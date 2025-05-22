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19 мая 7:01ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Зенит — Ахмат, 24 мая: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы, билеты

Теперь Питер уповает на «Динамо»
Валентин Васильев

В заключительном туре чемпионата России по футболу все восемь матчей пройдут в одно время. Пока еще действующий обладатель титула «Зенит» в последнем матче сезона принимает «Ахмат». В Петербурге сюрпризы исключены?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Зенит» (Санкт-Петербург)

28.10.2023, Сб

19:00 МСК

«Ахмат» (Грозный)

П1 - 1.32

Х - 5.20

П2 - 8.40

Турнир: чемпионат России по футболу, 30-й тур

Стадион: «Газпром Арена» (Санкт-Петербург, Россия)

Судьи: еще не назначены

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Зенит»2212873-36
«Ахмат»8122236-73

Последние пять игр «Зенита»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

18.05.2025«Ростов»

0:1

«Зенит»

РПЛ

14.05.2025ЦСКА

2:0, пен. 4:3

«Зенит»

РПЛ

10.05.2025«Динамо» Махачкала

0:1

«Зенит»

РПЛ

04.05.2025«Зенит»

2:1

«Пари НН»

РПЛ

30.04.2025«Зенит»

2:0

ЦСКА

Кубок России

Последние пять игр «Ахмата»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

18.05.2025«Ахмат»

1:1

«Динамо» Махачкала

РПЛ

11.05.2025«Акрон»

3:2

«Ахмат»

РПЛ

04.05.2025«Ахмат»

1:1

ЦСКА

РПЛ

26.04.2025«Пари НН»

1:0

«Ахмат»

РПЛ

19.04.2025«Краснодар»

3:1

«Ахмат»

РПЛ

Последние пять игр «Зенита» и «Ахмата»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

27.11.2024«Ахмат»

1:2

«Зенит»

Кубок России

10.11.2024«Ахмат»

1:2

«Зенит»

РПЛ

06.11.2024«Зенит»

3:0

«Ахмат»

Кубок России

19.05.2024«Ахмат»

1:5

«Зенит»

РПЛ

28.10.2023«Зенит»

2:1

«Ахмат»

РПЛ

Место в таблице

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За тур до финиша сезона «Зенит» на одно очко отстает от лидирующего «Краснодара». «Ахмат» идет по дистанции третьим с конца.

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар29197356-2364
2. Зенит29196455-1863
3. Динамо Москва29168561-3256
4. ЦСКА28167543-1955
5. Спартак29166751-2554
6. Локомотив28147745-3849
7. Рубин291261138-4342
8. Ростов291081140-4238
9. Акрон291051438-5135
10. Крылья Советов29861535-5030
11. Химки296111235-5129
12. Динамо Махачкала296101326-3428
13. Пари НН29761627-5227
14. Ахмат294131227-4525
15. Оренбург29471826-5219
16. Факел292111613-4117

Прогноз на матч

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Второй сезон подряд «Зенит» ставит себя на финише чемпионата в зависимость от параллельного матча конкурентов. Год назад все закончилось благополучно для сине-бело-голубых: победа «Краснодара» над «Динамо» позволила питерцам шестой раз подряд подняться на вершину в РПЛ. История повторяется. Снова «Зенит» закрывает турнир домашним матчем с середняком, и опять будет ловить известия из столицы Кубани. 

Но различия в двух этих ситуациях тоже есть. Главное - это положение гостей Северной столицы.  В отличие от «Ростова» - 2024, «Ахмат» остро нуждается в очках. В грозненском клубе наверняка еще рассчитывают избежать стыковых матчей, а для этого нужен положительный результат на «Газпром Арене». Тем не менее мотивация, равно как и командный класс, хозяев ощутимо выше, чем у гостей. Едва ли «Зенит» допустит недооценку соперника и сделает ему щедрый подарок. 

Обратим внимание, что в этой паре в порядке вещей результативные игры. В шести последних матчах «Зенита» и  «Ахмата», включая три в нынешнем сезоне, забивалось не меньше трех голов. В последнее время команда Семака нечасто радует яркими шоу, но в последнем матче сезона ее явно должно прорвать. Наш прогноз: победа чемпиона и тотал больше 2.5. В Winline такая комбинация идет с коэффициентом 1.80.

Бонусы на матч

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PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
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Трансляции

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Онлайн-видеотрансляция из Санкт-Петербурга будет доступна на телеканале «Матч! Страна».  Это бесплатный, общедоступный канал.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч! Страна»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Зенит»: Вендел, Караваев (оба - травмы)

«Ахмат»: Уткин, Швец (оба - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Зенит» - «Ахмат»:

Позиция«Зенит»«Ахмат»Позиция
Вратарь1. Латышонок88. ШелияВратарь
Защитник31. Мантуан95. Адамов Защитник
Защитник25. Эракович4. ИбишевЗащитник
Защитник27. Нино75. ГандриЗащитник
Полузащитник3. Сантос 3. ГогличидзеПолузащитник
Полузащитник14. Зделар14. ТалалПолузащитник
Полузащитник 17. Мостовой47. УткинПолузащитник 
Полузащитник21. Ерохин11. СилваПолузащитник
Полузащитник11. Луис Энрике10. СадулаевПолузащитник
Нападающий32. Гонду77. МелкадзеНападающий
Нападающий7. Соболев20. СамородовНападающий
Главный тренерСергей СемакСергей ТашуевГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики Winline установили коэффициент  1.32 на победу чемпиона. На гостей котировка в разы выше - 8.40. Ничья идет в конторе за 5.20. Хозяев она устроит только в одном случае - если краснодарцы проиграют динамовцам.

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Вопросы и ответы

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Кто победит в матче «Зенит» - «Ахмат»?

По расчетам аналитиков, вероятность победы невского клуба составляет более 75%. Даже ничья в Петербурге станет сенсацией.

Где бесплатно смотреть матч «Зенит» - «Ахмат»?

Общедоступный канал «Матч! Страна» покажет игру «Зенит» - «Ахмат» в прямом эфире. 

Где купить билеты на матч «Зенит» - «Ахмат»

Приобрести билеты на игру стоимостью от 300 рублей можно на официальном сайте «Зенита». Помимо футболистов зрителей развлекут музыканты группы The Hatters.

Кто выиграет РПЛ при равенстве очков?

Если «Зенит» с «Краснодаром» финишируют с одинаковым количеством очков, СБГ окажутся выше за счет преимущества в личных встречах.

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На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных