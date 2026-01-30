Александр Зверев – Лернер Тьен, 27 января: прогноз на четвертьфинал Australian Open

На пути к четвертьфиналу Зверев долго раскачивался, раздавая сеты Диалло, Мюллеру и Норри. Лишь последняя встреча с Серундоло не вызвала практически никаких вопросов – под 80 процентов выигранных очков на первой подаче и два допущенных брейк-пойнта.

Тьена также нельзя назвать гарантом стабильности, ведь сам был в шаге от вылета с турнира еще во втором круге, когда чуть не уступил Гирону. В четвертом круге буквально катком прошелся по Медведеву, но там были вопросы к самому Даниилу и его готовности бороться.

Для выбора ставки обратимся к статистическим закономерностям. Так, Зверев выиграл девять минувших матчей против левшей. Немец быстро адаптируется под соперников и все чаще давит на проблемные места в обороне. Думаем, есть смысл присмотреться к победе Зверева с форой по геймам (-2,5) за коэффициент 1,65.