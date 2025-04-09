Зенит - Краснодар, 13 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

По результатам игр в 2025 году чемпион шести последних лет занимает только четвертое место в лиге: восемь набранных очков. За два предыдущих выезда в столицу «Зенит» потерял пять пунктов из шести возможных. Как результат - лишь третья позиция в таблице и реальная перспектива лишиться титула в год столетия клуба.

Игра с «Краснодаром» приобретает для интернационала Семака статус чуть ли не решающей во второй части сезона. Победа оставит сине-бело-голубых в золотой гонке, поражение - практически исключит из нее. Трудно вообразить, чтобы такие повзрослевшие, заматеревшие «быки» за шесть туров разбазарили преимущество в восемь очков (сейчас оно измеряется пятью).

Очевидно, что «Краснодар» сыграет в Северной столице предельно сконцентрировано и прагматично. Добывать результат вопреки обстоятельствам южане уже научились. Но и хозяева будут максимально осмотрительны - цена ошибки невероятно высока. Предпосылки для «низового» результата - налицо.