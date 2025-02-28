Вашингтон — Тампа-Бэй, 1 марта: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

«Вашингтон» проиграл два предыдущих матча регулярки и математическая вероятность того, что «столичные» уступят и в третьем матче ничтожно мала. Но «Тампа» вряд ли согласится со статистикой. «Молнии» побеждают семь туров подряд и не отдадут хозяевам очки без боя.

В превосходной форме пребывает лидер гостей Никита Кучеров, в последних 20 матчах лишь однажды покидавший площадку без набранных очков за результативность. Россиянин в списке бомбардиров лиги занимает 3-е место (27+59 в 55 играх), уступая самую малость лишь Натану Маккиннону (23+67) из «Колоррадо» и Леону Драйзатлю (44+44) из «Эдмонтона».

«Вашингтон», понимая, что задача выхода в плей-офф уже перевыполнена, имеет право сыграть в свое удовольствие. Отрыв от ближайшего преследователя на Востоке существенный, так что до конца регулярки «столичные» могут экспериментировать. И играть на своего капитана. На счету Александра Овечкина на данный момент 883 гола. От великого рекорда Уэйна Гретцки, пока еще возглавляющего список лучших снайперов лиги всех времен, Ови отделают 11 голов. А от нового рекорда - 12..

После перерыва на Турнир четырех наций «Тампа» выглядит очень мощно. Делаем выбор в пользу гостей в основное время.