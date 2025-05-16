Чжэн Циньвэнь — Коко Гауфф, 15 мая: прогноз на полуфинал турнира в Риме

Циньвэнь весьма неожиданно обыграла Соболенко, которая выдала один из худших матчей в сезоне. Однако ввиду скорого «Ролан Гаррос» подобные спады можно было предугадать, так как долго поддерживать топовую форму очень сложно.

И теперь аналогичная интрига связана с Гауфф, которая в последние недели выступает на стабильно высочайшем уровне. Впрочем, в шаге от финала американка вряд ли будет экономить силы. Если она не сдаст позиции, то с высокой вероятностью получит преимущество над Циньвэнь в вариативности и на подаче. Но всё же и китаянка явно мотивирована после первой в карьере победы над Соболенко, так что списывать её со счетов, разумеется, не будем.

Резюмируя, остановимся на линии с тоталом. Рискнем предположить, что односторонним матч не будет, а спортсменки вновь отыграют минимум 20 геймов.