Зенит - Краснодар, 13 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
В воскресенье, 13 апреля, состоится один из ключевых матчей весны-2025 в чемпионате России по футболу. Пока еще обладатель трофея принимает на своем поле единоличного лидера сезона. Анализируем шансы сторон в противоборстве «Зенит» - «Краснодар» и выбираем перспективный вариант для пари.
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|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Зенит» (Санкт-Петербург)
13.04.2025, Вс
17:30 МСК
«Краснодар»
|П1 - 1.76
Турнир: чемпионат России по футболу, 24-й тур
Стадион: «Газпром Арена» (Санкт-Петербург, Россия)
Судьи: еще не назначены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Зенит»
|17
|7
|4
|56-30
|«Краснодар»
|4
|7
|17
|30-56
Последние пять игр «Зенита»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|05.04.2025
|«Локомотив»
1:1
«Зенит»
РПЛ
|30.03.2025
|«Зенит»
4:0
«Рубин»
РПЛ
|22.03.2025
|«Зенит»
5:0
БАТЭ
Товарищеский матч
|16.03.2025
|«Спартак»
2:1
«Зенит»
РПЛ
|12.03.2025
|«Ростов»
0:1
«Зенит»
Кубок России
Последние пять игр «Краснодара»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|05.04.2025
|«Краснодар»
1:0
«Акрон»
РПЛ
|30.03.2025
|«Краснодар»
5:0
«Факел»
РПЛ
|23.03.2025
|«Краснодар»
6:1
«Амкал»
Товарищеский матч
|16.03.2025
|«Ростов»
0:1
«Краснодар»
РПЛ
|11.03.2025
|«Краснодар»
1:2
«Ахмат»
Кубок России
Последние пять игр «Зенита» и «Краснодара»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|28.09.2024
|«Краснодар»
2:0
«Зенит»
РПЛ
|13.07.2024
|«Зенит»
4:2
«Краснодар»
Суперкубок России
|11.11.2023
|«Зенит»
1:1
«Краснодар»
РПЛ
|13.05.2023
|«Зенит»
2:2
«Краснодар»
РПЛ
|30.10.2022
|«Краснодар»
0:1
«Зенит»
РПЛ
После 23 туров «Зенит» занимает лишь третье место в таблице. «Краснодар» опережает соперника на две позиции и пять очков.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|23
|15
|7
|1
|45-13
|52
|2. Спартак
|23
|14
|5
|4
|44-17
|47
|3. Зенит
|23
|14
|5
|4
|45-15
|47
|4. ЦСКА
|23
|13
|5
|5
|36-16
|44
|5. Динамо Москва
|23
|12
|6
|5
|49-27
|42
|6. Локомотив
|23
|12
|5
|6
|39-35
|41
|7. Ростов
|23
|9
|6
|8
|35-36
|33
|8. Рубин
|23
|9
|6
|8
|30-34
|33
|9. Акрон
|23
|7
|4
|12
|28-42
|25
|10. Динамо Махачкала
|23
|5
|9
|9
|20-25
|24
|11. Крылья Советов
|23
|6
|5
|12
|26-38
|23
|12. Химки
|23
|5
|8
|10
|27-41
|23
|13. Ахмат
|23
|3
|11
|9
|20-35
|20
|14. Пари НН
|23
|5
|4
|14
|18-43
|19
|15. Факел
|23
|2
|9
|12
|11-34
|15
|16. Оренбург
|23
|3
|5
|15
|21-43
|14
По результатам игр в 2025 году чемпион шести последних лет занимает только четвертое место в лиге: восемь набранных очков. За два предыдущих выезда в столицу «Зенит» потерял пять пунктов из шести возможных. Как результат - лишь третья позиция в таблице и реальная перспектива лишиться титула в год столетия клуба.
Игра с «Краснодаром» приобретает для интернационала Семака статус чуть ли не решающей во второй части сезона. Победа оставит сине-бело-голубых в золотой гонке, поражение - практически исключит из нее. Трудно вообразить, чтобы такие повзрослевшие, заматеревшие «быки» за шесть туров разбазарили преимущество в восемь очков (сейчас оно измеряется пятью).
Очевидно, что «Краснодар» сыграет в Северной столице предельно сконцентрировано и прагматично. Добывать результат вопреки обстоятельствам южане уже научились. Но и хозяева будут максимально осмотрительны - цена ошибки невероятно высока. Предпосылки для «низового» результата - налицо.
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Прямая трансляция из Петербурга запланирована на канале «Матч ТВ». Следить за игрой также можно на сайте беттингового спонсора турнира.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Зенит»: Волков, Васильев, Караваев (все - травмы), Педро (дисквалификация)
«Краснодар»: Голиков (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Зенит» - «Краснодар»:
|Позиция
|«Зенит»
|«Краснодар»
|Позиция
|Вратарь
|1. Латышонок
|1. Агкацев
|Вратарь
|Защитник
|31. Мантуан
|98. Петров
|Защитник
|Защитник
|25. Эракович
|4. Коста
|Защитник
|Защитник
|27. Нино
|31. Кайо
|Защитник
|Защитник
|3. Сантос
|15. Оласа
|Защитник
|Полузащитник
|5. Барриос
|6. Ленини
|Полузащитник
|Полузащитник
|17. Мостовой
|53. Черников
|Полузащитник
|Полузащитник
|14. Зделар
|88. Кривцов
|Полузащитник
|Полузащитник
|11. Луис Энрике
|11. Батчи
|Полузащитник
|Нападающий
|32. Гонду
|90. Кобнан
|Полузащитник
|Нападающий
|7. Соболев
|9. Кордоба
|Нападающий
|Главный тренер
|Сергей Семак
|Мурад Мусаев
|Главный тренер
Беттинговый партнер обоих кандидатов в чемпионы установил следующие коэффициенты на основные исходы самого популярного рынка: победа «Зенита» - 1.76, «Краснодара» - 4.59, ничья - 3.50.
В линии на точный счет ниже всего котируется минимальная победа чемпиона со счетом 1:0 (коэффициент - 6.50). Аналогичный результат в пользу гостей сулит беттору 10-кратный выигрыш.
Общедоступный канал «Матч» покажет главную игру недели в прямом эфире. Онлайн-альтернатива ТВ-трансляции - на ресурсах Winline.
Билеты на игру тура уже поступили в кассы «Газпром Арены». Онлайн приобрести их можно на билетном сервисе «Зенита». Минимальная стоимость - 500 рублей. В традиционном предматчевом концерте примет участие Клава Кока.
В прошлом туре Александр наконец открыл счет забитым мячам в РПЛ в составе невского клуба. Для этого Соболеву потребовалось 17 матчей. В Кубке России статистика у него лучше: 2+1 в шести играх.
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