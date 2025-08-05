Александр Зверев — Алексей Попырин, 4 августа: прогноз на четвертьфинал турнира в Торонто

В отсутствие итальянца Янника Синнера и испанца Карлоса Алькараса первым номером посева на хардовом турнире ATP 1000 в канадском Торонто стал немец Александр Зверев. В четвертьфинале представитель Германии встретится с австралийцем Алексеем Попыриным. Оправдает ли третья ракетка мира статус фаворита?

Дата / Время: 04.08.2025, не ранее 22:00 по московскому времени

Арена: Aviva Center, Центральный корт (Торонто, Канада)

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