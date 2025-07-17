Зенит - Ростов, 20 июля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
В воскресенье, 20 июля, в путь за очередным трофеем отправится главный фаворит чемпионата России по футболу. В первом туре «Зенит» примет «Ростов». Выбираем перспективный вариант для ставки на игру.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Зенит» (Санкт-Петербург)
20.07.2025, Вс
18:00 МСК
«Ростов»
|П1 - 1.26
Турнир: чемпионат России по футболу, 1-й тур
Стадион: «Газпром Арена» (Санкт-Петербург, Россия)
Судьи: еще не назначены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Зенит»
|38
|17
|15
|129-62
|«Ростов»
|15
|17
|38
|62-129
Последние пять игр «Зенита»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|13.07.2025
|«Зенит»
7:1
«Воеводина»
Товарищеский матч
|09.07.2025
|«Зенит»
5:2
«Сьон»
Товарищеский матч
|06.07.2025
|«Зенит»
1:2
«Балтика»
Товарищеский матч
|03.07.2025
|«Зенит»
2:0
«Динамо» Махачкала
Товарищеский матч
|29.06.2025
|«Зенит»
3:0
«Црвена Звезда»
Товарищеский матч
Последние пять игр «Ростова»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|12.07.2025
|«Ростов»
0:2
«Факел»
Товарищеский матч
|09.07.2025
|«Ростов»
2:1
«Динамо» Махачкала
Товарищеский матч
|05.07.2025
|«Краснодар»
4:2
«Ростов»
Товарищеский матч
|01.06.2025
|«Ростов»
0:0, пен. 3:4
ЦСКА
РПЛ
|24.05.2025
|«Динамо» Махачкала
1:1
«Ростов»
РПЛ
Последние пять игр «Зенита» и «Ростова»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|18.05.2025
|«Ростов»
0:1
«Зенит»
РПЛ
|16.04.2025
|«Зенит»
2:0
«Ростов»
Кубок России
|12.03.2025
|«Ростов»
0:1
«Зенит»
Кубок России
|07.02.2025
|«Ростов»
1:2
«Зенит»
Winline Зимний Кубок РПЛ
|03.08.2024
|«Зенит»
5:0
«Ростов»
РПЛ
18.07.2025. 20:30. «Динамо» Москва – «Балтика»
19.07.2025. 15:30. «Акрон» – «Крылья Советов»
19.07.2025. 18:00. «Локомотив» – «Сочи»
19.07.2025. 20:30. «Спартак» – «Динамо» Махачкала
20.07.2025. 15:30. «Пари Нижний Новгород» – «Краснодар»
20.07.2025. 18:00. «Зенит» – «Ростов»
20.07.2025. 20:30. «Ахмат» – «Рубин»
21.07.2025. 20:00. «Оренбург» – ЦСКА
«Зениту» не удалось подарить самому себе и своим болельщикам на 100-й день рождения клуба ни золота РПЛ, ни национального Кубка. Наверстать упущенное весной 2025-го в Санкт-Петербурге рассчитывают в новом сезоне. Под решение этих задач в город на Неве приглашены два новых бразильца - полузащитник Жерсон и защитник Вега. Наверняка до конца лета будут еще подписания - при том, что из действительно важных для Семака фигур команду еще никто не покинул (Вендел официально еще числится в «Зените»).
«Ростов», напротив, в это трансферное окно скорее ослаб, чем усилился. Не заметить потери защитника-бомбардира Осипенко и основного нападающего Комличенко команде вряд ли удастся. Сколько времени понадобится Джонатану Альбе, чтобы восполнить эти потери, неизвестно. Ясно, что в Северную столицу дончане едут не в лучшем игровом состоянии.
«Зенит» в это межсезонье забивал во всех пяти матчах. Четыре из пяти матчей у него были «верховыми». Естественно, что начать новый сезон вице-чемпион постарается как можно ярко и убедительно. Кажется, что тотал больше 2.5 - вполне реальный исход на старте нового сезона в Санкт-Петербурге.
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Прямую трансляцию из Санкт-Петербург проведет канал «Матч ТВ».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Зенит»: Зделар, Караваев, Москвичев (все - травмы)
«Ростов»: Сако (дисквалификация)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Зенит» - «Ростов»:
|Позиция
|«Зенит»
|«Ростов»
|Позиция
|Вратарь
|1. Латышонок
|1. Ятимов
|Вратарь
|Защитник
|31. Мантуан
|40. Вахания
|Защитник
|Защитник
|25. Эракович
|4. Мелехин
|Защитник
|Защитник
|33. Нино
|78. Чистяков
|Защитник
|Защитник
|3. Дуглас
|64. Семенчук
|Защитник
|Полузащитник
|5. Барриос
|8. Миронов
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Глушенков
|58. Шанталий
|Полузащитник
|Полузащитник
|24. Педро
|19. Байрамян
|Полузащитник
|Полузащитник
|11. Луис Энрике
|7. Роналдо
|Нападающий
|Нападающий
|30. Кассьерра
|99. Сулейманов
|Нападающий
|Нападающий
|7. Соболев
|69. Голенков
|Нападающий
|Главный тренер
|Сергей Семак
|Джонатан Альба
|Главный тренер
Winline выплатит в 10-кратном размере вознаграждение по ставке на «Ростов», если она сыграет. Ничья котируется в конторе за 5.60, а победа фаворита - за 1.26.
ФРИБЕТ 3 000 РУБЛЕЙ ОТ WINLINE
В линии на точный счет ниже всего котируется сухая победа хозяев поля со счетом 2:0. Коэффициент на этот исход составляет 5.20.
«Матч ТВ» покажет игру недели на своем общедоступном канале.
Билеты на игру стоимостью от 300 рублей можно приобрести на официальном сайте «Зенита». «На разогреве» у футболистов выступит Дима Билан.