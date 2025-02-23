Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
23 февраля 6:18ГлавнаяПрогнозыХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)

Вашингтон — Эдмонтон, 23 февраля: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Команда Овечкина играет с фаворитом Кубка Стэнли
Руслан Ипполитов

 

23 февраля «Вашингтону» предстоит серьезная проверка. В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «столичные» принимают на своем льду «Эдмонтон». Начало встречи в 21:00 по московскому времени. Букмекеры называют «Ойлерз» главным, наравне с «Каролиной», претендентом на победу в розыгрыше Кубка Стэнли-2025. «Кэпиталз» со своим капитаном Александром Овечкиным имеют шанс доказать, что лидера Восточной конференции зря не включили в этот список.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Вашингтон Кэпиталз»

23.02.2025, Вс

21:00 МСК

«Эдмонтон Ойлерз»

П1 - 2.70

Х - 4.20

П2 - 2.25

Турнир: регулярный чемпионат НХЛ

Стадион: «Кэпитал Уан-Арена» (Вашингтон, США)

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI

Форма команд

Свернуть

История личных встреч:

 ПобедыПораженияРазница голов
«Вашингтон»131171-71
«Эдмонтон»111371-71

Последние пять матчей «Вашингтона» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

22.02.2025«Питтсбург» 3:8«Вашингтон»
09.02.2025«Вашингтон»4:5 Б«Юта»
07.02.2025«Филадельфия»3:4«Вашингтон»
05.02.2025«Вашингтон»6:3«Флорида»
02.02.2025«Вашингтон»4:5 ОТ«Виннипег»

Последние пять матчей «Эдмонтона» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

22.02.2025«Филадельфия»

6:3

«Эдмонтон»

08.02.2025«Эдмонтон»

4:5

«Колорадо»

06.02.2025«Чикаго»

3:4 ОТ

«Эдмонтон»

05.02.2025«Сент-Луис»

2:3 ОТ

«Эдмонтон»

02.02.2025«Эдмонтон»

3:4

«Торонто»

Последние пять матчей «Вашингтона» и «Эдмонтона»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

22.01.2025«Эдмонтон»2:3«Вашингтон»
14.03.2024«Эдмонтон»7:2«Вашингтон»
24.11.2023«Вашингтон»0:5«Эдмонтон»
06.12.2022«Эдмонтон»2:3«Вашингтон»
08.11.2022«Вашингтон»5:4«Эдмонтон»

Лидеры

Свернуть
 

«Эдмонтон»

Показатель

«Вашингтон»

Показатель
Бомбардир (очки)Драйзайтль85Строум55
Снайпер (голы)Драйзайтль41Овечкин26
Ассистент (передачи)Макдэвид49Строум38
Вратарь (коэфф. надежности)Пикар2.46Томпсон2.25

Турнирное положение

Свернуть

Восточная конференция

КлубИВВОВБПБПОПШО
1. Вашингтон5632503511204-14382
2. Флорида5828240321193-16771
3. Торонто5629500220175-15970
4. Каролина5729402220187-16070
5. Нью-Джерси5827311521177-14668
6. Тампа-Бэй5526411320197-15366
7. Детройт5621430622163-17562
8. Оттава5722611324160-16162
9. Коламбус5719441722189-18762
10. Бостон5820701624159-18561
11. Рейнджерс5625110425167-17658
12. Айлендерс5519421623152-16257
13. Монреаль5719522326168-19657
14. Филадельфия5816633426167-19557
15. Питтсбург5816615426167-20955
16. Баффало5519221427179-18751

Западная конференция

КлубИВВОВБПБПОПШО
1. Виннипег5733610314206-13783
2. Даллас5630421118186-14174
3. Вегас5731212417188-15674
4. Эдмонтон5625901318185-15872
5. Миннесота5727522219167-16172
6. Колорадо5828411123187-17668
7. Лос-Анджелес5427212517156-13967
8. Ванкувер56214111019156-16963
9. Калгари5520331721148-16560
10. Юта5716712724161-17557
11. Анахайм5517532424140-16756
12. Сент-Луис5717531526157-17556
13. Сиэтл5820413129171-18454
14. Нэшвилл5517210728146-18047
15. Чикаго5615112532150-19641
16. Сан-Хосе5711404335148-21637

Потери

Свернуть

«Вашингтон»: Бекстрем, Оши (оба - травма)

«Эдмонтон»: Кейн (травма)

Прогноз на матч

Свернуть

Менее чем за сутки до первого вбрасывания на «Кэпитал Уан-арене» «столичные» играли в Питтсбурге, а «нефтяники» - в Филадельфии. Результаты сегодняшние соперники показали противоположные. «Кэпиталз» разгромили на выезде «пингвинов» - 3:8, а «Ойлерз» уступили «летчикам» со счетом 6:3.

Все клубы НХЛ имели больше недели на передышку во время проходившего Турнира четырех наций, но отдохнуть удалось не всем. Если капитан «Вашингтона», как и вся сборная России, в турнире участия не принимал, то Коннор Макдэвид отыграл за сборную Канаду все четыре матча. Впрочем, звезда «Ойлерз» вернулась в расположение клуба в отличном настроении - его команда выиграла турнир, а сам нападающий забросил в финале победную шайбу в овертайме.

Шансы соперников на победу в предстоящей встрече равны. Но «Вашингтон» играет на своей площадке и при своих зрителях, что может склонить чашу весов в пользу хозяев. Особенно в овертайме или серии буллитов, если они случатся. Наш выбор - итоговая победа «Кэпиталз» .   

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2025 ГОДУ

Трансляции

Свернуть

Найти трансляции можно на ресурсах букмекерских контор и в соцсетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

 

КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Эксперты БК PARI оценивают вероятность победы «Эдмонтона» чуть выше, предлагая коэффициент 2.25 против 2.70 на «Вашингтон». На ничью можно заключить пари за 4.20.

Вопросы и ответы

Сыграет ли Александр Овечкин?

Свернуть

Лидер «Вашингтона» обязательно выйдет на лед. Представить «столичных» без их капитана довольно сложно. Ови не набрал ни одного результативного балла в матче с «Питтсбургом», в котором «столичные» забросили восемь шайб.

Выйдут ли «Эдмонтон» и «Вашингтон» в плей-офф?

Свернуть

В этом нет сомнений. Ставки на перспективы попадания команд в плей-офф не принимаются.

Кто выиграет Кубок Стэнли?

Свернуть

Топ фаворитов, по версии аналитиков PARI, выглядит следующим образом:

«Эдмонтон Ойлерз» - 7.00

«Каролина Харрикейнз» - 7.00

«Флорида Пантерз» - 10.50 

«Даллас Старз» - 10.50

На победу в плей-офф «Вашингтона» можно поставить с коэффициентом 15.00, на «Пингвинз» за 200.00.

Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров