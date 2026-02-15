Ведомости
Вердер - Бавария, 14 февраля: где смотреть матч Бундеслиги, прогноз, составы

Этот аутсайдер точно даст бой фавориту
Валентин Васильев

Соперничество «Вердера» и «Баварии» является одним из самых давних и принципиальных в Германии. Сегодня команды решают разные задачи, но их противостояние традиционно вызывает повышенный интерес у любителей немецкого футбола. Очередная встреча старых знакомых состоится в субботу, 14 февраля, в Бремене.  Делаем прогноз на матч, исходя из актуальной формы сторон, исторических тенденций и расчетов профессионалов беттинга.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Вердер» (Бремен)

14.02.2026, Сб

17:30 МСК

«Бавария» (Мюнхен)

П1 - 8.50

Х - 5.96

П2 - 1.30

Турнир: немецкая Бундеслига, 22-й тур

Стадион: «Вонинвест Везерштадион»   (Бремен, Германия)

Главный судья:   Бастиан Данкерт (Росток, Германия)

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Вердер»292776145-280
«Бавария»762729280-145

Последние пять матчей «Вердера»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

07.02.2026«Фрайбург»

1:0

«Вердер»

Бундеслига

31.01.2026«Вердер»

 1:1

«Боруссия» М

Бундеслига

27.01.2026«Вердер»

 0:2

«Хоффенхайм»

Бундеслига

24.01.2026«Байер»

 1:0

«Вердер»

Бундеслига

167.01.2026«Вердер»

3:3

 «Айнтрахт»

Бундеслига

Последние пять матчей «Баварии»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

11.02.2026«Бавария»

2:0

«РБ Лейпциг»

Кубок Германии

08.02.2026«Бавария»

5:1

«Хоффенхайм»

Бундеслига

31.01.2026«Гамбург»

2:2

«Бавария»

Бундеслига

28.01.2026ПСВ

1:2

«Бавария»

Лига чемпионов

24.01.2026«Бавария»

1:2

«Аугсбург»

Бундеслига

Место в турнирной таблице

В пятницу «Боруссия» сократила отставание от главного соперника до трех очков. Бремен уже совсем близко от зоны вылета.

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Бавария21173179-1954
2Боруссия Д22156147-2051
3Хоффенхайм21133544-2842
4Лейпциг21123640-2839
5Штутгарт21123638-2839
6Байер20113639-2736
7Фрайбург2186732-3330
8Айнтрахт2177741-4628
9Унион Берлин2167826-3425
10Кельн21651030-3423
11Гамбург2057821-2922
12Боруссия М2157925-3422
13Аугсбург21641124-3922
14Майнц22561125-3721
15Вольфсбург21541229-4419
16Вердер21471022-3919
17Санкт-Паули21451220-3517
18Хайденхайм21341419-4713

Прогноз на матч

При взгляде на турнирную таблицу так сразу и не определишь, кто в этой паре в очках нуждается больше. Преимущество в три очка над «Боруссией» не позволяет «Баварии» совсем не оглядываться назад. Естественно, мюнхенцы рассчитывают восстановить более комфортные «+6». А «Вердеру» совсем не улыбается спускаться в зону вылета. Еще одно поражение - и это может стать реальностью.

Безвыигрышная серия бременцев длится с начала ноября и уже насчитывает 12 матчей. Но на чемпиона и лидера команда настроится должным образом и, без сомнения, даст бой фавориту. Четыре последних матча «Вердера» были «низовыми». Рискнем предположить, что в субботу общее количество голов  на «Вонинвест Везерштадионе» не превысит 3.5. 

BETBOOM дает высокий коэффициент на этот исход (1.99).

Трансляции

Следить за перипетиями матча можно на сайтах букмекерских контор и спортивных СМИ. На российском ТВ трансляции не запланировано. 

ВещательТип трансляцииУсловия
BETBOOMГрафическая-
«Чемпионат»Текстовая-
Составы команд

Потери:

«Вердер»: Вебер, Вайсер, Бонифасе (все - травмы)

«Бавария»: Олисе (дисквалификация), Ндиайе (дефицит тренировочной практики)

Ориентировочные составы на матч «Вердер» - «Бавария»:

Позиция«Вердер»«Бавария»Позиция
Вратарь30. Бакхаус1. НойерВратарь
Защитник22. Малатини2. УпамеканоЗащитник
Защитник31. Кулибали4. ТаЗащитник
Защитник32. Фридль19. ДэвисЗащитник
Полузащитник 3. Сугавара27. ЛаймерЗащитник
Полузащитник 6. Стаге6. КиммихПолузащитник
Полузащитник 14. Линен7. ГнабриПолузащитник 
Полузащитник20. Шмид14. ДиасПолузащитник
Полузащитник27. Агу8. ГорецкаПолузащитник
Нападающий9. Топп10. МусиалаПолузащитник
Нападающий11. Нджинма9. КейнНападающий
Главный тренерДаниэль ТьонеВенсан КомпаниГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Аналитики БК BETBOOM установили коэффициент 1.30 на победу «Баварии» в основное время. Ничья котируется за 5.96, а успех хозяев поля - за 8.50.

