Вашингтон — Калгари, 26 февраля: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Партнерский проект
В ночь со вторника на среду, 26 февраля, «Вашингтон» на своем льду сыграет матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Калгари». «Столичные» с приличным отрывом возглавляют турнирную таблицу Восточной конференции и могут не беспокоиться за кубковые перспективы. Не меньшее внимание, чем сама игра, вызывает погоня Александра Овечкина за Уэйном Гретцки. Во встрече с «Эдмонтоном» капитан «Кэпиталз» оформил хет-трик и сократил отставание от великого канадца в рейтинге лучших снайперов НХЛ всех времен до 12 шайб.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Вашингтон Кэпиталз»
26.02.2025, Ср
03:00 МСК
«Калгари Флэймз»
|П1 - 1.75
Турнир: регулярный чемпионат НХЛ
Стадион: «Кэпитал Уан-Арена» (Вашингтон, США)
ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI
История личных встреч:
|Победы
|Поражения
|Разница голов
|«Вашингтон»
|16
|9
|85-67
|«Калгари»
|9
|16
|67-85
Последние пять матчей «Вашингтона» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|23.02.2025
|«Вашингтон»
7:3
«Эдмонтон»
|22.02.2025
|«Питтсбург»
3:8
«Вашингтон»
|09.02.2025
|«Вашингтон»
4:5 Б
«Юта»
|07.02.2025
|«Филадельфия»
3:4
«Вашингтон»
|05.02.2025
|«Вашингтон»
6:3
«Флорида»
Последние пять матчей «Калгари» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|24.02.2025
|«Калгари»
3:2
«Сан-Хосе»
|09.02.2025
|«Калгари»
2:3 ОТ
«Сиэтл»
|07.02.2025
|«Калгари»
2:4
«Колорадо»
|05.02.2025
|«Калгари»
3:6
«Торонто»
|03.02.2025
|«Сиэтл»
2:3
«Калгари»
Последние пять матчей «Вашингтона» и «Калгари»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|29.01.2025
|«Калгари»
1:3
«Вашингтон»
|19.03.2024
|«Калгари»
2:5
«Вашингтон»
|17.10.2023
|«Вашингтон»
3:2 Б
«Калгари»
|04.12.2022
|«Калгари»
5:2
«Вашингтон»
|25.11.2022
|«Вашингтон»
3:0
«Калгари»
«Калгари»
|Показатель
«Вашингтон»
Показатель
|Бомбардир (очки)
|Юбердо
|42
Строум
58
|Снайпер (голы)
|Юбердо
|21
Овечкин
29
|Ассистент (передачи)
|Уигар
|26
Строум
40
|Вратарь (коэфф. надежности)
|Вольф
|2.61
Томпсон
2.25
Восточная конференция
|Клуб
И
В
ВО
ВБ
ПБ
ПО
П
Ш
О
|1. Вашингтон
57
33
5
0
3
5
11
211-146
84
|2. Торонто
57
30
5
0
0
2
20
180-161
72
|3. Флорида
58
28
2
4
0
3
21
193-167
71
|4. Каролина
57
29
4
0
2
2
20
187-160
70
|5. Нью-Джерси
59
28
3
1
1
5
21
182-146
70
|6. Тампа-Бэй
56
27
4
1
1
3
20
201-154
68
|7. Детройт
57
21
5
3
0
6
22
168-179
64
|8. Оттава
57
22
6
1
1
3
24
160-161
62
|9. Коламбус
57
19
4
4
1
7
22
189-187
62
|10. Бостон
58
20
7
0
1
6
24
159-185
61
|11. Рейнджерс
57
26
1
1
0
4
25
172-179
60
|12. Айлендерс
56
19
4
2
1
6
24
155-166
57
|13. Монреаль
57
19
5
2
2
3
26
168-196
57
|14. Филадельфия
58
16
6
3
3
4
26
167-195
57
|15. Питтсбург
59
16
6
1
5
4
27
170-214
55
|16. Баффало
55
19
2
2
1
4
27
179-187
51
Западная конференция
|Клуб
И
В
ВО
ВБ
ПБ
ПО
П
Ш
О
|1. Виннипег
57
33
6
1
0
3
14
206-137
83
|2. Даллас
57
31
4
2
1
1
18
190-144
76
|3. Вегас
57
31
2
1
2
4
17
188-156
74
|4. Миннесота
57
27
5
2
2
2
19
167-161
72
|5. Эдмонтон
57
25
9
0
1
3
19
188-165
72
|6. Колорадо
59
28
4
1
1
1
24
188-179
68
|7. Лос-Анджелес
54
27
2
1
2
5
17
156-139
67
|8. Ванкувер
57
21
4
1
1
10
20
157-171
63
|9. Калгари
56
21
3
3
1
7
21
151-167
62
|10. Юта
58
17
7
1
2
7
24
163-176
59
|11. Сент-Луис
58
18
5
3
1
5
26
160-176
58
|12. Анахайм
56
17
5
3
2
5
24
144-172
57
|13. Сиэтл
59
20
4
1
3
1
30
172-188
54
|14. Нэшвилл
56
17
2
1
0
7
29
146-185
47
|15. Чикаго
57
15
1
1
2
5
33
152-201
41
|16. Сан-Хосе
58
11
4
0
4
3
36
150-219
37
«Вашингтон»: Бекстрем, Оши, Милано (все - травма)
«Калгари»: Баль, Манта, Кирклэнд (все - травма)
В воскресенье «Кэпиталз» разгромили на своем льду главного фаворита предстоящего плей-офф - «Эдмонтон» (7:3). Лучшим игроком матча стал капитан «столичных» Александр Овечкин, записавший на свой счет три заброшенные шайбы. Отрыв «Кэпиталз» от ближайшего преследователя в турнирной таблице Восточной конференции уже превышает 10 очков. С такими вводными команда имеет полное право играть в свое удовольствие, наигрывая связи и пробуя новые сочетания перед плей-офф.
У «Калгари» совсем другая картина. Канадская команда не входит в восьмерку лучших клубов Запада. Отставание от занимающего проходное в плей-офф восьмое место «Ванкувера» мизерное, но букмекеры не верят в кубковые перспективы «Флэймз», оценивая вероятность попадания команды в розыгрыш Кубка Стэнли коэффициентом 4.70.
Статистика личных встреч соперников однозначно на стороне «Вашингтона», который выиграл четыре из пяти последних очных матчей с «Калгари». Есть все основания полагать, что лучшая команда Востока на своей площадке не уступит девятой команде Запада.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2025 ГОДУ
Найти трансляции можно на ресурсах букмекерских контор и в соцсетях.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Эксперты БК PARI оценивают шансы «Вашингтона» на победу значительно выше. Поставить на выигрыш «столичных» предлагается с коэффициентом 1.75. Вероятность успеха гостей котируется за 3.80. На ничью можно заключить пари за 4.60.
Капитан «Вашингтона» непременно выйдет на лед. В предыдущем матче регулярки, в котором «Кэпиталз» разгромили «Эдмонтон» (7:3), россиянин отметился хет-триком.
Если ставки на попадание уверенно лидирующего на Востоке «Вашингтона» в розыгрыш Кубка Стэнли не принимаются, то «Калгари» на финише регулярки предстоит настоящая драка за выход в плей-офф. На данный момент канадский клубне входит в восьмерку лучших команд Запада, а его перспективы принять участие в кубковых баталиях букмекеры оценивают весьма красноречивым коэффициентом 4.70.
Партнерский проект