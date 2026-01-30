Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



26 января 16:44ГлавнаяПрогнозыТеннисAustralian Open

Александр Зверев – Лернер Тьен, 27 января: прогноз на четвертьфинал Australian Open

Проверка на прочность для немецкого теннисиста
Валентин Васильев

Во вторник, 27 января, третья ракетка мира Александр Зверев и американский вундеркинд Лернер Тьен оспорят путевку в полуфинал Открытого чемпионата Австралии-2026. Изучаем путь спортсменов на турнире и выбираем подходящее пари.

Получить до 25 000 рублей от PARI

Дата / Время: 27.01.2026, не ранее 05:30 по московскому времени

Арена: Род Лэйвер Арена (Мельбурн, Австралия)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player

Турнирная сетка

Свернуть

Александр Зверев (28 лет, 3-я ракетка мира, 3-й номер посева)

  • 1-й круг: Габриэль Диалло (Канада) – 6:7, 6:1, 6:4, 6:2
  • 2-й круг: Александр Мюллер (Франция) – 6:3, 4:6, 6:3, 6:4
  • 3-й круг: Кэмерон Норри (Великобритания, 26) – 7:5, 4:6, 6:3, 6:1
  • 4-й круг: Франсиско Серундоло (Аргентина, 18) – 6:2, 6:4, 6:4

Лернер Тьен (20 лет, 29-я ракетка мира, 25-й номер посева)

  • 1-й круг: Маркос Хирон (США) – 7:6, 4:6, 3:6, 7:6, 6:2
  • 2-й круг: Александр Шевченко (Казахстан) – 6:2, 5:7, 6:1, 6:0
  • 3-й круг: Нуну Боржеш (Португалия) – 7:6, 6:4, 6:2
  • 4-й круг: Даниил Медведев (Россия, 11) – 6:4, 6:0, 6:3

Победитель этого матча встретится в полуфинале с сильнейшим из пары Карлос Алькарас (Испания, 1) – Алекс де Минаур (Австралия, 6).

Александр Зверев

Свернуть

Действующий финалист Australian Open, занимает третье место в мировом рейтинге. За всю карьеру выиграл 26 турниров ATP (24 из них – в одиночном разряде). В составе сборной Германии стал двукратным обладателем United Cup. В минувшем сезоне Зверев завоевал титул на грунтовом «пятисотнике» в Мюнхене.

Получить до 25 000 рублей от PARI

Лернер Тьен

Свернуть

Победитель одного турнира ATP в одиночном разряде, а также триумфатор Молодежного Итогового турнира. В прошлом сезоне произошел заметный скачок в карьере американца, к концу года он занял позицию в топ-30 мирового рейтинга. Отличается стойкостью в длительных розыгрышах и стабильным ударом с обеих рук.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

Свернуть

Теннисисты одержали по одной победе друг на другом. В 2025 г. Тьен оказался сильнее на турнире в Акапулько, а Зверев взял убедительный реванш на Открытом чемпионате Франции.

Ставки на исход

Свернуть

Эксперты PARI с осторожностью оценивают шансы Зверева на проход в полуфинал, предложив за его победу коэффициент 1,45. Успех Тиена оценивается в 2,70.

ЗАБРАТЬ БОНУС ОТ PARI

Ставки на тоталы

Свернуть

БК PARI считают, что четвертьфинальный поединок не выйдет быстротечным. Коэффициент на тотал больше 36,5 гейма составляет 1,72. В сторону уменьшения - 2,10.

Сравнение коэффициентов букмекеров

Свернуть
 Победа ЗвереваПобеда ТьенаТБ (36,5)ТМ (36,5)
PARI1,452,701,722,10

Прогноз и ставка

Свернуть

На пути к четвертьфиналу Зверев долго раскачивался, раздавая сеты Диалло, Мюллеру и Норри. Лишь последняя встреча с Серундоло не вызвала практически никаких вопросов – под 80 процентов выигранных очков на первой подаче и два допущенных брейк-пойнта. 

Тьена также нельзя назвать гарантом стабильности, ведь сам был в шаге от вылета с турнира еще во втором круге, когда чуть не уступил Гирону. В четвертом круге буквально катком прошелся по Медведеву, но там были вопросы к самому Даниилу и его готовности бороться.

Для выбора ставки обратимся к статистическим закономерностям. Так, Зверев выиграл девять минувших матчей против левшей. Немец быстро адаптируется под соперников и все чаще давит на проблемные места в обороне. Думаем, есть смысл присмотреться к победе Зверева с форой по геймам (-2,5) за коэффициент 1,65.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer335 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer29 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer151 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer60 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet2_09fe9f61be.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer335 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer335 дней 18 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer335 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer335 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть всё