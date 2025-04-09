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9 апреля 9:05ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Зенит - Краснодар, 13 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Момент истины для чемпионов России?
Валентин Васильев

В воскресенье, 13 апреля, состоится один из ключевых матчей весны-2025 в чемпионате России по футболу. Пока еще обладатель трофея принимает на своем поле единоличного лидера сезона. Анализируем шансы сторон в противоборстве «Зенит» - «Краснодар» и выбираем перспективный вариант для пари. 

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Команда 1

Время начала

Команда 2

«Зенит» (Санкт-Петербург)

13.04.2025, Вс

17:30 МСК

«Краснодар»

П1 - 1.76

Х - 3.50

П2 - 4.59

Турнир: чемпионат России по футболу, 24-й тур

Стадион: «Газпром Арена» (Санкт-Петербург, Россия)

Судьи: еще не назначены

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Зенит»177456-30
«Краснодар»471730-56

Последние пять игр «Зенита»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

05.04.2025«Локомотив»

1:1

«Зенит»

РПЛ

30.03.2025«Зенит»

4:0

«Рубин»

РПЛ

22.03.2025«Зенит»

5:0

БАТЭ

Товарищеский матч

16.03.2025«Спартак»

2:1

«Зенит»

РПЛ

12.03.2025«Ростов»

0:1

«Зенит»

 Кубок России

Последние пять игр «Краснодара»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

05.04.2025«Краснодар»

1:0

«Акрон»

РПЛ

30.03.2025«Краснодар»

5:0

«Факел»

РПЛ

23.03.2025«Краснодар»

6:1

«Амкал» 

Товарищеский матч

16.03.2025«Ростов»

0:1

«Краснодар»

РПЛ

11.03.2025«Краснодар»

1:2

«Ахмат» 

Кубок России

Последние пять игр «Зенита» и «Краснодара»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

28.09.2024«Краснодар»

2:0

«Зенит»

РПЛ

13.07.2024«Зенит»

4:2

«Краснодар»

Суперкубок России

11.11.2023«Зенит»

1:1

«Краснодар»

РПЛ

13.05.2023«Зенит»

2:2

«Краснодар»

РПЛ

30.10.2022«Краснодар»

0:1

«Зенит»

РПЛ

Турнирная таблица

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После 23 туров «Зенит» занимает лишь третье место в таблице. «Краснодар» опережает соперника на две позиции и пять очков.

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар23157145-1352
2. Спартак23145444-1747
3. Зенит23145445-1547
4. ЦСКА23135536-1644
5. Динамо Москва23126549-2742
6. Локомотив23125639-3541
7. Ростов2396835-3633
8. Рубин2396830-3433
9. Акрон23741228-4225
10. Динамо Махачкала2359920-2524
11. Крылья Советов23651226-3823
12. Химки23581027-4123
13. Ахмат23311920-3520
14. Пари НН23541418-4319
15. Факел23291211-3415
16. Оренбург23351521-4314

Прогноз на матч

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По результатам игр в 2025 году чемпион шести последних лет занимает только четвертое место в лиге: восемь набранных очков. За два предыдущих выезда в столицу «Зенит» потерял пять пунктов из шести возможных. Как результат - лишь третья позиция в таблице и реальная перспектива лишиться титула в год столетия клуба.

Игра с «Краснодаром» приобретает для интернационала Семака статус чуть ли не решающей  во второй части сезона. Победа оставит сине-бело-голубых в золотой гонке, поражение - практически исключит из нее. Трудно вообразить, чтобы такие повзрослевшие, заматеревшие «быки» за шесть туров разбазарили преимущество в восемь очков (сейчас оно измеряется пятью).

Очевидно, что «Краснодар» сыграет в Северной столице предельно сконцентрировано и прагматично. Добывать результат вопреки обстоятельствам южане уже научились. Но и хозяева будут максимально осмотрительны - цена ошибки невероятно высока. Предпосылки для «низового» результата - налицо. 

Бонусы на матч

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PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
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Трансляции

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Прямая трансляция из Петербурга запланирована на канале «Матч ТВ». Следить за игрой также можно на сайте беттингового спонсора турнира.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Зенит»: Волков, Васильев, Караваев (все - травмы), Педро (дисквалификация)

«Краснодар»:  Голиков (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Зенит» - «Краснодар»:

Позиция«Зенит»«Краснодар»Позиция
Вратарь1. Латышонок1. АгкацевВратарь
Защитник31. Мантуан98. ПетровЗащитник
Защитник25. Эракович4. КостаЗащитник
Защитник27. Нино31. КайоЗащитник
Защитник3. Сантос 15. ОласаЗащитник
Полузащитник5. Барриос6. ЛениниПолузащитник
Полузащитник 17. Мостовой53. ЧерниковПолузащитник 
Полузащитник14. Зделар88. КривцовПолузащитник
Полузащитник11. Луис Энрике11. БатчиПолузащитник
Нападающий32. Гонду90. КобнанПолузащитник
Нападающий7. Соболев9. КордобаНападающий
Главный тренерСергей СемакМурад МусаевГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Беттинговый партнер обоих кандидатов в чемпионы установил следующие коэффициенты на основные исходы самого популярного рынка: победа «Зенита» - 1.76, «Краснодара» - 4.59, ничья - 3.50.

Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Зенит» - «Краснодар»?

В линии на точный счет ниже всего котируется минимальная победа чемпиона со счетом 1:0 (коэффициент - 6.50). Аналогичный результат в пользу гостей сулит беттору 10-кратный выигрыш.

Где бесплатно смотреть матч «Зенит» - «Краснодар»?

Общедоступный канал «Матч» покажет главную игру недели в прямом эфире. Онлайн-альтернатива ТВ-трансляции - на ресурсах Winline.

Где купить билеты на матч «Зенит» - «Краснодар»?

Билеты на игру тура уже поступили в кассы «Газпром Арены». Онлайн приобрести их можно  на билетном сервисе «Зенита». Минимальная стоимость - 500 рублей. В традиционном предматчевом концерте примет участие Клава Кока. 

Сколько голов у Соболева?

В прошлом туре Александр наконец открыл счет забитым мячам в РПЛ в составе невского клуба. Для этого Соболеву потребовалось 17 матчей. В Кубке России статистика у него лучше: 2+1 в шести играх.

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