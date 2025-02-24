Вашингтон — Калгари, 26 февраля: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

В воскресенье «Кэпиталз» разгромили на своем льду главного фаворита предстоящего плей-офф - «Эдмонтон» (7:3). Лучшим игроком матча стал капитан «столичных» Александр Овечкин, записавший на свой счет три заброшенные шайбы. Отрыв «Кэпиталз» от ближайшего преследователя в турнирной таблице Восточной конференции уже превышает 10 очков. С такими вводными команда имеет полное право играть в свое удовольствие, наигрывая связи и пробуя новые сочетания перед плей-офф.

У «Калгари» совсем другая картина. Канадская команда не входит в восьмерку лучших клубов Запада. Отставание от занимающего проходное в плей-офф восьмое место «Ванкувера» мизерное, но букмекеры не верят в кубковые перспективы «Флэймз», оценивая вероятность попадания команды в розыгрыш Кубка Стэнли коэффициентом 4.70.

Статистика личных встреч соперников однозначно на стороне «Вашингтона», который выиграл четыре из пяти последних очных матчей с «Калгари». Есть все основания полагать, что лучшая команда Востока на своей площадке не уступит девятой команде Запада.