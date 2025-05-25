Зенит — Крылья Советов, 31 октября: прогноз на матч Кубка России, трансляция, составы

“Крылья Советов" досрочно обеспечили себе последнее, четвертое место в таблице. По сути, для них предстоящий матч уже носит характер выставочного. Но это не значит, что волжане отнесутся к нему безответственно. Игорь Осинькин наверняка даст поиграть в Петербурге футболистам, обделенным практикой, а уж они-то постараются показать себя на крупнейшей арене РПЛ во всей красе.

Нет сомнений, что прибегнет к ротации и Сергей Семак. Это обстоятельство добавит непредсказуемости встрече. В трех последних домашних матчах сине-бело-голубых неизменно доезжала ставка на “обе забьют”. Полагаем, что сыграет она и на этот раз.