Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



ГлавнаяБаза знанийКак вывести деньги с БК Пари (PARI) — все способы и условия

Как вывести деньги с БК Пари (PARI) — все способы и условия

Обновлено:
БК PARI позволяет осуществить вывод средств 4 способами с разными сроками и условиями. Наша редакция подготовила статью о том, как вывести деньги с Пари быстрее всего, какие действуют лимиты и комиссии, а также рассказала о возможных причинах отказа и вариантах решения.
Валентин Васильев

Полное содержание

  • Как вывести деньги с ПАРИ
  • Условия вывода денег в ПАРИ
  • Как вывести деньги на банковскую карту
  • Как вывести деньги на Кошелек ЦУПИС
  • Как вывести деньги на мобильный телефон
  • Налог при выводе денег с ПАРИ, комиссия
  • Возможные причины отказа
  • Возможные трудности при выводе с PARI
  • Сравнение вывода средств БК PARI и других букмекеров
  • Заключение
  • FAQ

Как вывести деньги с ПАРИ

Свернуть

Букмекер предлагает несколько вариантов вывода средств — через банковские карты, электронные кошельки и другие платёжные системы. Ниже в таблице собраны основные способы по выводу и сроки зачисления, а также возможные особенности каждого варианта. 

Способ

Лимиты

Сроки

Комиссия БК

📲 СБП 

💵 1000-595 000 ₽

⏳ За 1 минуту

✔️ 0%

👛 Кошелек ЦУПИС

💵 1000-595 000 ₽

⏳ До 3 дней

✔️ 0%

💳 Банковские карты (МИР, VISA, Mastercard)

💵 1000-595 000 ₽

⏳ До 5 дней

✔️ 0%

🏦 Банковский перевод

💵 1000-595 000 ₽

⏳ До 5 дней

✔️ 0%

PARI дает возможность вывести выигрыш без комиссии на самые популярные платёжные системы.

ВЫБРАТЬ ЛУЧШУЮ БУКМЕКЕРСКУЮ КОНТОРУ ДЛЯ СТАВОК

Способы вывода

Свернуть

Пользователям «ПАРИ» доступно 4 способа вывода выигрыша:

  • 📲 СБП (Система быстрых платежей)— деньги зачисляются на банковскую карту по привязанному номеру телефона. Это одни из самых быстрых способов получения выигрыша.
  • 👛 Кошелек ЦУПИС— деньги поступают на аккаунт беттора в «Едином ЦУПИС». Кошелек создается автоматически при регистрации в «ПАРИ».
  • 💳 Банковские карты— букмекер поддерживает банковские карты систем VISA, Mastercard и «МИР» российских банков. С UnionPay или иностранными банками БК не работает.
  • 🏦 Банковский перевод — допускается вывод на счета, открытые в российских банках.
ВЫВОД СРЕДСТВ В БК ПАРИ

Как долго выводятся деньги

Свернуть

При выборе способа снятия средств многие пользователи обычно интересуются, сколько по времени выводит PARI. В таблице ниже перечислены сроки зачисления у всех доступных вариантов. 

Способ

Сроки

📲 СБП⏳ До 1 минуты (как правило, моментально)
👛 Кошелек ЦУПИС⏳ До 3 дней (как правило, моментально)
🏦 Банковский перевод⏳ До 5 дней
💳 Mastercard от Райффайзена⏳ До 3 дней
💳 VISA и Mastercard от Росбанка⏳ До 3-5 дней
💳 Mastercard и некоторые VISA от Сбера⏳ До 3-5 дней
💳 VISA и Mastercard от ВТБ⏳ До 5 дней
💳 Карты МИР любых банков⏳ До 7 дней

В таблице перечислены максимальные сроки ожидания, но, как правило, выигрыш на карту поступает в пределах 30 минут.

ВЫВОД СРЕДСТВ В БК ПАРИ

Лимиты на вывод средств

Свернуть

Разберемся, от скольки доступен вывод

  • Минимальная сумма снятия одинакова для всех методов и составляет 1000 рублей.
  • Максимальная сумма, какую можно разово вывести с БК, зависит от статуса идентификации аккаунта.

Максимальный лимит на снятие при частичной идентификации

Максимальный лимит на снятие при полной идентификации

100 000 ₽

595 000 ₽

Читайте также:

💰 Как снять фрибет без депозита в «ПАРИ»?

💸 Как обналичить бонус за промокоды ПАРИ новым и действующим игрокам?

🎁 Как снять фрибеты ПАРИ беттору?

