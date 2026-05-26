Чжан Мингианг – Алонзо Менифилд, 30 мая: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Чжан Мингианг – Алонзо Менифилд, 30 мая: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Нокаут обеспечен?
  • Статистика
  • Мингианг Чжан
  • Алонзо Менифилд
  • Сравнение коэффициентов
  • Прогноз на бой
  • Полный кард, где смотреть бой Чжан – Менифилд

Соглавным событием ближайшего турнира UFC станет рейтинговый поединок в полутяжелом весе (до 93 кг) между китайцем Чжаном Мингиангом и американцем Алонзо Менифилдом. Ждем досрочную развязку?

Чжан

 

Менифилд

Китай

Страна

США

27

Возраст

38

26

Бои

24

19 (13 / 6 / 0)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

17 (10 / 3 / 4)

7 (4 / 2 / 1)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

6 (4 / 0 / 2)

0

Ничьи

1

Место в рейтинге полутяжелого дивизиона UFC

15

188

Рост (см)

183

192

Размах рук (см)

193

106,5

Размах ног (см)

104

Мингианг Чжан

В 12-летнем возрасте начал заниматься китайскими единоборствами, затем освоил ММА, получил синий пояс по бразильскому джиу-джитсу. На профессиональном уровне выступает с 2014 г. В 2022-м победил в серии «Road to UFC», затем выиграл первые три боя под эгидой промоушена. Но в последнем поединке в августе потерпел поражение от Джонни Уокера техническим нокаутом во втором раунде.

Алонзо Менифилд

Профессионально занимался американским футболом. В смешанных единоборствах выступает с 2015 г. Дважды побеждал в Претендентской серии Дэйны Уайта и в 2019-м дебютировал в UFC. В лиге одержал 10 побед при шести поражениях и одной ничьей. В последнем поединке в ноябре нокаутом за полторы минуты проиграл Волкану Оздемиру.

Сравнение коэффициентов

 Победа ЧжанаПобеда МенифилдаТМ (1,5)ТБ (1,5)
PARI1,403,051,752,02

Прогноз на бой

В последнем поединке у Чжана прервалась серия из 12 побед в первых раундах. Уокер остановил яркого проспекта и показал, что и его можно деклассировать. Впрочем, едва ли это серьезно повлияет на стиль китайца. С высокой вероятностью он вновь попробует сразу взвинтить темп и задавить соперника прессингом. Тем более что Менифилда уже не раз нокаутировали, хотя специализируется американец тоже на работе в стойке. 

У представителя США хватает дыр в обороне, а разница в возрасте вряд ли позволит ему долго выдерживать темп Чжана. Полагаем, китаец в итоге сумеет победить Менифилда. Возможно, не с такой экстремальной скоростью, как в прошлых боях, но досрочно.

Полный кард, где смотреть бой Чжан – Менифилд

Турнир UFC Fight Night 277 пройдет на «Galaxy Arena» в Макао. Шоу стартует в субботу, 30 мая, в 11:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 14:00 мск, поэтому соглавный бой Чжан – Менифилд стоит ожидать около 16:00 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и телеканал «Матч! Боец». Прямой эфир на федеральном «Матч ТВ» начнется в 13:45 мск.

Основной кард

Прелимы

  • И Сак Ли (Южная Корея) – Луис Фелипе Диас (Бразилия). Средний вес;
  • Динг Менг (Китай) – Хосе Энрике (Бразилия). Полусредний вес;
  • Аори Кюиленг (Китай) – Коди Хэддон (Австралия). Легчайший вес;
  • Рэй Цуруя (Япония) – Хесус Агилар (Мексика). Легчайший вес;
  • Анджела Хилл (США) – Сюн Цзиннань (Китай). Женский минимальный вес;
  • Чжу Кангжи (Китай) – Рамон Таверас (США). Полулегкий вес;
  • Лома Локбунми (Таиланд) – Жаклин Аморим (Бразилия). Женский минимальный вес.

