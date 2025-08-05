Александр Зверев — Алексей Попырин, 4 августа: прогноз на четвертьфинал турнира в Торонто

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В отсутствие итальянца Янника Синнера и испанца Карлоса Алькараса первым номером посева на хардовом турнире ATP 1000 в канадском Торонто стал немец Александр Зверев. В четвертьфинале представитель Германии встретится с австралийцем Алексеем Попыриным. Оправдает ли третья ракетка мира статус фаворита?
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Дата / Время: 04.08.2025, не ранее 22:00 по московскому времени
Арена: Aviva Center, Центральный корт (Торонто, Канада)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, BetBoom
Александр Зверев (28 лет, 3-я ракетка мира, 1-й номер посева)
Алексей Попырин (25 лет, 26-я ракетка мира, 18-й номер посева)
Победитель этого матча встретится в полуфинале с сильнейшим из пары Алекс Микельсен (США, 26) — Карен Хачанов (Россия, 11)
Олимпийский чемпион Токио-2020 в одиночном разряде. Также выиграл 24 турнира ATP, в том числе 15 хардовых. В нынешнем сезоне взял титул на грунте в Мюнхене, а также дошел до финала в Штутгарте и полуфинала в Галле (оба — трава). На Australian Open пробился в финал, на «Ролан Гаррос» — в четвертьфинал, а на Уимблдоне вылетел в первом круге. Всего в 2025 году одержал 38 побед при 14 поражениях. Турнир в Торонто выигрывал в 2017-м, в прошлом сезоне вылетел в четвертьфинале.
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На уровне ATP выиграл три турнира, в том числе два хардовых. В нынешнем сезоне дошел до четвертьфинала в Монте-Карло и Женеве, на Australian Open и Уимблдоне вылетел в первом круге, на «Ролан Гаррос» — в четвертом. Всего в 2025 году одержал 15 побед при 16 поражениях. Турнир в Торонто выиграл в прошлом сезоне.
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Соперники провели три официальных очных матча: два — на харде, один — на грунте. Во всех случаях в двух сетах побеждал Зверев.
Букмекеры считают немца явным фаворитом. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,31 на его победу и 3,60 на успех австралийца.
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Все очные матчи спортсменов продлились минимум 18 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,76 на ТБ (22,5) и 2,04 на ТМ (22,5).
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Попырин второй год подряд зажигает в Торонто. После относительно непросто старта в нынешнем розыгрыше он одержал две волевые победы над обладателями десятого и пятого номеров посева. Однако Медведев и Руне явно были в худших кондициях по сравнению со Зверевым. Немец набирает форму и выглядит всё увереннее, в том числе на подаче, которая для него крайне важна.
Похоже, на этом турнире представитель Германии готов заходить максимально далеко, пользуясь отсутствием Синнера и Алькараса. Зверев явно соскучился по трофеям, особенно на харде, поэтому ждем, что Попырина он пройдет на классе, но в борьбе. Играем минусовую фору по геймам через третью ракетку мира.