Вашингтон — Тампа-Бэй, 1 марта: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Партнерский проект
В первый день весны, 1 марта, «Вашингтон» принимает на своей площадке «Тампу». Интересна игра для россиян не только спортивной составляющей. Никита Кучеров из «Тампы» продолжат гонку за звание лучшего бомбардира сезона, а Александр Овечкин все ближе к рекорду Уэйна Гретцки.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Вашингтон Кэпиталз»
01.03.2025, Сб
20:30 МСК
«Тампа-Бэй Лайтнинг»
|П1 - 2.40
Турнир: регулярный чемпионат НХЛ
Стадион: «Кэпитал Уан-Арена» (Вашингтон, США)
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История личных встреч:
|Победы
|Поражения
|Разница голов
|«Вашингтон»
|43
|29
|247-203
|«Тампа-Бэй»
|29
|43
|203-247
Последние пять матчей «Вашингтона» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|28.02.2025
|«Вашингтон»
2:5
«Сент-Луис»
|26.02.2025
|«Вашингтон»
1:3
«Калгари»
|23.02.2025
|«Вашингтон»
7:3
«Эдмонтон»
|22.02.2025
|«Питтсбург»
3:8
«Вашингтон»
|09.02.2025
|«Вашингтон»
4:5 Б
«Юта»
Последние пять матчей «Тампа-Бэй» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|28.02.2025
|«Тампа-Бэй»
3:0
«Калгари»
|26.02.2025
|«Тампа-Бэй»
4:1
«Эдмонтон»
|24.02.2025
|«Тампа-Бэй»
4:1
«Сиэтл»
|09.02.2025
|«Монреаль»
3:5
«Тампа-Бэй»
|08.02.2025
|«Детройт»
3:6
«Тампа-Бэй»
Последние пять матчей «Вашингтона» и «Тампа-Бэй»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|28.11.2024
|«Тампа-Бэй»
4:5
«Вашингтон»
|27.10.2024
|«Тампа-Бэй»
3:0
«Вашингтон»
|14.04.2024
|«Вашингтон»
4:2
«Тампа-Бэй»
|23.02.2024
|«Тампа-Бэй»
3:5
«Вашингтон»
|24.12.2023
|«Вашингтон»
1:2 Б
«Тампа-Бэй»
«Тампа-Бэй»
|Показатель
«Вашингтон»
Показатель
|Бомбардир (очки)
|Кучеров
|86
Строум
59
|Снайпер (голы)
|Пойнт
|31
Овечкин
30
|Ассистент (передачи)
|Кучеров
|59
Строум
41
|Вратарь (коэфф. надежности)
|Василевский
|2.21
Томпсон
2.27
Восточная конференция
|Клуб
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1. Вашингтон
|59
|33
|5
|0
|3
|5
|13
|214-154
|84
|2. Флорида
|60
|30
|2
|4
|0
|3
|21
|201-171
|75
|3. Торонто
|58
|30
|6
|0
|0
|2
|20
|185-165
|74
|4. Тампа-Бэй
|58
|29
|4
|1
|1
|3
|20
|208-155
|72
|5. Каролина
|59
|30
|4
|0
|2
|2
|21
|192-166
|72
|6. Нью-Джерси
|60
|28
|3
|1
|1
|5
|22
|183-151
|70
|7. Детройт
|59
|22
|5
|3
|0
|6
|23
|173-186
|66
|8. Коламбус
|59
|21
|4
|4
|1
|7
|22
|200-193
|66
|9. Рейнджерс
|58
|27
|1
|1
|0
|4
|25
|177-180
|62
|10. Оттава
|58
|22
|6
|1
|1
|3
|25
|161-165
|62
|11. Бостон
|60
|20
|7
|0
|1
|7
|25
|164-192
|62
|12. Монреаль
|59
|20
|6
|2
|2
|3
|26
|176-199
|61
|13. Филадельфия
|60
|17
|6
|3
|3
|5
|26
|177-201
|60
|14. Айлендерс
|58
|20
|4
|2
|1
|6
|25
|158-172
|59
|15. Питтсбург
|61
|16
|7
|1
|5
|4
|28
|176-224
|57
|16. Баффало
|57
|20
|2
|2
|1
|4
|28
|184-194
|53
«Вашингтон»: Бекстрем, Оши, Милано, Уилсон (все - травма)
«Тампа-Бэй»: нет травмированных
«Вашингтон» проиграл два предыдущих матча регулярки и математическая вероятность того, что «столичные» уступят и в третьем матче ничтожно мала. Но «Тампа» вряд ли согласится со статистикой. «Молнии» побеждают семь туров подряд и не отдадут хозяевам очки без боя.
В превосходной форме пребывает лидер гостей Никита Кучеров, в последних 20 матчах лишь однажды покидавший площадку без набранных очков за результативность. Россиянин в списке бомбардиров лиги занимает 3-е место (27+59 в 55 играх), уступая самую малость лишь Натану Маккиннону (23+67) из «Колоррадо» и Леону Драйзатлю (44+44) из «Эдмонтона».
«Вашингтон», понимая, что задача выхода в плей-офф уже перевыполнена, имеет право сыграть в свое удовольствие. Отрыв от ближайшего преследователя на Востоке существенный, так что до конца регулярки «столичные» могут экспериментировать. И играть на своего капитана. На счету Александра Овечкина на данный момент 883 гола. От великого рекорда Уэйна Гретцки, пока еще возглавляющего список лучших снайперов лиги всех времен, Ови отделают 11 голов. А от нового рекорда - 12..
После перерыва на Турнир четырех наций «Тампа» выглядит очень мощно. Делаем выбор в пользу гостей в основное время.
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|Текстовая
|-
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|Текстовая
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Эксперты БК PARI оценивают шансы «Вашингтона» на победу коэффициентом 2.40. Вероятность успеха гостей котируется за 2.45. На ничью можно заключить пари за 4.40.
Капитан «Вашингтона» обязательно появится на льду. В предыдущем матче регулярки, в котором «Кэпиталз» уступили дома «Сент-Луису» (2:5), россиянин результативными действиями не отметился.
Ставки на выход «Вашингтона» в плей-офф не принимаются. «Тампа» тоже можен не переживать за кубковые перспективы.
Партнерский проект