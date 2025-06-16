Александр Зверев — Тейлор Фритц, 15 июня: прогноз на финал турнира в Штутгарте

В нынешнем сезоне спортсмены встречаются впервые. Зато в прошлом у них было пять очных матчей, и четыре последних остались за Фритцем. Американец вообще умеет играть против Зверева и выглядит довольно неудобным соперником для него.

В любом случае вряд ли стоит ждать легкий финал для кого-либо. У обоих получился весьма трудовой путь по сетке. В частности Зверев сыграл за три матча три тай-брейка, Фритц — два. И букмекеры ожидаемо адаптировали линию под затяжную встречу.

Что ж, придется поддаться и играть тотал, который всё равно кажется более уместной ставкой, чем тот же исход. Пробуем ТБ (22,5). Такое пари зашло в трех из четырех последних очных матчей Зверева и Фритца. В еще одном геймов было 22.