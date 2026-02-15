Вердер - Бавария, 14 февраля: где смотреть матч Бундеслиги, прогноз, составы

При взгляде на турнирную таблицу так сразу и не определишь, кто в этой паре в очках нуждается больше. Преимущество в три очка над «Боруссией» не позволяет «Баварии» совсем не оглядываться назад. Естественно, мюнхенцы рассчитывают восстановить более комфортные «+6». А «Вердеру» совсем не улыбается спускаться в зону вылета. Еще одно поражение - и это может стать реальностью.

Безвыигрышная серия бременцев длится с начала ноября и уже насчитывает 12 матчей. Но на чемпиона и лидера команда настроится должным образом и, без сомнения, даст бой фавориту. Четыре последних матча «Вердера» были «низовыми». Рискнем предположить, что в субботу общее количество голов на «Вонинвест Везерштадионе» не превысит 3.5.

