Даяна Ястремская — Магда Линетт, 21 июня: прогноз на полуфинальный матч турнира в Ноттингеме

21 июня в полуфинале турнира WTA 250 в Ноттингеме сойдутся Даяна Ястремская и Магда Линетт. Кому достанется путевка в титульный матч? Оцениваем баланс сил соперниц и котировки букмекеров.

Дата / Время: 21.06.2025, не ранее 13:00 по московскому времени

Арена: «Ноттингем Теннис-центр» (Ноттингем, Англия)

Прямая трансляция: Текстовые трансляции доступны на порталах спортивных СМИ.