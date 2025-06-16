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14 июня 16:31ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры ATP

Александр Зверев — Тейлор Фритц, 15 июня: прогноз на финал турнира в Штутгарте

Американец выиграл четыре последние встречи с немцем
Александр Бокулёв

В воскресенье, 15 июня, в финале травяного турнира ATP 250 в Штутгарте встретятся немец Александр Зверев и американец Тейлор Фритц. Сумеет ли представитель Германии взять титул на домашних соревнованиях?

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Дата / Время: 15.06.2025, не ранее 13:00 по московскому времени

Арена: Теннисный клуб «Вайзенхоф», Центральный корт (Штутгарт, Германия)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline 

Турнирная сетка

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Александр Зверев (28 лет, 3-я ракетка мира, 1-й номер посева)

  • 1-й круг: —
  • 2-й круг: Корентен Муте (Франция) — 6:2, 7:6 (9:7)
  • 1/4 финала: Брэндон Накашима (США, 6) — 7:5, 6:4
  • 1/2 финала: Бен Шелтон (США, 3) — 7:6 (10:8), 7:6 (7:1)

Тейлор Фритц (27 лет, 7-я ракетка мира, 2-й номер посева)

  • 1-й круг: —
  • 2-й круг: Кентен Алис (Франция) — 6:3, 7:6 (8:6)
  • 1/4 финала: Мартон Фучович (Венгрия) — 6:3, 6:4
  • 1/2 финала: Феликс Оже-Альяссим (Канада, 4) — 6:4, 7:6 (7:5)

Александр Зверев

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Олимпийский чемпион Токио-2020 в одиночном разряде. Также выиграл 23 турнира ATP, но ни одного травяного. В нынешнем сезоне на грунте взял титул в Мюнхене, а также дошел до четвертьфинала на «Ролан Гаррос» и в Риме, Буэнос-Айресе и Рио-де-Жанейро. На харде пробился в финал Australian Open. Всего в 2025 году одержал 32 победы при 11 поражениях. На турнире в Штутгарте уже показал свой лучший результат. В прошлый раз выступал на этих соревнованиях в 2019 году.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Тейлор Фритц

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Бронзовый призер Олимпиады-2024 в парном разряде. Выиграл восемь турниров ATP, в том числе три травяных. В нынешнем сезоне дошел до полуфинала в Майами (хард) и четвертьфинала в Женеве (грунт) и Делрей-Бич (хард). На Australian Open вылетел в третьем круге, на «Ролан Гаррос» — в первом. Всего в сезоне одержал 20 побед при 10 поражениях. На турнире в Штутгарте уже показал лучший результат. В прошлом сезоне в этих соревнованиях не участвовал. 

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Соперники провели 12 официальных очных матчей. Зверев выиграл единственную встречу на грунте, также по два раза был сильнее на харде и траве. Фритц одержал шесть побед на харде и одну — на траве.

Ставки на исход

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Букмекеры считают немца фаворитом финала. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,65 на его победу и 2,25 на успех американца.

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Ставки на тоталы

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Пять последних очных матчей спортсменов продлились минимум 19 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,83 на ТБ (24,5) и 1,98 на ТМ (24,5).

ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE

Сравнение коэффициентов букмекеров

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 Победа ЗвереваПобеда ФритцаТБ (24,5)ТМ (24,5)
WINLINE1,652,251,831,98

Прогноз и ставка

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В нынешнем сезоне спортсмены встречаются впервые. Зато в прошлом у них было пять очных матчей, и четыре последних остались за Фритцем. Американец вообще умеет играть против Зверева и выглядит довольно неудобным соперником для него.

В любом случае вряд ли стоит ждать легкий финал для кого-либо. У обоих получился весьма трудовой путь по сетке. В частности Зверев сыграл за три матча три тай-брейка, Фритц — два. И букмекеры ожидаемо адаптировали линию под затяжную встречу.

Что ж, придется поддаться и играть тотал, который всё равно кажется более уместной ставкой, чем тот же исход. Пробуем ТБ (22,5). Такое пари зашло в трех из четырех последних очных матчей Зверева и Фритца. В еще одном геймов было 22.

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