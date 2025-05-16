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15 мая 8:34ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры WTA

Чжэн Циньвэнь — Коко Гауфф, 15 мая: прогноз на полуфинал турнира в Риме

Китайско-американская дуэль
Александр Бокулёв

В четверг, 15 мая, путевку в финал грунтового турнира WTA 1000 в итальянском Риме оспорят китаянка Чжэн Циньвэнь и американка Коко Гауфф. Кто пробьется в решающий матч и продолжит борьбу за титул?

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Дата / Время: 15.05.2025, не ранее 21:30 по московскому времени

Арена: «Foro Italico», Корт Campo Centrale (Рим, Италия)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и Winline

Турнирная сетка

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Чжэн Циньвэнь (22 года, 8-я ракетка мира, 8-й номер посева)

  • 1-й круг: —
  • 2-й круг: Ольга Данилович (Сербия) — 6:1, 6:4
  • 3-й круг: Магдалена Фрех (Польша, 26) — 6:3, 6:2
  • 4-й круг: Бьянка Андрееску (Канада) — 7:5, 6:1
  • 1/4 финала: Арина Соболенко (Беларусь, 1) — 6:4, 6:3

Коко Гауфф (21 год, 3-я ракетка мира, 4-й номер посева)

  • 1-й круг: —
  • 2-й круг: Виктория Ванесса Мбоко (Канада) — 3:6, 6:2, 6:1
  • 3-й круг: Магда Линетт (Польша, 32) — 7:5, 6:3
  • 4-й круг: Эмма Радукану (Великобритания) — 6:1, 6:2
  • 1/4 финала: Мирра Андреева (Россия, 7) — 6:4, 7:6 (7:5)

Победительница этого матча встретится в финале с сильнейшей из пары Жасмин Паолини (Италия, 6) — Питон Стирнс (США)

Чжэн Циньвэнь

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Олимпийская чемпионка Парижа-2024 и победительница Азиады-2022 в одиночном разряде. Выиграла четыре турнира WTA, в том числе два грунтовых. В нынешнем сезоне дошла до четвертьфинала на этом покрытии в Чарльстоне, а также на харде в Индиан-Уэллсе и Майами, на Australian Open вылетела во втором круге. Всего в сезоне одержала 13 побед при семи поражениях. В Риме вылетала в четвертьфинале в двух прошлых розыгрышах.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Коко Гауфф

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Бывшая первая ракетка мира в парном разряде. Победительница восьми турниров WTA в одиночном разряде, в том числе одного грунтового, а также US Open 2023 года. В нынешнем сезоне на грунте дошла до финала в Мадриде и четвертьфинала в Штутгарте, на Australian Open вылетела в четвертьфинале. Всего в 2025 году одержала 23 победы при семи поражениях. На турнире в Риме повторила свой лучший результат, ранее показанный в 2021-м и 2024-м.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Соперницы провели два официальных очных матча, оба — в прошлом сезоне. И на грунте в Риме, и на харде на Итоговом турнире WTA Гауфф была сильнее.

Ставки на исход

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Букмекеры считают американку фавориткой. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,50 на её победу и 2,75 на успех китаянки.

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Ставки на тоталы

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Оба очных матча спортсменок продлились минимум 20 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,98 на ТБ (21,5) и 1,90 на ТМ (21,5).

ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE

Сравнение коэффициентов букмекеров

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 Победа ЦиньвэньПобеда ГауффТБ (21,5)ТМ (21,5)
WINLINE2,751,501,981,90

Прогноз и ставка

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Циньвэнь весьма неожиданно обыграла Соболенко, которая выдала один из худших матчей в сезоне. Однако ввиду скорого «Ролан Гаррос» подобные спады можно было предугадать, так как долго поддерживать топовую форму очень сложно.

И теперь аналогичная интрига связана с Гауфф, которая в последние недели выступает на стабильно высочайшем уровне. Впрочем, в шаге от финала американка вряд ли будет экономить силы. Если она не сдаст позиции, то с высокой вероятностью получит преимущество над Циньвэнь в вариативности и на подаче. Но всё же и китаянка явно мотивирована после первой в карьере победы над Соболенко, так что списывать её со счетов, разумеется, не будем.

Резюмируя, остановимся на линии с тоталом. Рискнем предположить, что односторонним матч не будет, а спортсменки вновь отыграют минимум 20 геймов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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