Условия вывода денег в ПАРИ

Свернуть

Рассмотрим требования вывода:

  • ✔️ Оператор разрешает создавать до 3 заявок в сутки. Запрос на дополнительное снятие рассматривается персонально администрацией «ПАРИ».
  • ✔️ Букмекер может взять комиссию, если беттор сделает больше 3 запросов на снятие.
  • ✔️ БК вправе ставить персональные лимиты выплат, не зависящие от уровня идентификации.
  • ✔️ Выигрыш подлежит выплате не позднее 12 месяцев с расчета.
  • ✔️ Призовые свыше 10 000 000 ₽ выдаются после очного посещения офиса БК и предоставления всех запрашиваемых документов.
  • ✔️ Вывод закроют, если беттор не проставит депозит.
  • ✔️ Букмекер вправе запросить дополнительную верификацию.
  • ✔️ Запрещено забирать выигрыши по чужим реквизитам.
  • ✔️ «ПАРИ» разрешает снятие на использованный для депозита способ.
ВЫВОД СРЕДСТВ В БК ПАРИ

Как вывести деньги на банковскую карту

Свернуть

Сначала стоит изучить, как вывести деньги с букмекера ПАРИ на карту, ведь этот способ остается одним из самых популярных среди клиентов БК. Средства обычно поступают в течение 30 минут. Вывод на карту доступен на сайте букмекера и в мобильном приложении. 

ВЫВОД СРЕДСТВ В ПАРИ НА КАРТУ

В приложении PARI для iOS или Android

Свернуть

Из-за неудобного оформления бетторам бывает сложно разобраться, как вывести выигранные деньги с приложения БК. Для выполнения операции игроку нужно:

  1. Скачать БК «ПАРИ».
  2. Войти в ЛК.
image not found

3. Открыть меню или «Аккаунт».

image not found

4. Выбрать «Пари, операции, выплаты».

image not found

5. Перейти в «Выплаты».

image not found

6. Нажать на «Выплата выигрыша».

image not found

7. Пролистнуть ленту прокрутки и отметить предпочтительный способ.

image not found

8. Заполнить требуемую информацию.

9. Подождать одобрения снятия в «ПАРИ».

10. Ввести подтверждающий код от ЕЦУПИС.

В мобильной версии сайта

Свернуть

В мобильном сайте оформить заявку проще. Игроку следует:

  1. Зайти на «ПАРИ» и попасть в ЛК.
image not found

2. Нажать на изображение профиля.

image not found

3. Выбрать блок для снятия.

image not found

4. Развернуть всплывающее меню с доступными вариантами.

image not found

5. Отметить банковскую карту.

image not found

6. Заполнить поля и подтвердить вывод.

7. Дождаться одобрения от «ПАРИ».

8. Подтвердить операцию одноразовым паролем от ЦУПИС.

На сайте

Свернуть

Упрощенная форма заказа выплаты доступна и на полной версии сайта. Беттору следует:

  1. Открыть «ПАРИ» на ПК.
  2. Авторизоваться в личном кабинете.
image not found

3. Нажать на «Пополнить».

image not found

4. Перейти в подраздел для снятия.

image not found

5. Выбрать «Банковская карта».

image not found

6. Написать реквизиты и направить запрос на рассмотрение.

7. Ввести код от ЦУПИСа в соответствующей строке.

Как вывести деньги на Кошелек ЦУПИС

Свернуть

Активным игрокам стоит подробнее изучить, как вывести деньги с официальной букмекерской конторы PARI на «Кошелек ЦУПИС». Выигрыши обычно зачисляются мгновенно, а с баланса самого кошелька их можно сразу перевести на счета других БК. Это удобно, если нужно быстро переместить средства от одного букмекера к другому. Вывод также доступен на сайте и в мобильном приложении. 

ВЫВОД СРЕДСТВ В ПАРИ НА КОШЕЛЕК

В мобильном приложении

Свернуть

Заказать вывод выигрыша в мобильном приложении конторы можно через «Аккаунт». Пользователю требуется:

  1. Авторизоваться.
image not found

2. Запустить меню или раздел «Аккаунт».

image not found

3. Открыть «Пари, операции, выплаты».

image not found

4. Перейти в раздел для снятия.

image not found

5. Нажать на «Выплата выигрыша».

image not found

6. Выбрать «Кошелек ЦУПИС».

image not found

7. Ввести реквизиты и дождаться одобрения от «ПАРИ».

8. Написать проверочный код от ЦУПИС.

