Зенит — Ахмат, 24 мая: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы, билеты

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В заключительном туре чемпионата России по футболу все восемь матчей пройдут в одно время. Пока еще действующий обладатель титула «Зенит» в последнем матче сезона принимает «Ахмат». В Петербурге сюрпризы исключены?
Турнир: чемпионат России по футболу, 30-й тур
Стадион: «Газпром Арена» (Санкт-Петербург, Россия)
Судьи: еще не назначены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Зенит»
|22
|12
|8
|73-36
|«Ахмат»
|8
|12
|22
|36-73
Последние пять игр «Зенита»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|18.05.2025
|«Ростов»
0:1
«Зенит»
РПЛ
|14.05.2025
|ЦСКА
2:0, пен. 4:3
«Зенит»
РПЛ
|10.05.2025
|«Динамо» Махачкала
0:1
«Зенит»
РПЛ
|04.05.2025
|«Зенит»
2:1
«Пари НН»
РПЛ
|30.04.2025
|«Зенит»
2:0
ЦСКА
Кубок России
Последние пять игр «Ахмата»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|18.05.2025
|«Ахмат»
1:1
«Динамо» Махачкала
РПЛ
|11.05.2025
|«Акрон»
3:2
«Ахмат»
РПЛ
|04.05.2025
|«Ахмат»
1:1
ЦСКА
РПЛ
|26.04.2025
|«Пари НН»
1:0
«Ахмат»
РПЛ
|19.04.2025
|«Краснодар»
3:1
«Ахмат»
РПЛ
Последние пять игр «Зенита» и «Ахмата»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|27.11.2024
|«Ахмат»
1:2
«Зенит»
Кубок России
|10.11.2024
|«Ахмат»
1:2
«Зенит»
РПЛ
|06.11.2024
|«Зенит»
3:0
«Ахмат»
Кубок России
|19.05.2024
|«Ахмат»
1:5
«Зенит»
РПЛ
|28.10.2023
|«Зенит»
2:1
«Ахмат»
РПЛ
За тур до финиша сезона «Зенит» на одно очко отстает от лидирующего «Краснодара». «Ахмат» идет по дистанции третьим с конца.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|29
|19
|7
|3
|56-23
|64
|2. Зенит
|29
|19
|6
|4
|55-18
|63
|3. Динамо Москва
|29
|16
|8
|5
|61-32
|56
|4. ЦСКА
|28
|16
|7
|5
|43-19
|55
|5. Спартак
|29
|16
|6
|7
|51-25
|54
|6. Локомотив
|28
|14
|7
|7
|45-38
|49
|7. Рубин
|29
|12
|6
|11
|38-43
|42
|8. Ростов
|29
|10
|8
|11
|40-42
|38
|9. Акрон
|29
|10
|5
|14
|38-51
|35
|10. Крылья Советов
|29
|8
|6
|15
|35-50
|30
|11. Химки
|29
|6
|11
|12
|35-51
|29
|12. Динамо Махачкала
|29
|6
|10
|13
|26-34
|28
|13. Пари НН
|29
|7
|6
|16
|27-52
|27
|14. Ахмат
|29
|4
|13
|12
|27-45
|25
|15. Оренбург
|29
|4
|7
|18
|26-52
|19
|16. Факел
|29
|2
|11
|16
|13-41
|17
Второй сезон подряд «Зенит» ставит себя на финише чемпионата в зависимость от параллельного матча конкурентов. Год назад все закончилось благополучно для сине-бело-голубых: победа «Краснодара» над «Динамо» позволила питерцам шестой раз подряд подняться на вершину в РПЛ. История повторяется. Снова «Зенит» закрывает турнир домашним матчем с середняком, и опять будет ловить известия из столицы Кубани.
Но различия в двух этих ситуациях тоже есть. Главное - это положение гостей Северной столицы. В отличие от «Ростова» - 2024, «Ахмат» остро нуждается в очках. В грозненском клубе наверняка еще рассчитывают избежать стыковых матчей, а для этого нужен положительный результат на «Газпром Арене». Тем не менее мотивация, равно как и командный класс, хозяев ощутимо выше, чем у гостей. Едва ли «Зенит» допустит недооценку соперника и сделает ему щедрый подарок.
Обратим внимание, что в этой паре в порядке вещей результативные игры. В шести последних матчах «Зенита» и «Ахмата», включая три в нынешнем сезоне, забивалось не меньше трех голов. В последнее время команда Семака нечасто радует яркими шоу, но в последнем матче сезона ее явно должно прорвать. Наш прогноз: победа чемпиона и тотал больше 2.5. В Winline такая комбинация идет с коэффициентом 1.80.
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|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч! Страна»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Зенит»: Вендел, Караваев (оба - травмы)
«Ахмат»: Уткин, Швец (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Зенит» - «Ахмат»:
|Позиция
|«Зенит»
|«Ахмат»
|Позиция
|Вратарь
|1. Латышонок
|88. Шелия
|Вратарь
|Защитник
|31. Мантуан
|95. Адамов
|Защитник
|Защитник
|25. Эракович
|4. Ибишев
|Защитник
|Защитник
|27. Нино
|75. Гандри
|Защитник
|Полузащитник
|3. Сантос
|3. Гогличидзе
|Полузащитник
|Полузащитник
|14. Зделар
|14. Талал
|Полузащитник
|Полузащитник
|17. Мостовой
|47. Уткин
|Полузащитник
|Полузащитник
|21. Ерохин
|11. Силва
|Полузащитник
|Полузащитник
|11. Луис Энрике
|10. Садулаев
|Полузащитник
|Нападающий
|32. Гонду
|77. Мелкадзе
|Нападающий
|Нападающий
|7. Соболев
|20. Самородов
|Нападающий
|Главный тренер
|Сергей Семак
|Сергей Ташуев
|Главный тренер
Аналитики Winline установили коэффициент 1.32 на победу чемпиона. На гостей котировка в разы выше - 8.40. Ничья идет в конторе за 5.20. Хозяев она устроит только в одном случае - если краснодарцы проиграют динамовцам.
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По расчетам аналитиков, вероятность победы невского клуба составляет более 75%. Даже ничья в Петербурге станет сенсацией.
Общедоступный канал «Матч! Страна» покажет игру «Зенит» - «Ахмат» в прямом эфире.
Приобрести билеты на игру стоимостью от 300 рублей можно на официальном сайте «Зенита». Помимо футболистов зрителей развлекут музыканты группы The Hatters.
Если «Зенит» с «Краснодаром» финишируют с одинаковым количеством очков, СБГ окажутся выше за счет преимущества в личных встречах.
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