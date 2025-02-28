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28 февраля 8:59ГлавнаяПрогнозыХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)

Вашингтон — Тампа-Бэй, 1 марта: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Заруба Овечкина и Кучерова
Руслан Ипполитов

 

В первый день весны, 1 марта, «Вашингтон» принимает на своей площадке «Тампу». Интересна игра для россиян не только спортивной составляющей. Никита Кучеров из  «Тампы» продолжат гонку за звание лучшего бомбардира сезона, а Александр Овечкин все ближе к рекорду Уэйна Гретцки.   

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Вашингтон Кэпиталз»

01.03.2025, Сб

20:30 МСК

«Тампа-Бэй Лайтнинг»

П1 - 2.40

Х - 4.40

П2 - 2.45

Турнир: регулярный чемпионат НХЛ

Стадион: «Кэпитал Уан-Арена» (Вашингтон, США)

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Форма команд

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История личных встреч:

 ПобедыПораженияРазница голов
«Вашингтон»4329247-203
«Тампа-Бэй»2943203-247

Последние пять матчей «Вашингтона» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

28.02.2025«Вашингтон»

2:5

«Сент-Луис»

26.02.2025«Вашингтон»

1:3

«Калгари»

23.02.2025«Вашингтон»

7:3

«Эдмонтон»

22.02.2025«Питтсбург»

 3:8

«Вашингтон»

09.02.2025«Вашингтон»

4:5 Б

«Юта»

Последние пять матчей «Тампа-Бэй» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

28.02.2025«Тампа-Бэй»

3:0

«Калгари»

26.02.2025«Тампа-Бэй»

4:1

«Эдмонтон»

24.02.2025«Тампа-Бэй»

4:1

«Сиэтл»

09.02.2025«Монреаль»

3:5

«Тампа-Бэй»

08.02.2025«Детройт»

3:6

«Тампа-Бэй»

Последние пять матчей «Вашингтона» и «Тампа-Бэй»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

28.11.2024«Тампа-Бэй»

4:5

«Вашингтон»

27.10.2024«Тампа-Бэй»

3:0

«Вашингтон»

14.04.2024«Вашингтон»

4:2

«Тампа-Бэй»

23.02.2024«Тампа-Бэй»

3:5

«Вашингтон»

24.12.2023«Вашингтон»

1:2 Б

«Тампа-Бэй»

Лидеры

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«Тампа-Бэй»

Показатель

«Вашингтон»

Показатель

Бомбардир (очки)Кучеров86

Строум

59

Снайпер (голы)Пойнт31

Овечкин

30

Ассистент (передачи)Кучеров59

Строум

41

Вратарь (коэфф. надежности)Василевский2.21

Томпсон

2.27

Турнирное положение

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Восточная конференция

КлубИВВОВБПБПОПШО
1. Вашингтон5933503513214-15484
2. Флорида6030240321201-17175
3. Торонто5830600220185-16574
4. Тампа-Бэй5829411320208-15572
5. Каролина5930402221192-16672
6. Нью-Джерси6028311522183-15170
7. Детройт5922530623173-18666
8. Коламбус5921441722200-19366
9. Рейнджерс5827110425177-18062
10. Оттава5822611325161-16562
11. Бостон6020701725164-19262
12. Монреаль5920622326176-19961
13. Филадельфия6017633526177-20160
14. Айлендерс5820421625158-17259
15. Питтсбург6116715428176-22457
16. Баффало5720221428184-19453

Потери

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«Вашингтон»: Бекстрем, Оши, Милано, Уилсон (все - травма)

«Тампа-Бэй»: нет травмированных

Прогноз на матч

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«Вашингтон» проиграл два предыдущих матча регулярки и математическая вероятность того, что «столичные» уступят и в третьем матче ничтожно мала. Но «Тампа» вряд ли согласится со статистикой. «Молнии» побеждают семь туров подряд и не отдадут хозяевам очки без боя.

В превосходной форме пребывает лидер гостей Никита Кучеров, в последних 20 матчах лишь однажды покидавший площадку без набранных очков за результативность. Россиянин в списке бомбардиров лиги занимает 3-е место (27+59 в 55 играх), уступая самую малость лишь Натану Маккиннону (23+67) из «Колоррадо» и Леону Драйзатлю (44+44) из «Эдмонтона».

«Вашингтон», понимая, что задача выхода в плей-офф уже перевыполнена, имеет право сыграть в свое удовольствие. Отрыв от ближайшего преследователя на Востоке существенный, так что до конца регулярки «столичные» могут экспериментировать. И играть на своего капитана. На счету Александра Овечкина на данный момент 883 гола. От великого рекорда Уэйна Гретцки, пока еще возглавляющего список лучших снайперов лиги всех времен, Ови отделают 11 голов. А от нового рекорда - 12..

После перерыва на Турнир четырех наций «Тампа» выглядит очень мощно. Делаем выбор в пользу гостей в основное время.      

Бонусы на матч

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Трансляции

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ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

 

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Коэффициенты букмекеров

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Эксперты БК PARI оценивают шансы «Вашингтона» на победу коэффициентом 2.40. Вероятность успеха гостей котируется за 2.45. На ничью можно заключить пари за 4.40.

Вопросы и ответы

Сыграет ли Александр Овечкин?

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Капитан «Вашингтона» обязательно появится на льду. В предыдущем матче регулярки, в котором «Кэпиталз» уступили дома «Сент-Луису» (2:5), россиянин результативными действиями не отметился.  

Выйдут ли «Тампа-Бэй» и «Вашингтон» в плей-офф?

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Ставки на выход «Вашингтона» в плей-офф не принимаются. «Тампа» тоже можен не переживать за кубковые перспективы.

Кто выиграет Кубок Стэнли?

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Топ фаворитов, по версии аналитиков PARI, выглядит следующим образом:

«Эдмонтон Ойлерз» - 8.00

«Каролина Харрикейнз» - 9.00

«Виннипег Джетс» - 9.00 

На победу в плей-офф «Вашингтона» можно поставить с коэффициентом 10.00.

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