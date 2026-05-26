Чжан Мингианг – Алонзо Менифилд, 30 мая: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Соглавным событием ближайшего турнира UFC станет рейтинговый поединок в полутяжелом весе (до 93 кг) между китайцем Чжаном Мингиангом и американцем Алонзо Менифилдом. Ждем досрочную развязку?
Чжан
Менифилд
|Китай
Страна
США
|27
Возраст
38
|26
Бои
24
|19 (13 / 6 / 0)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
17 (10 / 3 / 4)
|7 (4 / 2 / 1)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
6 (4 / 0 / 2)
|0
Ничьи
1
|–
Место в рейтинге полутяжелого дивизиона UFC
15
|188
Рост (см)
183
|192
Размах рук (см)
193
|106,5
Размах ног (см)
104
В 12-летнем возрасте начал заниматься китайскими единоборствами, затем освоил ММА, получил синий пояс по бразильскому джиу-джитсу. На профессиональном уровне выступает с 2014 г. В 2022-м победил в серии «Road to UFC», затем выиграл первые три боя под эгидой промоушена. Но в последнем поединке в августе потерпел поражение от Джонни Уокера техническим нокаутом во втором раунде.
Профессионально занимался американским футболом. В смешанных единоборствах выступает с 2015 г. Дважды побеждал в Претендентской серии Дэйны Уайта и в 2019-м дебютировал в UFC. В лиге одержал 10 побед при шести поражениях и одной ничьей. В последнем поединке в ноябре нокаутом за полторы минуты проиграл Волкану Оздемиру.
В последнем поединке у Чжана прервалась серия из 12 побед в первых раундах. Уокер остановил яркого проспекта и показал, что и его можно деклассировать. Впрочем, едва ли это серьезно повлияет на стиль китайца. С высокой вероятностью он вновь попробует сразу взвинтить темп и задавить соперника прессингом. Тем более что Менифилда уже не раз нокаутировали, хотя специализируется американец тоже на работе в стойке.
У представителя США хватает дыр в обороне, а разница в возрасте вряд ли позволит ему долго выдерживать темп Чжана. Полагаем, китаец в итоге сумеет победить Менифилда. Возможно, не с такой экстремальной скоростью, как в прошлых боях, но досрочно.
Турнир UFC Fight Night 277 пройдет на «Galaxy Arena» в Макао. Шоу стартует в субботу, 30 мая, в 11:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 14:00 мск, поэтому соглавный бой Чжан – Менифилд стоит ожидать около 16:00 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и телеканал «Матч! Боец». Прямой эфир на федеральном «Матч ТВ» начнется в 13:45 мск.
Основной кард
Прелимы