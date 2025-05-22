Зенит — Ахмат, 24 мая: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы, билеты

Второй сезон подряд «Зенит» ставит себя на финише чемпионата в зависимость от параллельного матча конкурентов. Год назад все закончилось благополучно для сине-бело-голубых: победа «Краснодара» над «Динамо» позволила питерцам шестой раз подряд подняться на вершину в РПЛ. История повторяется. Снова «Зенит» закрывает турнир домашним матчем с середняком, и опять будет ловить известия из столицы Кубани.

Но различия в двух этих ситуациях тоже есть. Главное - это положение гостей Северной столицы. В отличие от «Ростова» - 2024, «Ахмат» остро нуждается в очках. В грозненском клубе наверняка еще рассчитывают избежать стыковых матчей, а для этого нужен положительный результат на «Газпром Арене». Тем не менее мотивация, равно как и командный класс, хозяев ощутимо выше, чем у гостей. Едва ли «Зенит» допустит недооценку соперника и сделает ему щедрый подарок.

Обратим внимание, что в этой паре в порядке вещей результативные игры. В шести последних матчах «Зенита» и «Ахмата», включая три в нынешнем сезоне, забивалось не меньше трех голов. В последнее время команда Семака нечасто радует яркими шоу, но в последнем матче сезона ее явно должно прорвать. Наш прогноз: победа чемпиона и тотал больше 2.5. В Winline такая комбинация идет с коэффициентом 1.80.