Чжэн Циньвэнь — Коко Гауфф, 15 мая: прогноз на полуфинал турнира в Риме

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В четверг, 15 мая, путевку в финал грунтового турнира WTA 1000 в итальянском Риме оспорят китаянка Чжэн Циньвэнь и американка Коко Гауфф. Кто пробьется в решающий матч и продолжит борьбу за титул?
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Дата / Время: 15.05.2025, не ранее 21:30 по московскому времени
Арена: «Foro Italico», Корт Campo Centrale (Рим, Италия)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и Winline
Чжэн Циньвэнь (22 года, 8-я ракетка мира, 8-й номер посева)
Коко Гауфф (21 год, 3-я ракетка мира, 4-й номер посева)
Победительница этого матча встретится в финале с сильнейшей из пары Жасмин Паолини (Италия, 6) — Питон Стирнс (США)
Олимпийская чемпионка Парижа-2024 и победительница Азиады-2022 в одиночном разряде. Выиграла четыре турнира WTA, в том числе два грунтовых. В нынешнем сезоне дошла до четвертьфинала на этом покрытии в Чарльстоне, а также на харде в Индиан-Уэллсе и Майами, на Australian Open вылетела во втором круге. Всего в сезоне одержала 13 побед при семи поражениях. В Риме вылетала в четвертьфинале в двух прошлых розыгрышах.
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Бывшая первая ракетка мира в парном разряде. Победительница восьми турниров WTA в одиночном разряде, в том числе одного грунтового, а также US Open 2023 года. В нынешнем сезоне на грунте дошла до финала в Мадриде и четвертьфинала в Штутгарте, на Australian Open вылетела в четвертьфинале. Всего в 2025 году одержала 23 победы при семи поражениях. На турнире в Риме повторила свой лучший результат, ранее показанный в 2021-м и 2024-м.
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Соперницы провели два официальных очных матча, оба — в прошлом сезоне. И на грунте в Риме, и на харде на Итоговом турнире WTA Гауфф была сильнее.
Букмекеры считают американку фавориткой. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,50 на её победу и 2,75 на успех китаянки.
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Оба очных матча спортсменок продлились минимум 20 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,98 на ТБ (21,5) и 1,90 на ТМ (21,5).
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Циньвэнь весьма неожиданно обыграла Соболенко, которая выдала один из худших матчей в сезоне. Однако ввиду скорого «Ролан Гаррос» подобные спады можно было предугадать, так как долго поддерживать топовую форму очень сложно.
И теперь аналогичная интрига связана с Гауфф, которая в последние недели выступает на стабильно высочайшем уровне. Впрочем, в шаге от финала американка вряд ли будет экономить силы. Если она не сдаст позиции, то с высокой вероятностью получит преимущество над Циньвэнь в вариативности и на подаче. Но всё же и китаянка явно мотивирована после первой в карьере победы над Соболенко, так что списывать её со счетов, разумеется, не будем.
Резюмируя, остановимся на линии с тоталом. Рискнем предположить, что односторонним матч не будет, а спортсменки вновь отыграют минимум 20 геймов.
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