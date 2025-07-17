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14 июля 13:09ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Зенит - Ростов, 20 июля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Ничего хорошего южанам не светит?
Валентин Васильев

В воскресенье, 20 июля, в путь за очередным трофеем отправится главный фаворит чемпионата России по футболу. В первом туре  «Зенит» примет «Ростов». Выбираем перспективный вариант для ставки на игру.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Зенит» (Санкт-Петербург)

20.07.2025, Вс

18:00 МСК

«Ростов» 

П1 - 1.26

Х - 5.60

П2 - 10.00

Турнир: чемпионат России по футболу, 1-й тур

Стадион: «Газпром Арена» (Санкт-Петербург, Россия)

Судьи: еще не назначены

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Зенит»381715129-62
«Ростов»15173862-129

Последние пять игр «Зенита»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

13.07.2025«Зенит»

7:1

«Воеводина»

Товарищеский матч

09.07.2025«Зенит»

5:2

«Сьон»

Товарищеский матч

06.07.2025«Зенит»

1:2

«Балтика»

Товарищеский матч

03.07.2025«Зенит»

2:0

«Динамо» Махачкала

Товарищеский матч

29.06.2025«Зенит»

3:0

«Црвена Звезда»

Товарищеский матч

Последние пять игр «Ростова»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

12.07.2025«Ростов»

0:2

«Факел»

Товарищеский матч

09.07.2025«Ростов»

2:1

«Динамо» Махачкала

Товарищеский матч

05.07.2025«Краснодар»

4:2

«Ростов»

Товарищеский матч

01.06.2025«Ростов»

0:0, пен. 3:4

ЦСКА

РПЛ

24.05.2025«Динамо» Махачкала

1:1

«Ростов»

РПЛ

Последние пять игр «Зенита» и «Ростова»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

18.05.2025«Ростов»

0:1

«Зенит»

РПЛ

16.04.2025«Зенит»

2:0

«Ростов»

Кубок России

12.03.2025«Ростов»

0:1

«Зенит»

Кубок России

07.02.2025«Ростов»

1:2

«Зенит»

Winline Зимний Кубок РПЛ

03.08.2024«Зенит»

5:0

«Ростов»

РПЛ

Календарь матчей

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18.07.2025.  20:30. «Динамо» Москва – «Балтика»

19.07.2025.  15:30. «Акрон» – «Крылья Советов»

19.07.2025.  18:00. «Локомотив» – «Сочи»

19.07.2025.  20:30. «Спартак» – «Динамо»  Махачкала

20.07.2025.  15:30. «Пари Нижний Новгород» – «Краснодар»

20.07.2025.  18:00. «Зенит» – «Ростов»

20.07.2025.  20:30. «Ахмат» – «Рубин»

21.07.2025.  20:00. «Оренбург» – ЦСКА

Прогноз на матч

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«Зениту» не удалось подарить самому себе и своим болельщикам на 100-й день рождения клуба ни золота РПЛ, ни национального Кубка. Наверстать упущенное весной 2025-го в Санкт-Петербурге рассчитывают в новом сезоне. Под решение этих задач в город на Неве приглашены два новых бразильца - полузащитник Жерсон и защитник Вега. Наверняка до конца лета будут еще подписания - при том, что из действительно важных для Семака фигур команду еще никто не покинул (Вендел официально еще числится в «Зените»).

«Ростов», напротив, в это трансферное окно скорее ослаб, чем усилился. Не заметить потери защитника-бомбардира Осипенко и основного нападающего Комличенко команде вряд ли удастся. Сколько времени понадобится Джонатану Альбе, чтобы восполнить эти потери, неизвестно. Ясно, что в Северную столицу дончане едут не в лучшем игровом состоянии.

«Зенит» в это межсезонье забивал во всех пяти матчах. Четыре из пяти матчей у него были «верховыми». Естественно, что начать новый сезон вице-чемпион постарается как можно ярко и убедительно. Кажется, что тотал больше 2.5 - вполне реальный исход на старте нового сезона в Санкт-Петербурге.

Бонусы на матч

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PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
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Трансляции

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Прямую трансляцию из Санкт-Петербург проведет канал «Матч ТВ». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Зенит»: Зделар, Караваев, Москвичев (все - травмы)

«Ростов»: Сако (дисквалификация)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Зенит» - «Ростов»:

Позиция«Зенит»«Ростов»Позиция
Вратарь1. Латышонок1. ЯтимовВратарь
Защитник31. Мантуан40. Вахания Защитник
Защитник25. Эракович4. МелехинЗащитник
Защитник33. Нино78. ЧистяковЗащитник
Защитник3. Дуглас64. СеменчукЗащитник
Полузащитник5. Барриос8. МироновПолузащитник
Полузащитник 10. Глушенков58. ШанталийПолузащитник 
Полузащитник24. Педро19. БайрамянПолузащитник
Полузащитник11. Луис Энрике7. РоналдоНападающий
Нападающий30. Кассьерра99. СулеймановНападающий
Нападающий7. Соболев69. ГоленковНападающий
Главный тренерСергей СемакДжонатан АльбаГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Winline выплатит в 10-кратном размере вознаграждение по ставке на «Ростов», если она сыграет. Ничья котируется в конторе за 5.60, а победа фаворита - за 1.26.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Зенит» - «Ростов»?

В линии на точный счет ниже всего котируется сухая победа хозяев поля со счетом 2:0. Коэффициент на этот исход составляет 5.20.

Где бесплатно смотреть матч «Зенит» - «Ростов»?

«Матч ТВ» покажет игру недели на своем общедоступном канале.

Где купить билеты на матч «Зенит» - «Ростов»?

Билеты на игру стоимостью от 300 рублей можно приобрести на официальном сайте «Зенита». «На разогреве» у футболистов выступит Дима Билан.

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