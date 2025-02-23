Вашингтон — Эдмонтон, 23 февраля: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Партнерский проект
23 февраля «Вашингтону» предстоит серьезная проверка. В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «столичные» принимают на своем льду «Эдмонтон». Начало встречи в 21:00 по московскому времени. Букмекеры называют «Ойлерз» главным, наравне с «Каролиной», претендентом на победу в розыгрыше Кубка Стэнли-2025. «Кэпиталз» со своим капитаном Александром Овечкиным имеют шанс доказать, что лидера Восточной конференции зря не включили в этот список.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Вашингтон Кэпиталз»
23.02.2025, Вс
21:00 МСК
«Эдмонтон Ойлерз»
|П1 - 2.70
Турнир: регулярный чемпионат НХЛ
Стадион: «Кэпитал Уан-Арена» (Вашингтон, США)
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История личных встреч:
|Победы
|Поражения
|Разница голов
|«Вашингтон»
|13
|11
|71-71
|«Эдмонтон»
|11
|13
|71-71
Последние пять матчей «Вашингтона» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|22.02.2025
|«Питтсбург»
|3:8
|«Вашингтон»
|09.02.2025
|«Вашингтон»
|4:5 Б
|«Юта»
|07.02.2025
|«Филадельфия»
|3:4
|«Вашингтон»
|05.02.2025
|«Вашингтон»
|6:3
|«Флорида»
|02.02.2025
|«Вашингтон»
|4:5 ОТ
|«Виннипег»
Последние пять матчей «Эдмонтона» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|22.02.2025
|«Филадельфия»
6:3
«Эдмонтон»
|08.02.2025
|«Эдмонтон»
4:5
«Колорадо»
|06.02.2025
|«Чикаго»
3:4 ОТ
«Эдмонтон»
|05.02.2025
|«Сент-Луис»
2:3 ОТ
«Эдмонтон»
|02.02.2025
|«Эдмонтон»
3:4
«Торонто»
Последние пять матчей «Вашингтона» и «Эдмонтона»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|22.01.2025
|«Эдмонтон»
|2:3
|«Вашингтон»
|14.03.2024
|«Эдмонтон»
|7:2
|«Вашингтон»
|24.11.2023
|«Вашингтон»
|0:5
|«Эдмонтон»
|06.12.2022
|«Эдмонтон»
|2:3
|«Вашингтон»
|08.11.2022
|«Вашингтон»
|5:4
|«Эдмонтон»
«Эдмонтон»
|Показатель
«Вашингтон»
|Показатель
|Бомбардир (очки)
|Драйзайтль
|85
|Строум
|55
|Снайпер (голы)
|Драйзайтль
|41
|Овечкин
|26
|Ассистент (передачи)
|Макдэвид
|49
|Строум
|38
|Вратарь (коэфф. надежности)
|Пикар
|2.46
|Томпсон
|2.25
Восточная конференция
|Клуб
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1. Вашингтон
|56
|32
|5
|0
|3
|5
|11
|204-143
|82
|2. Флорида
|58
|28
|2
|4
|0
|3
|21
|193-167
|71
|3. Торонто
|56
|29
|5
|0
|0
|2
|20
|175-159
|70
|4. Каролина
|57
|29
|4
|0
|2
|2
|20
|187-160
|70
|5. Нью-Джерси
|58
|27
|3
|1
|1
|5
|21
|177-146
|68
|6. Тампа-Бэй
|55
|26
|4
|1
|1
|3
|20
|197-153
|66
|7. Детройт
|56
|21
|4
|3
|0
|6
|22
|163-175
|62
|8. Оттава
|57
|22
|6
|1
|1
|3
|24
|160-161
|62
|9. Коламбус
|57
|19
|4
|4
|1
|7
|22
|189-187
|62
|10. Бостон
|58
|20
|7
|0
|1
|6
|24
|159-185
|61
|11. Рейнджерс
