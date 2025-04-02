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1 апреля 17:42ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваТитульные бои по боксу

Жанибек Алимханулы — Анауэль Нгамиссенге, 5 апреля: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Казахстанец вновь защищает чемпионские пояса
Александр Бокулёв
Источник: Top Rank
Источник: Top Rank

В субботу, 5 апреля, непобежденный казахстанский боксер Жанибек Алимханулы проведет домашний поединок в среднем весе (до 72,6 кг). Сумеет ли он отстоять чемпионские IBF и WBO, на которые претендует конголезец Анауэль Нгамиссенге?

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Статистика

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Алимханулы

 

Нгамиссенге

Казахстан

Страна

Республика Конго / Франция

32

Возраст

29

16

Бои

14

16 (11)

Победы (нокауты)

14 (9)

0

Поражения (нокауты)

0

3

Место в рейтинге среднего дивизиона BoxRec

9

182

Рост (см)

176

182

Размах рук (см)

N/A

Левша

Стойка

Правша

Жанибек Алимханулы

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Родился в Алматинской области, в шестилетнем возрасте начал заниматься боксом. На любительском уровне в среднем весе становился чемпионом мира, Азии и Азиатских игр. На профессиональном ринге выступает с 2016 года. Завоевал несколько поясов, после чего в 2022-м стал временным чемпионом WBO в среднем весе. После отказа Деметриуса Андраде от объединительного поединка Алимханулы получил полноценный пояс, который защитил четырежды. В 2023 году также выиграл титул IBF. В последнем поединке в октябре нокаутировал Андрея Михайловича в девятом раунде.

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Анауэль Нгамиссенге

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Участвовал в Олимпиаде-2016. На профессиональном ринге выступает с 2019 года. Большую часть карьеры провел во Франции. В последнем поединке в июне нокаутировал Сандро Джаджанидзе в третьем раунде.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа АлимханулыПобеда НгамиссенгеТМ (9,5)ТБ (9,5)
FONBET1,165,551,951,76

Прогноз на бой

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На бумаге это мог быть ещё больший мисс-матч, чем рисуют букмекеры. Однако Алимханулы, похоже, слишком увлекся погоней за новым стилем, что отразилось и в смене тренерского штаба. Есть риск того, что казахстанец и до улучшенной версии себя не доберется, и плюсы старой растеряет. Впрочем, в любом случае он выйдет в ринг явным фаворитом.

Привычная работа Алимханулы способна быстро завести Нгамиссенге в тупик. Казахстанец филигранно действует на контратаках, грамотно обороняется и филигранно двигается на ногах. Его технический арсенал гораздо шире, чем у конголезца, который работает в силовой и прямолинейной манере.

Так вот: если Алимханулы не заиграется с анонсированной мексиканской агрессией, то наверняка победит очень уверенно. В противном случае риски возрастут, ведь Нгамиссенге как раз в рубке и разменах может найти свой единственный шанс. Важен и фактор локации — казахстанцу явно захочется впечатлить домашних болельщиков, но и идти ради открытого с открытым забралом опять же не стоит.

Полагаем, Алимханулы хватит опыта и класса, чтобы найти баланс в предстоящем поединке. Но победу его ждем не раньше заключительной трети боя, когда Нгамиссенге просядет функционально и окончательно завязнет в том самом тупике.

Где смотреть бой Алимханулы Нгамиссенге

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Боксерский вечер пройдет на «Барыс Арене» в Астане. Турнир начнется в субботу, 5 апреля, в 15:30 по московскому времени. Главный бой Алимханулы — Нгамиссенге стоит ожидать не ранее 18:00 мск.

Легальная прямая трансляция на территории Российской Федерации не предусмотрена.

Полный кард

  • Жанибек Алимханулы (Казахстан) — Анауэль Нгамиссенге (Республика Конго). Средний вес. Бой за титулы IBF и WBO;
  • Султан Заурбек (Казахстан) — Азинга Фузиле (ЮАР). Второй полулегкий вес;
  • Батыржан Джукембаев (Казахстан) — Кейн Гарднер (Англия). Первый полусредний вес;
  • Отабек Холматов (Узбекистан) — Джейсон Каной (Филиппины). Полулегкий вес;
  • Баходир Джалолов (Узбекистан) — Игорь Шевадзуцкий (Украина). Тяжелый вес;
  • Балауса Муздиман (Казахстан) — Мария Тереза Пинили (Филиппины). Легчайший вес;
  • Торехан Сабырхан (Казахстан) — Иржи Хауке (Чехия). Полусредний вес;
  • Махмуд Сабырхан (Казахстан) — Николас Тордесилья (Колумбия). Второй легчайший вес;
  • Алишер Абдулалим (Казахстан) — Ашиш Чодари (Индия). Первый средний вес;
  • Акниет Алимбай (Казахстан) — Йозеф Дубский (Чехия). Полусредний вес.
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