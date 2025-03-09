Вашингтон — Сиэтл, 9 марта: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

В своих предыдущих матчах соперники одержали уверенные победы. «Кэпиталз» дома разобрались с «Детройтом» (5:2), а «Сиэтл» на выезде нанес поражение «Филадельфии» (1:4). На этом сходство соперников заканчивается, ведь «Вашингтон» остается лидером Восточной конференции, а «Кракены» уже потеряли шансы пробиться в плей-офф на Западе.

В двух последних встречах противников «столичные» побеждали, но крайний матч в Вашингтоне остался за «Сиэтлом». Другое дело, что сыгран тот матч был больше года назад и вряд ли его результат отразиться на воскресной встрече.

Лидер «Кэпиталз» Александр Овечкин не набрал ни одного результативного балла в игре с «Детройтом». Отставание россиянина о Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ всех времен все еще составляет 9 голов, а до нового рекорда лиги Ови осталось забросить 10 шайб. «Вашингтон» несомненный фаворит во встрече с «Сиэтлом», но при выборе ставки мы остановимся не на выборе победителя, а на показателях Овечкина. Есть все основания полагать, что после «сухого» матча форвард отметится голом.