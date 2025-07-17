Зенит - Ростов, 20 июля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

«Зениту» не удалось подарить самому себе и своим болельщикам на 100-й день рождения клуба ни золота РПЛ, ни национального Кубка. Наверстать упущенное весной 2025-го в Санкт-Петербурге рассчитывают в новом сезоне. Под решение этих задач в город на Неве приглашены два новых бразильца - полузащитник Жерсон и защитник Вега. Наверняка до конца лета будут еще подписания - при том, что из действительно важных для Семака фигур команду еще никто не покинул (Вендел официально еще числится в «Зените»).

«Ростов», напротив, в это трансферное окно скорее ослаб, чем усилился. Не заметить потери защитника-бомбардира Осипенко и основного нападающего Комличенко команде вряд ли удастся. Сколько времени понадобится Джонатану Альбе, чтобы восполнить эти потери, неизвестно. Ясно, что в Северную столицу дончане едут не в лучшем игровом состоянии.

«Зенит» в это межсезонье забивал во всех пяти матчах. Четыре из пяти матчей у него были «верховыми». Естественно, что начать новый сезон вице-чемпион постарается как можно ярко и убедительно. Кажется, что тотал больше 2.5 - вполне реальный исход на старте нового сезона в Санкт-Петербурге.