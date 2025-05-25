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29 октября 11:52ГлавнаяПрогнозыФутболКубок России по футболу

Зенит — Крылья Советов, 31 октября: прогноз на матч Кубка России, трансляция, составы

Волжане - без турнирных стимулов, но с особенной мотивацией
Валентин Васильев

Всего полторы недели назад “Зенит” с “Крыльями Советов” соперничали в чемпионате России. В последний день октября они сразятся в Кубке страны. Удастся ли волжанам на этот раз удивить фаворита?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Зенит» (Санкт-Петербург)

31.10.2023, Вт

19:30 МСК

«Крылья Советов» (Самара)

П1 - 1.55

Х - 4.60

П2 - 5.80

Турнир: Кубок России по футболу, 6-й тур

Стадион: «Газпром Арена» (Санкт-Петербург, Россия)

Судьи: пока не определены

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Зенит»562029168-113
«Крылья Советов»292056113-168

Последние пять игр «Зенита»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

28.10.2023«Зенит»

2:1

«Ахмат»

РПЛ

22.10.2023«Зенит»

3:1

«Крылья Советов»

РПЛ

07.10.2023«Сочи»

0:2

«Зенит»

РПЛ

03.10.2023«Зенит»

2:1

«Балтика»

Кубок России

30.09.2023«Оренбург»

3:1

«Зенит»

РПЛ

Последние пять игр «Крыльев Советов»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

28.10.2023«Крылья Советов»

1:1

«Оренбург»

РПЛ

22.10.2023«Зенит»

3:1

«Крылья Советов»

РПЛ

08.10.2023«Пари НН»

2:0

«Крылья Советов»

РПЛ

04.10.2023«Крылья Советов»

0:3

«Ахмат»

Кубок России

01.10.2023«Крылья Советов»

4:0

«Спартак»

РПЛ

Место в турнирной таблице

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Обыграв дома “Балтику”, “Зенит” наконец занял подобающее многократному чемпиону страны место в кубковой таблице. “Крылья” - четвертые, без шансов подняться выше. 

КомандаИВНПМО
1. Зенит53118-511
2. Балтика53028-69
3. Ахмат52129-87
4. Крылья Советов51045-113

Прогноз на матч

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“Крылья Советов" досрочно обеспечили себе последнее, четвертое место в таблице. По сути, для них предстоящий матч уже носит характер выставочного. Но это не значит, что волжане отнесутся к нему безответственно. Игорь Осинькин наверняка даст поиграть в Петербурге футболистам, обделенным практикой, а уж они-то постараются показать себя на крупнейшей арене РПЛ во всей красе. 

Нет сомнений, что прибегнет к ротации и Сергей Семак. Это обстоятельство добавит непредсказуемости встрече. В трех последних домашних матчах сине-бело-голубых неизменно доезжала ставка на “обе забьют”. Полагаем, что сыграет она и на этот раз.

Бонусы на матч

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PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
«Бетбум»До 7 тысяч рублейПриветственный
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Трансляции

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В прямом эфире кубковый поединок “Зенита” и “Крыльев” покажет федеральный канал “Матч ТВ”. Посмотреть игру бесплатно онлайн можно на официальном сайте «Фонбет», титульного спонсора турнира.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
«Фонбет»ВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Зенит»: Фернандес, Васильев (все - травмы)

«Крылья Советов»: Якуба, Ушаков, Цыпченко, Бабкин (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Зенит» - «Крылья Советов»:

Позиция«Зенит»«Крылья Советов»Позиция
Вратарь41. Кержаков1. ЛомаевВратарь
Защитник55. Родригао31. ЗотовЗащитник
Защитник77. Ренан95. ГапоновЗащитник
Защитник2. Чистяков44. БарачЗащитник
Полузащитник19. Сутормин31. ЗотовПолузащитник
Полузащитник3. Сантос21. ИванисеняПолузащитник
Полузащитник 4. Круговой22. КостанцаПолузащитник 
Полузащитник8. Вендел9. ХубуловПолузащитник
Полузащитник11. Клаудиньо5. ГоршковПолузащитник
Нападающий10. Изидор20. РахмановичПолузащитник
Нападающий9. Кассьерра77. ПисарскийНападающий
Главный тренерСергей СемакИгорь ОсинькинГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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В БК PARI поставить на фаворита можно по коэффициенту 1.55. Предложение на “Крылья”, значительно интереснее - 5.80. Котировка на ничью тоже выглядит привлекательно. 

Вопросы и ответы

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Кто победит в матче «Зенит» - «Крылья Советов»?

Похоже, букмекеры не сомневаются в очередной победе фаворита.

Где бесплатно смотреть матч «Зенит» - «Крылья Советов»?

Федеральный канал «Матч ТВ» покажет игру «Зенит» - «Крылья Советов» в прямом эфире. 

Где купить билеты на матч «Зенит» - «Крылья Советов»

Приобрести билеты на игру можно в кассах стадиона «Газпром Арена» или онлайн - на официальном сайте «Зенита». Диапазон цен - от 400 до 40 000 рублей.

Нужен ли FAN ID для прохода на матч?

Нет, для посещения матчей Кубка России паспорт болельщика не требуется. 

UPD: результат

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«Зенит» обыграл «Крылья Советов» со счетом 1:0 благодаря голу Сергеева на 87-й минуте.

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На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных