Жанибек Алимханулы — Анауэль Нгамиссенге, 5 апреля: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

На бумаге это мог быть ещё больший мисс-матч, чем рисуют букмекеры. Однако Алимханулы, похоже, слишком увлекся погоней за новым стилем, что отразилось и в смене тренерского штаба. Есть риск того, что казахстанец и до улучшенной версии себя не доберется, и плюсы старой растеряет. Впрочем, в любом случае он выйдет в ринг явным фаворитом.

Привычная работа Алимханулы способна быстро завести Нгамиссенге в тупик. Казахстанец филигранно действует на контратаках, грамотно обороняется и филигранно двигается на ногах. Его технический арсенал гораздо шире, чем у конголезца, который работает в силовой и прямолинейной манере.

Так вот: если Алимханулы не заиграется с анонсированной мексиканской агрессией, то наверняка победит очень уверенно. В противном случае риски возрастут, ведь Нгамиссенге как раз в рубке и разменах может найти свой единственный шанс. Важен и фактор локации — казахстанцу явно захочется впечатлить домашних болельщиков, но и идти ради открытого с открытым забралом опять же не стоит.

Полагаем, Алимханулы хватит опыта и класса, чтобы найти баланс в предстоящем поединке. Но победу его ждем не раньше заключительной трети боя, когда Нгамиссенге просядет функционально и окончательно завязнет в том самом тупике.