Зенит — Крылья Советов, 31 октября: прогноз на матч Кубка России, трансляция, составы

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Всего полторы недели назад “Зенит” с “Крыльями Советов” соперничали в чемпионате России. В последний день октября они сразятся в Кубке страны. Удастся ли волжанам на этот раз удивить фаворита?
Турнир: Кубок России по футболу, 6-й тур
Стадион: «Газпром Арена» (Санкт-Петербург, Россия)
Судьи: пока не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Зенит»
|56
|20
|29
|168-113
|«Крылья Советов»
|29
|20
|56
|113-168
Последние пять игр «Зенита»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|28.10.2023
|«Зенит»
2:1
«Ахмат»
РПЛ
|22.10.2023
|«Зенит»
3:1
«Крылья Советов»
РПЛ
|07.10.2023
|«Сочи»
0:2
«Зенит»
РПЛ
|03.10.2023
|«Зенит»
2:1
«Балтика»
Кубок России
|30.09.2023
|«Оренбург»
3:1
«Зенит»
РПЛ
Последние пять игр «Крыльев Советов»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|28.10.2023
|«Крылья Советов»
1:1
«Оренбург»
РПЛ
|22.10.2023
|«Зенит»
3:1
«Крылья Советов»
РПЛ
|08.10.2023
|«Пари НН»
2:0
«Крылья Советов»
РПЛ
|04.10.2023
|«Крылья Советов»
0:3
«Ахмат»
Кубок России
|01.10.2023
|«Крылья Советов»
4:0
«Спартак»
РПЛ
Обыграв дома “Балтику”, “Зенит” наконец занял подобающее многократному чемпиону страны место в кубковой таблице. “Крылья” - четвертые, без шансов подняться выше.
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Зенит
|5
|3
|1
|1
|8-5
|11
|2. Балтика
|5
|3
|0
|2
|8-6
|9
|3. Ахмат
|5
|2
|1
|2
|9-8
|7
|4. Крылья Советов
|5
|1
|0
|4
|5-11
|3
“Крылья Советов" досрочно обеспечили себе последнее, четвертое место в таблице. По сути, для них предстоящий матч уже носит характер выставочного. Но это не значит, что волжане отнесутся к нему безответственно. Игорь Осинькин наверняка даст поиграть в Петербурге футболистам, обделенным практикой, а уж они-то постараются показать себя на крупнейшей арене РПЛ во всей красе.
Нет сомнений, что прибегнет к ротации и Сергей Семак. Это обстоятельство добавит непредсказуемости встрече. В трех последних домашних матчах сине-бело-голубых неизменно доезжала ставка на “обе забьют”. Полагаем, что сыграет она и на этот раз.
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В прямом эфире кубковый поединок “Зенита” и “Крыльев” покажет федеральный канал “Матч ТВ”. Посмотреть игру бесплатно онлайн можно на официальном сайте «Фонбет», титульного спонсора турнира.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Подписка на канал, 299 рублей в месяц
|«Фонбет»
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Зенит»: Фернандес, Васильев (все - травмы)
«Крылья Советов»: Якуба, Ушаков, Цыпченко, Бабкин (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Зенит» - «Крылья Советов»:
|Позиция
|«Зенит»
|«Крылья Советов»
|Позиция
|Вратарь
|41. Кержаков
|1. Ломаев
|Вратарь
|Защитник
|55. Родригао
|31. Зотов
|Защитник
|Защитник
|77. Ренан
|95. Гапонов
|Защитник
|Защитник
|2. Чистяков
|44. Барач
|Защитник
|Полузащитник
|19. Сутормин
|31. Зотов
|Полузащитник
|Полузащитник
|3. Сантос
|21. Иванисеня
|Полузащитник
|Полузащитник
|4. Круговой
|22. Костанца
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Вендел
|9. Хубулов
|Полузащитник
|Полузащитник
|11. Клаудиньо
|5. Горшков
|Полузащитник
|Нападающий
|10. Изидор
|20. Рахманович
|Полузащитник
|Нападающий
|9. Кассьерра
|77. Писарский
|Нападающий
|Главный тренер
|Сергей Семак
|Игорь Осинькин
|Главный тренер
В БК PARI поставить на фаворита можно по коэффициенту 1.55. Предложение на “Крылья”, значительно интереснее - 5.80. Котировка на ничью тоже выглядит привлекательно.
Похоже, букмекеры не сомневаются в очередной победе фаворита.
Федеральный канал «Матч ТВ» покажет игру «Зенит» - «Крылья Советов» в прямом эфире.
Приобрести билеты на игру можно в кассах стадиона «Газпром Арена» или онлайн - на официальном сайте «Зенита». Диапазон цен - от 400 до 40 000 рублей.
Нет, для посещения матчей Кубка России паспорт болельщика не требуется.
«Зенит» обыграл «Крылья Советов» со счетом 1:0 благодаря голу Сергеева на 87-й минуте.
Партнерский проект