Султан Заурбек — Азинга Фузиле, 5 апреля: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

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В субботу, 5 апреля, непобежденный казахстанский боксер Султан Заурбек проведет домашний поединок во втором полулегком весе (до 59 кг). Сумеет ли он одолеть южноафриканца Азингу Фузиле?
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Заурбек
Фузиле
Казахстан
Страна
ЮАР
28
Возраст
28
19
Бои
20
19 (13)
Победы (нокауты)
18 (12)
0
Поражения (нокауты)
2 (1)
21
Место в рейтинге второго полулегкого дивизиона BoxRec
31
173
Рост (см)
168
173
Размах рук (см)
178
Левша
Стойка
Левша
Родился в Шымкенте, в 11-летнем возрасте начал заниматься кикбоксингом, впоследствии перешел в бокс. На любительском уровне стал чемпионом Азии. На профессиональном ринге выступает с 2018 года. В 2021-м забрал пояс WBO European во втором полулегком весе. В последнем поединке в декабре единогласным решением судей победил Дамиана Вржесинского.
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На профессиональном ринге выступает с 2014 года. Выиграл несколько титулов по линии IBF. В ноябре 2021-го бился за звание чемпиона мира по версии этой организации, но уступил Кеничи Огаве единогласным решением судей. Затем вышел на серию из трех досрочных побед. В последнем поединке в августе нокаутировал Себастьянуса Натанаэля в шестом раунде.
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Заурбека стараются продвигать во втором полулегком дивизионе, и теперь ему предстоит поединок с довольно крепким и именитым соперником. 3,5 года назад Фузиле добрался до титульного боя в этой категории, но уступил. Трудно предположить, способен ли южноафриканец ещё раз получить такой шанс. После того поражения он выступал исключительно на родине и финишировал соперников скромного уровня.
По тем же причинам непросто предсказать, какие сейчас кондиции у Фузиле. С Заурбеком понятнее — он продолжает прогрессировать и остается универсальным боксером. Атакует казахстанец опасно и вариативно, защищается тоже качественно. При этом средний уровень его последней оппозиции тоже не впечатляет, хотя и более показателен, чем у Фузиле.
Резюмируя, согласимся с букмекерами, которые считают Заурбека явным фаворитом. Фузиле довольно быстр и обладает сильным ударом, но на фоне серьезных оппонентов частенько теряется. Вот и предположим, что на старте поединка южноафриканец может добиться локального успеха, однако затем казахстанец наверняка разгонится и плотно заберет инициативу в свои руки. Вполне вероятно, что мы увидим все десять раундов, так что играем комбинацию исхода и тотала.
Боксерский вечер пройдет на «Барыс Арене» в Астане. Турнир начнется в субботу, 5 апреля, в 15:30 по московскому времени. Соглавный бой Заурбек — Фузиле стоит ожидать не ранее 17:30 мск.
Легальная прямая трансляция на территории Российской Федерации не предусмотрена.
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