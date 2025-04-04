Султан Заурбек — Азинга Фузиле, 5 апреля: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Заурбека стараются продвигать во втором полулегком дивизионе, и теперь ему предстоит поединок с довольно крепким и именитым соперником. 3,5 года назад Фузиле добрался до титульного боя в этой категории, но уступил. Трудно предположить, способен ли южноафриканец ещё раз получить такой шанс. После того поражения он выступал исключительно на родине и финишировал соперников скромного уровня.

По тем же причинам непросто предсказать, какие сейчас кондиции у Фузиле. С Заурбеком понятнее — он продолжает прогрессировать и остается универсальным боксером. Атакует казахстанец опасно и вариативно, защищается тоже качественно. При этом средний уровень его последней оппозиции тоже не впечатляет, хотя и более показателен, чем у Фузиле.

Резюмируя, согласимся с букмекерами, которые считают Заурбека явным фаворитом. Фузиле довольно быстр и обладает сильным ударом, но на фоне серьезных оппонентов частенько теряется. Вот и предположим, что на старте поединка южноафриканец может добиться локального успеха, однако затем казахстанец наверняка разгонится и плотно заберет инициативу в свои руки. Вполне вероятно, что мы увидим все десять раундов, так что играем комбинацию исхода и тотала.