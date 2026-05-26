Чжан Мингианг – Алонзо Менифилд, 30 мая: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

В последнем поединке у Чжана прервалась серия из 12 побед в первых раундах. Уокер остановил яркого проспекта и показал, что и его можно деклассировать. Впрочем, едва ли это серьезно повлияет на стиль китайца. С высокой вероятностью он вновь попробует сразу взвинтить темп и задавить соперника прессингом. Тем более что Менифилда уже не раз нокаутировали, хотя специализируется американец тоже на работе в стойке.

У представителя США хватает дыр в обороне, а разница в возрасте вряд ли позволит ему долго выдерживать темп Чжана. Полагаем, китаец в итоге сумеет победить Менифилда. Возможно, не с такой экстремальной скоростью, как в прошлых боях, но досрочно.