания полагать, что после «сухого» матча форвард отметится голом.

Бонусы на матч

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Трансляции

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ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

 

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Коэффициенты букмекеров

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Эксперты БК PARI оценивают шансы «Вашингтона» на победу коэффициентом 1.67. Вероятность успеха гостей котируется за 4.20. На ничью можно заключить пари за 4.70.

Вопросы и ответы

Сыграет ли Александр Овечкин?

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Лидер «столичных» непременно выйдет на лед. 

Выйдут ли «Сиэтл» и «Вашингтон» в плей-офф?

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Ставки на выход «Вашингтона» в плей-офф не принимаются. Команда Ови уже обеспечила себе путевку в кубковую стадию. Нельзя поставить и на попадание в розыгрыш Кубка Стэнли «Сиэтла», у которого нет шансов туда пробиться.

Кто выиграет Кубок Стэнли?

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Топ фаворитов, по версии аналитиков PARI, выглядит следующим образом:

«Эдмонтон Ойлерз» - 8.00

«Виннипег Джетс» - 9.00 

«Вашингтона», «Каролина», «Торонто» - по 10.00.

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