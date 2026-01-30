Александр Зверев – Лернер Тьен, 27 января: прогноз на четвертьфинал Australian Open

Партнерский проект
Во вторник, 27 января, третья ракетка мира Александр Зверев и американский вундеркинд Лернер Тьен оспорят путевку в полуфинал Открытого чемпионата Австралии-2026. Изучаем путь спортсменов на турнире и выбираем подходящее пари.
Получить до 25 000 рублей от PARI
Дата / Время: 27.01.2026, не ранее 05:30 по московскому времени
Арена: Род Лэйвер Арена (Мельбурн, Австралия)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player
Александр Зверев (28 лет, 3-я ракетка мира, 3-й номер посева)
Лернер Тьен (20 лет, 29-я ракетка мира, 25-й номер посева)
Победитель этого матча встретится в полуфинале с сильнейшим из пары Карлос Алькарас (Испания, 1) – Алекс де Минаур (Австралия, 6).
Действующий финалист Australian Open, занимает третье место в мировом рейтинге. За всю карьеру выиграл 26 турниров ATP (24 из них – в одиночном разряде). В составе сборной Германии стал двукратным обладателем United Cup. В минувшем сезоне Зверев завоевал титул на грунтовом «пятисотнике» в Мюнхене.
Получить до 25 000 рублей от PARI
Победитель одного турнира ATP в одиночном разряде, а также триумфатор Молодежного Итогового турнира. В прошлом сезоне произошел заметный скачок в карьере американца, к концу года он занял позицию в топ-30 мирового рейтинга. Отличается стойкостью в длительных розыгрышах и стабильным ударом с обеих рук.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА
Теннисисты одержали по одной победе друг на другом. В 2025 г. Тьен оказался сильнее на турнире в Акапулько, а Зверев взял убедительный реванш на Открытом чемпионате Франции.
Эксперты PARI с осторожностью оценивают шансы Зверева на проход в полуфинал, предложив за его победу коэффициент 1,45. Успех Тиена оценивается в 2,70.
ЗАБРАТЬ БОНУС ОТ PARI
БК PARI считают, что четвертьфинальный поединок не выйдет быстротечным. Коэффициент на тотал больше 36,5 гейма составляет 1,72. В сторону уменьшения - 2,10.
На пути к четвертьфиналу Зверев долго раскачивался, раздавая сеты Диалло, Мюллеру и Норри. Лишь последняя встреча с Серундоло не вызвала практически никаких вопросов – под 80 процентов выигранных очков на первой подаче и два допущенных брейк-пойнта.
Тьена также нельзя назвать гарантом стабильности, ведь сам был в шаге от вылета с турнира еще во втором круге, когда чуть не уступил Гирону. В четвертом круге буквально катком прошелся по Медведеву, но там были вопросы к самому Даниилу и его готовности бороться.
Для выбора ставки обратимся к статистическим закономерностям. Так, Зверев выиграл девять минувших матчей против левшей. Немец быстро адаптируется под соперников и все чаще давит на проблемные места в обороне. Думаем, есть смысл присмотреться к победе Зверева с форой по геймам (-2,5) за коэффициент 1,65.