Через мобильную версию сайта

Свернуть

Снять деньги на ЕЦУПИС также можно в адаптивной версии сайта букмекера. Пользователю необходимо:

  1. Авторизоваться в БК на смартфоне.
image not found

2. Перейти в профиль.

image not found

3. Выбрать блок для снятия выигрыша.

image not found

4. Развернуть вкладку со всеми способами.

image not found

5. Отметить «Кошелек ЦУПИС».

image not found

6. Ввести реквизиты и дождаться одобрения заявки.

7. Написать проверочный код.

На сайте

Свернуть

Вывод выигрыша также доступен на полной версии сайта. Игроку следует:

  1. Пройти авторизацию.
image not found

2. Перейти в пополнение.

image not found

3. Выбрать раздел для вывода.

image not found

4. Указать «Кошелек ЦУПИС».

image not found

5. Написать номер кошелька и заполнить остальные данные.

6. Дождаться разрешения на вывод.

7. Прописать одноразовый код безопасности.

Как вывести деньги на мобильный телефон

Свернуть

Букмекерская контора не выводит выигрыш на баланс мобильного телефона. 

Налог при выводе денег с ПАРИ, комиссия

Свернуть

При выводе средств с БК PARI удерживается налог с разницы между депозитом и снимаемым выигрышем. Букмекер выступает налоговым агентом при любой выводимой сумме. На контору возложены обязанности по исчислению, удержанию и уплате НДФЛ. После подтверждения заявки на снятие букмекер удержит налог, игрок получит меньшую сумму, чем заказывал. 

Налоговая ставка зависит от вида резидентства и совокупного выигрыша за год.

Ставка

Выигрыш за год

0%

4000 рублей (не облагается налогом)

13% 

До 2 400 000 рублей

15%

От 2 400 000 до 5 000 000 рублей

18%

От 5 000 000 до 20 000 000 рублей

20%

От 20 000 000 до 50 000 000 рублей

22%

От 50 000 000 рублей

Для нерезидентов РФ налог равен 30% при любой сумме годового выигрыша. 

За 3 снятия в сутки никаких комиссий не взимается. При заказе 4 и последующих выплат БК может брать комиссию. 

Возможные причины отказа

Свернуть

Перед одобрением запроса «ПАРИ» проверяет аккаунт на соответствие регламенту. Если требования не выполнены, оператор заблокирует снятие. Причины бывают самые разные:

  • ❌ Неотыгранные бонусы. Некоторые приветственные акции «ПАРИ» требуют полного отыгрыша до снятия выигрыша. Если этого не произвести, вывод заблокируется. Беттору остается отказаться от получения денег или бонуса.
  • ❌ Отсутствие верификации. БК может направить некоторых игроков на дополнительную верификацию личности. До ее прохождения букмекерская компания заблокирует финансовые операции.
  • ❌ Подозрения в мошенничестве. Букмекерская контора запустила сложную антифрод-систему. Она учитывает все поведенческие характеристики беттора: время на сайте, игровой почерк, способ поиска матчей, устройства входа и много других вариантов. Если система заподозрит беттора в нарушениях правил (игра на арбитражных ситуациях, использование после гола, злоупотребление бонусами), она заблокирует вывод.
  • ❌ Нарушение условий снятия. Запрещено вносить деньги с мобильного телефона и забирать их на карту. Схему вывода нужно привязать к аккаунту.
  • ❌ Попытка вывести выигрыш по чужим реквизитам. Контора вправе запустить подробную проверку пользователя. Если беттор пытается снять деньги на чужой кошелек или карту, его могут заблокировать.
  • ❌ Неотыгранный депозит. «ПАРИ» не выводит средства без отыгрыша депозита. Нужно заключить одну или серию ставок на всю сумму пополнения.

Букмекер сообщит беттору причину отказа выплаты. После устранения нарушений игрок сможет снова заказать вывод.

Возможные трудности при выводе с PARI

Свернуть

Редакция изучила самые частые затруднения и дала советы для каждой ситуации. 

Указаны неверные данные при регистрации

Свернуть

«ПАРИ» требует указывать корректную информацию при регистрации аккаунта. Небольшие ошибки (опечатки) можно исправить через службу поддержки или в личном кабинете.

Букмекер требует пройти верификацию

Свернуть

Иногда букмекерская контора предлагает пройти дополнительную верификацию личности. Условия разные:

  • предоставление дополнительных фотографий паспорта, платежного средства (для банковских карт);
  • видеоконференция с представителем БК;
  • очное посещение офиса PARI.

