Как вывести деньги с БК Пари (PARI) — все способы и условия

При выборе способа снятия средств многие пользователи обычно интересуются, сколько по времени выводит PARI. В таблице ниже перечислены сроки зачисления у всех доступных вариантов.

Способ Сроки 📲 СБП ⏳ До 1 минуты (как правило, моментально) 👛 Кошелек ЦУПИС ⏳ До 3 дней (как правило, моментально) 🏦 Банковский перевод ⏳ До 5 дней 💳 Mastercard от Райффайзена ⏳ До 3 дней 💳 VISA и Mastercard от Росбанка ⏳ До 3-5 дней 💳 Mastercard и некоторые VISA от Сбера ⏳ До 3-5 дней 💳 VISA и Mastercard от ВТБ ⏳ До 5 дней 💳 Карты МИР любых банков ⏳ До 7 дней

В таблице перечислены максимальные сроки ожидания, но, как правило, выигрыш на карту поступает в пределах 30 минут.