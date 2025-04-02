Жанибек Алимханулы — Анауэль Нгамиссенге, 5 апреля: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

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В субботу, 5 апреля, непобежденный казахстанский боксер Жанибек Алимханулы проведет домашний поединок в среднем весе (до 72,6 кг). Сумеет ли он отстоять чемпионские IBF и WBO, на которые претендует конголезец Анауэль Нгамиссенге?
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Алимханулы
Нгамиссенге
Казахстан
Страна
Республика Конго / Франция
32
Возраст
29
16
Бои
14
16 (11)
Победы (нокауты)
14 (9)
0
Поражения (нокауты)
0
3
Место в рейтинге среднего дивизиона BoxRec
9
182
Рост (см)
176
182
Размах рук (см)
N/A
Левша
Стойка
Правша
Родился в Алматинской области, в шестилетнем возрасте начал заниматься боксом. На любительском уровне в среднем весе становился чемпионом мира, Азии и Азиатских игр. На профессиональном ринге выступает с 2016 года. Завоевал несколько поясов, после чего в 2022-м стал временным чемпионом WBO в среднем весе. После отказа Деметриуса Андраде от объединительного поединка Алимханулы получил полноценный пояс, который защитил четырежды. В 2023 году также выиграл титул IBF. В последнем поединке в октябре нокаутировал Андрея Михайловича в девятом раунде.
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Участвовал в Олимпиаде-2016. На профессиональном ринге выступает с 2019 года. Большую часть карьеры провел во Франции. В последнем поединке в июне нокаутировал Сандро Джаджанидзе в третьем раунде.
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На бумаге это мог быть ещё больший мисс-матч, чем рисуют букмекеры. Однако Алимханулы, похоже, слишком увлекся погоней за новым стилем, что отразилось и в смене тренерского штаба. Есть риск того, что казахстанец и до улучшенной версии себя не доберется, и плюсы старой растеряет. Впрочем, в любом случае он выйдет в ринг явным фаворитом.
Привычная работа Алимханулы способна быстро завести Нгамиссенге в тупик. Казахстанец филигранно действует на контратаках, грамотно обороняется и филигранно двигается на ногах. Его технический арсенал гораздо шире, чем у конголезца, который работает в силовой и прямолинейной манере.
Так вот: если Алимханулы не заиграется с анонсированной мексиканской агрессией, то наверняка победит очень уверенно. В противном случае риски возрастут, ведь Нгамиссенге как раз в рубке и разменах может найти свой единственный шанс. Важен и фактор локации — казахстанцу явно захочется впечатлить домашних болельщиков, но и идти ради открытого с открытым забралом опять же не стоит.
Полагаем, Алимханулы хватит опыта и класса, чтобы найти баланс в предстоящем поединке. Но победу его ждем не раньше заключительной трети боя, когда Нгамиссенге просядет функционально и окончательно завязнет в том самом тупике.
Боксерский вечер пройдет на «Барыс Арене» в Астане. Турнир начнется в субботу, 5 апреля, в 15:30 по московскому времени. Главный бой Алимханулы — Нгамиссенге стоит ожидать не ранее 18:00 мск.
Легальная прямая трансляция на территории Российской Федерации не предусмотрена.
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