Выполнение указанных букмекером требований разблокирует вывод.

Превышен суточный лимит

Свернуть

«ПАРИ» ограничивает количество снятий в сутки. Обычно БК разрешает заказывать вывод не более 3 раз. Если игрок решит снять больше, букмекер может отказать в выплате или взять комиссию. 

Различаются способы зачисления на депозит и вывода с игрового счета

Свернуть

Контора разрешает выводить деньги только на тот способ снятия, через который был совершен депозит. Поэтому если вы хотите снять выигрыш на другую банковскую карту, пополните ею аккаунт в «ПАРИ» минимум на 100 рублей и сохраните для будущих платежей. 

Используется чужая карта или Кошелек ЦУПИС

Свернуть

Букмекер выводит выигрыши только на принадлежащие пользователю платежные средства. При снятии оператор может запустить дополнительную проверку. Если попытаться снять выигрыш по чужим реквизитам, БК заблокирует операцию. 

Технические проблемы

Свернуть

Приложение и официальный сайт PARI обычно работают нормально, но иногда возникают технические сбои. В таких случаях БК не подтверждает заявки на вывод или сроки одобрения значительно увеличиваются. Нужно дождаться устранения проблем или обратиться в службу поддержки. 

Что делать, если букмекер не выплачивает выигрыш

Свернуть

Если букмекер не выплачивает выигрыш, проверьте соблюдение правил конторы и устраните возникшие недостатки:

  • Верификация. Контора может направить игрока на дополнительную проверку личности. До ее прохождения финансовые операции блокируются. Пройдите проверку в соответствии с требованиями службы поддержки БК.
  • Нарушение регламента. Правила PARI допускают только 3 снятия в сутки. Если выйти за установленные рамки, букмекер может заблокировать дальнейшие выводы или взять дополнительную комиссию (помимо налога).
  • Неотыгранные бонусы. Некоторые акции БК требуют отыгрыша до оформления заявки на снятие. Чтобы забрать деньги, отыграйте бонус в полном размере или откажитесь от него.

Для уточнения причины затруднения обратитесь в службу поддержки. Букмекерская контора предлагает 3 круглосуточных канала связи. 

Метод 

Контакты

Особенности

📧 Почта

support@pati.tech

Лучше писать с привязанной почты

☎️ Телефон

8-800-770-73-71

Бесплатная многоканальная линия

💬 Чат

Любой ресурс «ПАРИ»

Потребуется указать привязанный телефон, представиться и назвать 4 последние цифры номера паспорта

Если вы заподозрили БК в необоснованном удержании средств, подайте жалобу на «РБ». 

Сравнение вывода средств БК PARI и других букмекеров

Свернуть

PARI относится к числу легальных букмекерских контор России. БК предлагает надежный и быстрый вывод средств. Ключевой особенностью стали достаточно высокая минимальная сумма снятия и отсутствие платежного сервиса ЮMoney.

Букмекер

Минимальный вывод

Способы

PARI

1000 ₽

Банковские карты и счет, Кошелек ЦУПИС, СБП

Winline

1000 ₽

Банковские карты и счет, Кошелек ЦУПИС, СБП, ЮMoney

Zenit

1000 ₽ на банковские карты, для остальных — от 100 ₽

Банковские карты, Кошелек ЦУПИС, СБП, ЮMoney

BetBoom

1000 ₽, если на счету меньше денег, БК выводит весь депозит, но не менее 100 ₽

Банковские карты и счет, Кошелек ЦУПИС, СБП, ЮMoney

БЕТСИТИ

От 100 ₽ для ЮMoney, от 500 ₽ для Кошелька ЦУПИС и банковского счета, остальные — от 1000 ₽ 

Банковские карты и счет, Кошелек ЦУПИС, СБП, ЮMoney

Также стоит отметить механизм оформления выплаты. Приложение PARI отличается запутанным меню, в то время как многие конкуренты стараются обеспечить интуитивно понятный интерфейс. Например, у Winline после авторизации перейти в раздел для снятия можно в 2 клика. 

Заключение

Свернуть

«ПАРИ» — легальная букмекерская контора, которая следит за репутацией. Поэтому обычно у игроков не возникает никаких сложностей со снятием выигрышей. 

Плюсы:

  • обычно моментальное зачисление на «Кошелек ЦУПИС», на карты — в пределах 30 минут;
  • контора самостоятельно рассчитывает и удерживает НДФЛ — вам не нужно подавать декларацию и взаимодействовать с налоговой;
  • доступно 4 способа вывода;
  • VIP-игрокам могут компенсировать налог.

