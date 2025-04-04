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3 апреля 10:23ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваРейтинговые бои по боксу

Султан Заурбек — Азинга Фузиле, 5 апреля: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Юбилейная победа для казахстанца?
Александр Бокулёв
Источник: Wasserman Boxing
Источник: Wasserman Boxing

В субботу, 5 апреля, непобежденный казахстанский боксер Султан Заурбек проведет домашний поединок во втором полулегком весе (до 59 кг). Сумеет ли он одолеть южноафриканца Азингу Фузиле?

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Статистика

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Заурбек

 

Фузиле

Казахстан

Страна

ЮАР

28

Возраст

28

19

Бои

20

19 (13)

Победы (нокауты)

18 (12)

0

Поражения (нокауты)

2 (1)

21

Место в рейтинге второго полулегкого дивизиона BoxRec

31

173

Рост (см)

168

173

Размах рук (см)

178

Левша

Стойка

Левша

Султан Заурбек

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Родился в Шымкенте, в 11-летнем возрасте начал заниматься кикбоксингом, впоследствии перешел в бокс. На любительском уровне стал чемпионом Азии. На профессиональном ринге выступает с 2018 года. В 2021-м забрал пояс WBO European во втором полулегком весе. В последнем поединке в декабре единогласным решением судей победил Дамиана Вржесинского.

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Азинга Фузиле

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На профессиональном ринге выступает с 2014 года. Выиграл несколько титулов по линии IBF. В ноябре 2021-го бился за звание чемпиона мира по версии этой организации, но уступил Кеничи Огаве единогласным решением судей. Затем вышел на серию из трех досрочных побед. В последнем поединке в августе нокаутировал Себастьянуса Натанаэля в шестом раунде.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа ЗаурбекаПобеда ФузилеТМ (6,5)ТБ (6,5)
FONBET1,107,552,751,40

Прогноз на бой

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Заурбека стараются продвигать во втором полулегком дивизионе, и теперь ему предстоит поединок с довольно крепким и именитым соперником. 3,5 года назад Фузиле добрался до титульного боя в этой категории, но уступил. Трудно предположить, способен ли южноафриканец ещё раз получить такой шанс. После того поражения он выступал исключительно на родине и финишировал соперников скромного уровня.

По тем же причинам непросто предсказать, какие сейчас кондиции у Фузиле. С Заурбеком понятнее — он продолжает прогрессировать и остается универсальным боксером. Атакует казахстанец опасно и вариативно, защищается тоже качественно. При этом средний уровень его последней оппозиции тоже не впечатляет, хотя и более показателен, чем у Фузиле.

Резюмируя, согласимся с букмекерами, которые считают Заурбека явным фаворитом. Фузиле довольно быстр и обладает сильным ударом, но на фоне серьезных оппонентов частенько теряется. Вот и предположим, что на старте поединка южноафриканец может добиться локального успеха, однако затем казахстанец наверняка разгонится и плотно заберет инициативу в свои руки. Вполне вероятно, что мы увидим все десять раундов, так что играем комбинацию исхода и тотала.

Где смотреть бой Заурбек Фузиле

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Боксерский вечер пройдет на «Барыс Арене» в Астане. Турнир начнется в субботу, 5 апреля, в 15:30 по московскому времени. Соглавный бой Заурбек — Фузиле стоит ожидать не ранее 17:30 мск.

Легальная прямая трансляция на территории Российской Федерации не предусмотрена.

Полный кард

  • Жанибек Алимханулы (Казахстан) — Анауэль Нгамиссенге (Республика Конго). Средний вес. Бой за титулы IBF и WBO;
  • Султан Заурбек (Казахстан) — Азинга Фузиле (ЮАР). Второй полулегкий вес;
  • Батыржан Джукембаев (Казахстан) — Кейн Гарднер (Англия). Первый полусредний вес;
  • Отабек Холматов (Узбекистан) — Джейсон Каной (Филиппины). Полулегкий вес;
  • Баходир Джалолов (Узбекистан) — Игорь Шевадзуцкий (Украина). Тяжелый вес;
  • Балауса Муздиман (Казахстан) — Мария Тереза Пинили (Филиппины). Легчайший вес;
  • Торехан Сабырхан (Казахстан) — Иржи Хауке (Чехия). Полусредний вес;
  • Махмуд Сабырхан (Казахстан) — Николас Тордесилья (Колумбия). Второй легчайший вес;
  • Алишер Абдулалим (Казахстан) — Ашиш Чодари (Индия). Первый средний вес;
  • Акниет Алимбай (Казахстан) — Йозеф Дубский (Чехия). Полусредний вес.
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