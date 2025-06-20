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20 июня 18:28ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры WTA

Даяна Ястремская — Магда Линетт, 21 июня: прогноз на полуфинальный матч турнира в Ноттингеме

Статистика за украинку
Руслан Ипполитов

21 июня в полуфинале турнира WTA 250 в Ноттингеме сойдутся Даяна Ястремская и Магда Линетт. Кому достанется путевка в титульный матч? Оцениваем баланс сил соперниц и котировки букмекеров.

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Дата / Время: 21.06.2025, не ранее 13:00 по московскому времени

Арена: «Ноттингем Теннис-центр» (Ноттингем, Англия)

Прямая трансляция: Текстовые трансляции доступны на порталах спортивных СМИ. 

Турнирная сетка

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Даяна Ястремская (25 лет, 46-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Ольга Данилович (Сербия, 34) — 6:4, 7:6
  • 2-й круг: Антония Ружич (Хорватия, 104) — 6:2, 2:6, 6:4
  • ¼ финала: Лейла Фернандес (Канада, 27) — 6:3, 7:6

Магда Линетт (33 лет, 31-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Александра Эала (Филиппины, 69) — 6:4, 6:3
  • 2-й круг: Мингэ Сюй (Великобритания, 409) — 7:5, 6:1
  • ¼ финала: Клара Таусон (Дания, 22) — 6:2, 7:5

Даяна Ястремская

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Одесситка имеет на своем счету три победы в турнирах в одиночном разряде, но последняя из них датируется 2019 годом. В 2025 году в 29 проведенных матчах украинка одержала 17 побед при 12 поражениях. На турнире в Линце (хард) дошла до финала, в котором проиграла Екатерине Александровой. Четвертьфиналистка турнира в Хобарте. На «Ролан Гаррос» вылетела в третьем круге, уступив Людмиле Самсоновой. На Australian Open дошла до третьего круга.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Магда Линетт

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33-летняя полячка два года назад поднималась на 19 строчку мирового рейтинга, что стало ее наивысшим на данный момент показателем. Побеждала на трех турнирах в одиночном разряде. В текущем сезоне добиралась до четвертьфиналов турниров в Абу-Даби (хард), Майами (Хард) и Страсбурге (грунт). На Australian Open вылетела в первом круге, на «Ролан Гаррос» — в первом. Всего в 2025 году одержала 15 побед при 14 поражениях.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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В истории личных встреч соперниц было четыре матча, в трех из которых побеждала Ястремская. 

Ставки на исход

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Компания WINLINE установила коэффициент 1,64 на победу Ястремской. Успешная ставка на Линетт обернется выплатой кэфу 2.25.

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Ставки на тоталы

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WINLINE предлагает 2,00 за ТБ 22,5 и 1,81 за ТМ 22,5.

ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE

Коэффициенты букмекеров

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 Победа ЯстремскойПобеда ЛинеттТБ (22,5)ТМ (22,5)
WINLINE1.642.252.001.81

Прогноз и ставка

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Статистика неумолимо указывает на то, что шансов на выход в финал у полячки минимум. Она является довольно удобной соперницей для украинки. Даяна обыгрывала Магду и на грунте, и на харде, и на траве, не отдавая ни одного сета. Единственный же выигрыш Линетт вышел крайне странным - польская теннисистка взяла два сета после того, как проиграла первый со счетом 0:6.

Не станем углубляться в нюансы, что может лишь помешать в данной ситуации принять адекватное решение. Наш выбор - победа украинки с любым счетом.

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