Минусы:

  • запутанный интерфейс мобильного приложения;
  • возможна дополнительная верификация;
  • блокировка вывода при наличии некоторых активных бонусов.

Если вы столкнулись со сложностью при снятии, оставьте отзыв на специальной странице «Рейтинг Букмекеров»

FAQ

Ошибка выплаты PARI — что значит?

Свернуть

Ошибка выплаты PARI — сбой в процессе получения призовых. Лучше написать в службу поддержки для прояснения ситуации.

Какие способы вывода есть в БК ПАРИ?

Свернуть

В ПАРИ вывод средств доступен 4 вариантами: счет, карта, «Кошелек ЦУПИС» и СБП.

Сколько минимум можно вывести с ПАРИ? 

Свернуть

Допустимый минимум — 1000 рублей. 

Как вывести деньги на карту Сбербанка через телефон?

Свернуть

Как вывести полученный выигрыш на карту «Сбера» через телефон: добавьте СБП в способы оплаты и используйте его для снятия денег. 

Почему не могу вывести деньги в PARI?

Свернуть

Проблемы с выводом возникают из-за технических сбоев, непройденной верификации, нарушениях регламента букмекера (превышен суточный лимит на количество заявок, не отыгран бонус). 

Какие могут быть причины для отказа в выводе? 

Свернуть

«ПАРИ» вправе отказать в выплате, если игрок: оформляет 4-ю заявку за день, не отыграл приветственный бонус, не прошел верификацию, нарушил регламент БК. 

Можно ли вывести деньги с ПАРИ на карту другому человеку?

Свернуть

Получить деньги на карту другого человека в букмекерской конторе нельзя. Это принципиальное требование «ПАРИ», за нарушение которого последует блокировка.

Есть ли налог/комиссия при выводе?

Свернуть

При выводе средств «ПАРИ» удержит налог в 13% с разницы между суммой депозита и снятия. БК может взять комиссию, если беттор выводит выигрыш более 3-х раз в день. 

Как отменить вывод с PARI?

Свернуть

Отменить вывод можно в личном кабинете до подтверждения заявки СМС-паролем. Если вы уже ввели одноразовый код, отказаться от снятия в «ПАРИ» невозможно. 

Можно ли вывести деньги без ставки?

Свернуть

Условия букмекерской конторы не подразумевают вывода средств без заключения ставок. Внесенный депозит требуется отыграть и потом заказывать выплату.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Сафонов не пропустит, Кварацхелия забьет?
Сафонов не пропустит, Кварацхелия забьет?
Новости
Кто выиграет ЧМ-2026 по футболу: коэффициенты букмекерских компаний на чемпиона
Кто выиграет ЧМ-2026 по футболу: коэффициенты букмекерских компаний на чемпиона
Новости
PARI подарила фрибеты всем, кто ставили на чемпионство PARIVISION на DreamLeague Season 29 по Dota 2
PARI подарила фрибеты всем, кто ставили на чемпионство PARIVISION на DreamLeague Season 29 по Dota 2
Новости
Омаргаджиев победил Пронина в главном бою БЕТСИТИ Fight Nights 137
Омаргаджиев победил Пронина в главном бою БЕТСИТИ Fight Nights 137
Новости
Курбан Бердыев рассказал о сорвавшемся переходе в «Спартак: «У меня появилось другое предложение»
Курбан Бердыев рассказал о сорвавшемся переходе в «Спартак: «У меня появилось другое предложение»
Новости
Теннис, «Ролан Гаррос» – 2026: полное расписание и результаты
Теннис, «Ролан Гаррос» – 2026: полное расписание и результаты
Новости
Обзор букмекерской конторы Балтбет (Baltbet) — отзывы, бонусы, ставки и вывод средств
Обзор букмекерской конторы Балтбет (Baltbet) — отзывы, бонусы, ставки и вывод средств
Букмекеры
«БЕТСИТИ» и «Факел» продлили сотрудничество до 2028 года
«БЕТСИТИ» и «Факел» продлили сотрудничество до 2028 года
Новости
Футбольных судей обязали сообщать о любых попытках коррупции: есть первый зафиксированный случай
Футбольных судей обязали сообщать о любых попытках коррупции: есть первый зафиксированный случай
Новости
Клиенты PARI уверены в победе PARIVISION над Tundra на DreamLeague Season 29 по Dota 2
Клиенты PARI уверены в победе PARIVISION над Tundra на DreamLeague Season 29 по Dota 2
Новости

Новое

loading