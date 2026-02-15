Вердер - Бавария, 14 февраля: где смотреть матч Бундеслиги, прогноз, составы

Партнерский проект
Соперничество «Вердера» и «Баварии» является одним из самых давних и принципиальных в Германии. Сегодня команды решают разные задачи, но их противостояние традиционно вызывает повышенный интерес у любителей немецкого футбола. Очередная встреча старых знакомых состоится в субботу, 14 февраля, в Бремене. Делаем прогноз на матч, исходя из актуальной формы сторон, исторических тенденций и расчетов профессионалов беттинга.
Турнир: немецкая Бундеслига, 22-й тур
Стадион: «Вонинвест Везерштадион» (Бремен, Германия)
Главный судья: Бастиан Данкерт (Росток, Германия)
🎁 ПОЛУЧИТЬ БОНУС ОТ БЕТБУМ
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Вердер»
|29
|27
|76
|145-280
|«Бавария»
|76
|27
|29
|280-145
Последние пять матчей «Вердера»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|07.02.2026
|«Фрайбург»
1:0
«Вердер»
Бундеслига
|31.01.2026
|«Вердер»
1:1
«Боруссия» М
Бундеслига
|27.01.2026
|«Вердер»
0:2
«Хоффенхайм»
Бундеслига
|24.01.2026
|«Байер»
1:0
«Вердер»
Бундеслига
|167.01.2026
|«Вердер»
3:3
«Айнтрахт»
Бундеслига
Последние пять матчей «Баварии»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|11.02.2026
|«Бавария»
2:0
«РБ Лейпциг»
Кубок Германии
|08.02.2026
|«Бавария»
5:1
«Хоффенхайм»
Бундеслига
|31.01.2026
|«Гамбург»
2:2
«Бавария»
Бундеслига
|28.01.2026
|ПСВ
1:2
«Бавария»
Лига чемпионов
|24.01.2026
|«Бавария»
1:2
«Аугсбург»
Бундеслига
В пятницу «Боруссия» сократила отставание от главного соперника до трех очков. Бремен уже совсем близко от зоны вылета.
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Бавария
|21
|17
|3
|1
|79-19
|54
|2
|Боруссия Д
|22
|15
|6
|1
|47-20
|51
|3
|Хоффенхайм
|21
|13
|3
|5
|44-28
|42
|4
|Лейпциг
|21
|12
|3
|6
|40-28
|39
|5
|Штутгарт
|21
|12
|3
|6
|38-28
|39
|6
|Байер
|20
|11
|3
|6
|39-27
|36
|7
|Фрайбург
|21
|8
|6
|7
|32-33
|30
|8
|Айнтрахт
|21
|7
|7
|7
|41-46
|28
|9
|Унион Берлин
|21
|6
|7
|8
|26-34
|25
|10
|Кельн
|21
|6
|5
|10
|30-34
|23
|11
|Гамбург
|20
|5
|7
|8
|21-29
|22
|12
|Боруссия М
|21
|5
|7
|9
|25-34
|22
|13
|Аугсбург
|21
|6
|4
|11
|24-39
|22
|14
|Майнц
|22
|5
|6
|11
|25-37
|21
|15
|Вольфсбург
|21
|5
|4
|12
|29-44
|19
|16
|Вердер
|21
|4
|7
|10
|22-39
|19
|17
|Санкт-Паули
|21
|4
|5
|12
|20-35
|17
|18
|Хайденхайм
|21
|3
|4
|14
|19-47
|13
При взгляде на турнирную таблицу так сразу и не определишь, кто в этой паре в очках нуждается больше. Преимущество в три очка над «Боруссией» не позволяет «Баварии» совсем не оглядываться назад. Естественно, мюнхенцы рассчитывают восстановить более комфортные «+6». А «Вердеру» совсем не улыбается спускаться в зону вылета. Еще одно поражение - и это может стать реальностью.
Безвыигрышная серия бременцев длится с начала ноября и уже насчитывает 12 матчей. Но на чемпиона и лидера команда настроится должным образом и, без сомнения, даст бой фавориту. Четыре последних матча «Вердера» были «низовыми». Рискнем предположить, что в субботу общее количество голов на «Вонинвест Везерштадионе» не превысит 3.5.
BETBOOM дает высокий коэффициент на этот исход (1.99).
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|BETBOOM
|До 10 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
|«Бетбум»
|До 7 тысяч рублей
|Приветственный
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2026 ГОДУ
Следить за перипетиями матча можно на сайтах букмекерских контор и спортивных СМИ. На российском ТВ трансляции не запланировано.
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Потери:
«Вердер»: Вебер, Вайсер, Бонифасе (все - травмы)
«Бавария»: Олисе (дисквалификация), Ндиайе (дефицит тренировочной практики)
Ориентировочные составы на матч «Вердер» - «Бавария»:
|Позиция
|«Вердер»
|«Бавария»
|Позиция
|Вратарь
|30. Бакхаус
|1. Нойер
|Вратарь
|Защитник
|22. Малатини
|2. Упамекано
|Защитник
|Защитник
|31. Кулибали
|4. Та
|Защитник
|Защитник
|32. Фридль
|19. Дэвис
|Защитник
|Полузащитник
|3. Сугавара
|27. Лаймер
|Защитник
|Полузащитник
|6. Стаге
|6. Киммих
|Полузащитник
|Полузащитник
|14. Линен
|7. Гнабри
|Полузащитник
|Полузащитник
|20. Шмид
|14. Диас
|Полузащитник
|Полузащитник
|27. Агу
|8. Горецка
|Полузащитник
|Нападающий
|9. Топп
|10. Мусиала
|Полузащитник
|Нападающий
|11. Нджинма
|9. Кейн
|Нападающий
|Главный тренер
|Даниэль Тьоне
|Венсан Компани
|Главный тренер
Аналитики БК BETBOOM установили коэффициент 1.30 на победу «Баварии» в основное время. Ничья котируется за 5.96, а успех хозяев поля - за 8.50.