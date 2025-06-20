Даяна Ястремская — Магда Линетт, 21 июня: прогноз на полуфинальный матч турнира в Ноттингеме

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21 июня в полуфинале турнира WTA 250 в Ноттингеме сойдутся Даяна Ястремская и Магда Линетт. Кому достанется путевка в титульный матч? Оцениваем баланс сил соперниц и котировки букмекеров.
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Дата / Время: 21.06.2025, не ранее 13:00 по московскому времени
Арена: «Ноттингем Теннис-центр» (Ноттингем, Англия)
Прямая трансляция: Текстовые трансляции доступны на порталах спортивных СМИ.
Даяна Ястремская (25 лет, 46-я ракетка мира)
Магда Линетт (33 лет, 31-я ракетка мира)
Одесситка имеет на своем счету три победы в турнирах в одиночном разряде, но последняя из них датируется 2019 годом. В 2025 году в 29 проведенных матчах украинка одержала 17 побед при 12 поражениях. На турнире в Линце (хард) дошла до финала, в котором проиграла Екатерине Александровой. Четвертьфиналистка турнира в Хобарте. На «Ролан Гаррос» вылетела в третьем круге, уступив Людмиле Самсоновой. На Australian Open дошла до третьего круга.
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33-летняя полячка два года назад поднималась на 19 строчку мирового рейтинга, что стало ее наивысшим на данный момент показателем. Побеждала на трех турнирах в одиночном разряде. В текущем сезоне добиралась до четвертьфиналов турниров в Абу-Даби (хард), Майами (Хард) и Страсбурге (грунт). На Australian Open вылетела в первом круге, на «Ролан Гаррос» — в первом. Всего в 2025 году одержала 15 побед при 14 поражениях.
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В истории личных встреч соперниц было четыре матча, в трех из которых побеждала Ястремская.
Компания WINLINE установила коэффициент 1,64 на победу Ястремской. Успешная ставка на Линетт обернется выплатой кэфу 2.25.
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Статистика неумолимо указывает на то, что шансов на выход в финал у полячки минимум. Она является довольно удобной соперницей для украинки. Даяна обыгрывала Магду и на грунте, и на харде, и на траве, не отдавая ни одного сета. Единственный же выигрыш Линетт вышел крайне странным - польская теннисистка взяла два сета после того, как проиграла первый со счетом 0:6.
Не станем углубляться в нюансы, что может лишь помешать в данной ситуации принять адекватное решение. Наш выбор - победа украинки с любым счетом.