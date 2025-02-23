Вашингтон — Эдмонтон, 23 февраля: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Менее чем за сутки до первого вбрасывания на «Кэпитал Уан-арене» «столичные» играли в Питтсбурге, а «нефтяники» - в Филадельфии. Результаты сегодняшние соперники показали противоположные. «Кэпиталз» разгромили на выезде «пингвинов» - 3:8, а «Ойлерз» уступили «летчикам» со счетом 6:3.

Все клубы НХЛ имели больше недели на передышку во время проходившего Турнира четырех наций, но отдохнуть удалось не всем. Если капитан «Вашингтона», как и вся сборная России, в турнире участия не принимал, то Коннор Макдэвид отыграл за сборную Канаду все четыре матча. Впрочем, звезда «Ойлерз» вернулась в расположение клуба в отличном настроении - его команда выиграла турнир, а сам нападающий забросил в финале победную шайбу в овертайме.

Шансы соперников на победу в предстоящей встрече равны. Но «Вашингтон» играет на своей площадке и при своих зрителях, что может склонить чашу весов в пользу хозяев. Особенно в овертайме или серии буллитов, если они случатся. Наш выбор - итоговая победа «Кэпиталз» .