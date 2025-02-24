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24 февраля 14:33ГлавнаяПрогнозыХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)

Вашингтон — Калгари, 26 февраля: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Александру Овечкину осталось 12 голов до рекорда Уэйна Гретцки
Руслан Ипполитов

 

В ночь со вторника на среду, 26 февраля, «Вашингтон» на своем льду сыграет матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Калгари». «Столичные» с приличным отрывом возглавляют турнирную таблицу Восточной конференции и могут не беспокоиться за кубковые перспективы. Не меньшее внимание, чем сама игра, вызывает погоня Александра Овечкина за Уэйном Гретцки. Во встрече с «Эдмонтоном» капитан «Кэпиталз» оформил хет-трик и сократил отставание от великого канадца в рейтинге лучших снайперов НХЛ всех времен до 12 шайб.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Вашингтон Кэпиталз»

26.02.2025, Ср

03:00 МСК

«Калгари Флэймз»

П1 - 1.75

Х - 4.60

П2 - 3.80

Турнир: регулярный чемпионат НХЛ

Стадион: «Кэпитал Уан-Арена» (Вашингтон, США)

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Форма команд

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История личных встреч:

 ПобедыПораженияРазница голов
«Вашингтон»16985-67
«Калгари»91667-85

Последние пять матчей «Вашингтона» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

23.02.2025«Вашингтон»

7:3

«Эдмонтон»

22.02.2025«Питтсбург»

 3:8

«Вашингтон»

09.02.2025«Вашингтон»

4:5 Б

«Юта»

07.02.2025«Филадельфия»

3:4

«Вашингтон»

05.02.2025«Вашингтон»

6:3

«Флорида»

Последние пять матчей «Калгари» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

24.02.2025«Калгари»

3:2

«Сан-Хосе»

09.02.2025«Калгари»

2:3 ОТ

«Сиэтл»

07.02.2025«Калгари»

2:4

«Колорадо»

05.02.2025«Калгари»

3:6

«Торонто»

03.02.2025«Сиэтл»

2:3

«Калгари»

Последние пять матчей «Вашингтона» и «Калгари»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

29.01.2025«Калгари»

1:3

«Вашингтон»

19.03.2024«Калгари»

2:5

«Вашингтон»

17.10.2023«Вашингтон»

3:2 Б

«Калгари»

04.12.2022«Калгари»

5:2

«Вашингтон»

25.11.2022«Вашингтон»

3:0

«Калгари»

Лидеры

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«Калгари»

Показатель

«Вашингтон»

Показатель

Бомбардир (очки)Юбердо42

Строум

58

Снайпер (голы)Юбердо21

Овечкин

29

Ассистент (передачи)Уигар26

Строум

40

Вратарь (коэфф. надежности)Вольф2.61

Томпсон

2.25

Турнирное положение

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Восточная конференция

Клуб

И

В

ВО

ВБ

ПБ

ПО

П

Ш

О

1. Вашингтон

57

33

5

0

3

5

11

211-146

84

2. Торонто

57

30

5

0

0

2

20

180-161

72

3. Флорида

58

28

2

4

0

3

21

193-167

71

4. Каролина

57

29

4

0

2

2

20

187-160

70

5. Нью-Джерси

59

28

3

1

1

5

21

182-146

70

6. Тампа-Бэй

56

27

4

1

1

3

20

201-154

68

7. Детройт

57

21

5

3

0

6

22

168-179

64

8. Оттава

57

22

6

1

1

3

24

160-161

62

9. Коламбус

57

19

4

4

1

7

22

189-187

62

10. Бостон

58

20

7

0

1

6

24

159-185

61

11. Рейнджерс

57

26

1

1

0

4

25

172-179

60

12. Айлендерс

56

19

4

2

1

6

24

155-166

57

13. Монреаль

57

19

5

2

2

3

26

168-196

57

14. Филадельфия

58

16

6

3

3

4

26

167-195

57

15. Питтсбург

59

16

6

1

5

4

27

170-214

55

16. Баффало

55

19

2

2

1

4

27

179-187

51

Западная конференция

Клуб

И

В

ВО

ВБ

ПБ

ПО

П

Ш

О

1. Виннипег

57

33

6

1

0

3

14

206-137

83

2. Даллас

57

31

4

2

1

1

18

190-144

76

3. Вегас

57

31

2

1

2

4

17

188-156

74

4. Миннесота

57

27

5

2

2

2

19

167-161

72

5. Эдмонтон

57

25

9

0

1

3

19

188-165

72

6. Колорадо

59

28

4

1

1

1

24

188-179

68

7. Лос-Анджелес

54

27

2

1

2

5

17

156-139

67

8. Ванкувер

57

21

4

1

1

10

20

157-171

63

9. Калгари

56

21

3

3

1

7

21

151-167

62

10. Юта

58

17

7

1

2

7

24

163-176

59

11. Сент-Луис

58

18

5

3

1

5

26

160-176

58

12. Анахайм

56

17

5

3

2

5

24

144-172

57

13. Сиэтл

59

20

4

1

3

1

30

172-188

54

14. Нэшвилл

56

17

2

1

0

7

29

146-185

47

15. Чикаго

57

15

1

1

2

5

33

152-201

41

16. Сан-Хосе

58

11

4

0

4

3

36

150-219

37

Потери

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«Вашингтон»: Бекстрем, Оши, Милано (все - травма)

«Калгари»: Баль, Манта, Кирклэнд (все - травма)

Прогноз на матч

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В воскресенье «Кэпиталз» разгромили на своем льду главного фаворита предстоящего плей-офф - «Эдмонтон» (7:3). Лучшим игроком матча стал капитан «столичных» Александр Овечкин, записавший на свой счет три заброшенные шайбы. Отрыв «Кэпиталз» от ближайшего преследователя в турнирной таблице Восточной конференции уже превышает 10 очков. С такими вводными команда имеет полное право играть в свое удовольствие, наигрывая связи и пробуя новые сочетания перед плей-офф.

У «Калгари» совсем другая картина. Канадская команда не входит в восьмерку лучших клубов Запада. Отставание от занимающего проходное в плей-офф восьмое место «Ванкувера» мизерное, но букмекеры не верят в кубковые перспективы «Флэймз», оценивая вероятность попадания команды в розыгрыш Кубка Стэнли коэффициентом 4.70.

Статистика личных встреч соперников однозначно на стороне «Вашингтона», который выиграл четыре из пяти последних очных матчей с «Калгари». Есть все основания полагать, что лучшая команда Востока на своей площадке не уступит девятой команде Запада.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Коэффициенты букмекеров

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Эксперты БК PARI оценивают шансы «Вашингтона» на победу значительно выше. Поставить на выигрыш «столичных» предлагается с коэффициентом 1.75. Вероятность успеха гостей котируется за 3.80. На ничью можно заключить пари за 4.60.

Вопросы и ответы

Сыграет ли Александр Овечкин?

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Капитан «Вашингтона» непременно выйдет на лед. В предыдущем матче регулярки, в котором «Кэпиталз» разгромили «Эдмонтон» (7:3), россиянин отметился хет-триком.  

Выйдут ли «Калгари» и «Вашингтон» в плей-офф?

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Если ставки на попадание уверенно лидирующего на Востоке «Вашингтона» в розыгрыш Кубка Стэнли не принимаются, то «Калгари» на финише регулярки предстоит настоящая драка за выход в плей-офф. На данный момент канадский клубне входит в восьмерку лучших команд Запада, а его перспективы принять участие в кубковых баталиях букмекеры оценивают весьма красноречивым коэффициентом 4.70. 

Кто выиграет Кубок Стэнли?

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Топ фаворитов, по версии аналитиков PARI, выглядит следующим образом:

«Эдмонтон Ойлерз» - 7.00

«Каролина Харрикейнз» - 8.00

«Флорида Пантерз» - 10.00 

На победу в плей-офф «Вашингтона» можно поставить с коэффициентом 11.00, а на «Калгари» - за 100.00.

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