|56
|25
|1
|1
|0
|4
|25
|167-176
|58
|12. Айлендерс
|55
|19
|4
|2
|1
|6
|23
|152-162
|57
|13. Монреаль
|57
|19
|5
|2
|2
|3
|26
|168-196
|57
|14. Филадельфия
|58
|16
|6
|3
|3
|4
|26
|167-195
|57
|15. Питтсбург
|58
|16
|6
|1
|5
|4
|26
|167-209
|55
|16. Баффало
|55
|19
|2
|2
|1
|4
|27
|179-187
|51
Западная конференция
|Клуб
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1. Виннипег
|57
|33
|6
|1
|0
|3
|14
|206-137
|83
|2. Даллас
|56
|30
|4
|2
|1
|1
|18
|186-141
|74
|3. Вегас
|57
|31
|2
|1
|2
|4
|17
|188-156
|74
|4. Эдмонтон
|56
|25
|9
|0
|1
|3
|18
|185-158
|72
|5. Миннесота
|57
|27
|5
|2
|2
|2
|19
|167-161
|72
|6. Колорадо
|58
|28
|4
|1
|1
|1
|23
|187-176
|68
|7. Лос-Анджелес
|54
|27
|2
|1
|2
|5
|17
|156-139
|67
|8. Ванкувер
|56
|21
|4
|1
|1
|10
|19
|156-169
|63
|9. Калгари
|55
|20
|3
|3
|1
|7
|21
|148-165
|60
|10. Юта
|57
|16
|7
|1
|2
|7
|24
|161-175
|57
|11. Анахайм
|55
|17
|5
|3
|2
|4
|24
|140-167
|56
|12. Сент-Луис
|57
|17
|5
|3
|1
|5
|26
|157-175
|56
|13. Сиэтл
|58
|20
|4
|1
|3
|1
|29
|171-184
|54
|14. Нэшвилл
|55
|17
|2
|1
|0
|7
|28
|146-180
|47
|15. Чикаго
|56
|15
|1
|1
|2
|5
|32
|150-196
|41
|16. Сан-Хосе
|57
|11
|4
|0
|4
|3
|35
|148-216
|37
«Вашингтон»: Бекстрем, Оши (оба - травма)
«Эдмонтон»: Кейн (травма)
Менее чем за сутки до первого вбрасывания на «Кэпитал Уан-арене» «столичные» играли в Питтсбурге, а «нефтяники» - в Филадельфии. Результаты сегодняшние соперники показали противоположные. «Кэпиталз» разгромили на выезде «пингвинов» - 3:8, а «Ойлерз» уступили «летчикам» со счетом 6:3.
Все клубы НХЛ имели больше недели на передышку во время проходившего Турнира четырех наций, но отдохнуть удалось не всем. Если капитан «Вашингтона», как и вся сборная России, в турнире участия не принимал, то Коннор Макдэвид отыграл за сборную Канаду все четыре матча. Впрочем, звезда «Ойлерз» вернулась в расположение клуба в отличном настроении - его команда выиграла турнир, а сам нападающий забросил в финале победную шайбу в овертайме.
Шансы соперников на победу в предстоящей встрече равны. Но «Вашингтон» играет на своей площадке и при своих зрителях, что может склонить чашу весов в пользу хозяев. Особенно в овертайме или серии буллитов, если они случатся. Наш выбор - итоговая победа «Кэпиталз» .
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Эксперты БК PARI оценивают вероятность победы «Эдмонтона» чуть выше, предлагая коэффициент 2.25 против 2.70 на «Вашингтон». На ничью можно заключить пари за 4.20.
Лидер «Вашингтона» обязательно выйдет на лед. Представить «столичных» без их капитана довольно сложно. Ови не набрал ни одного результативного балла в матче с «Питтсбургом», в котором «столичные» забросили восемь шайб.
В этом нет сомнений. Ставки на перспективы попадания команд в плей-офф не принимаются.
Партнерский проект