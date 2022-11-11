Как вывести деньги с БК Пари (PARI) — все способы и условия

Букмекер предлагает несколько вариантов вывода средств — через банковские карты, электронные кошельки и другие платёжные системы. Ниже в таблице собраны основные способы по выводу и сроки зачисления, а также возможные особенности каждого варианта.
Способ
Лимиты
Сроки
Комиссия БК
📲 СБП
💵 1000-595 000 ₽
⏳ За 1 минуту
✔️ 0%
👛 Кошелек ЦУПИС
💵 1000-595 000 ₽
⏳ До 3 дней
✔️ 0%
💳 Банковские карты (МИР, VISA, Mastercard)
💵 1000-595 000 ₽
⏳ До 5 дней
✔️ 0%
🏦 Банковский перевод
💵 1000-595 000 ₽
⏳ До 5 дней
✔️ 0%
PARI дает возможность вывести выигрыш без комиссии на самые популярные платёжные системы.
Пользователям «ПАРИ» доступно 4 способа вывода выигрыша:
ВЫВОД СРЕДСТВ В БК ПАРИ
При выборе способа снятия средств многие пользователи обычно интересуются, сколько по времени выводит PARI. В таблице ниже перечислены сроки зачисления у всех доступных вариантов.
Способ
Сроки
|📲 СБП
|⏳ До 1 минуты (как правило, моментально)
|👛 Кошелек ЦУПИС
|⏳ До 3 дней (как правило, моментально)
|🏦 Банковский перевод
|⏳ До 5 дней
|💳 Mastercard от Райффайзена
|⏳ До 3 дней
|💳 VISA и Mastercard от Росбанка
|⏳ До 3-5 дней
|💳 Mastercard и некоторые VISA от Сбера
|⏳ До 3-5 дней
|💳 VISA и Mastercard от ВТБ
|⏳ До 5 дней
|💳 Карты МИР любых банков
|⏳ До 7 дней
В таблице перечислены максимальные сроки ожидания, но, как правило, выигрыш на карту поступает в пределах 30 минут.
ВЫВОД СРЕДСТВ В БК ПАРИ
Разберемся, от скольки доступен вывод:
Максимальный лимит на снятие при частичной идентификации
Максимальный лимит на снятие при полной идентификации
100 000 ₽
595 000 ₽
Рассмотрим требования вывода:
ВЫВОД СРЕДСТВ В БК ПАРИ
Сначала стоит изучить, как вывести деньги с букмекера ПАРИ на карту, ведь этот способ остается одним из самых популярных среди клиентов БК. Средства обычно поступают в течение 30 минут. Вывод на карту доступен на сайте букмекера и в мобильном приложении.
ВЫВОД СРЕДСТВ В ПАРИ НА КАРТУ
Из-за неудобного оформления бетторам бывает сложно разобраться, как вывести выигранные деньги с приложения БК. Для выполнения операции игроку нужно:
3. Открыть меню или «Аккаунт».
4. Выбрать «Пари, операции, выплаты».
5. Перейти в «Выплаты».
6. Нажать на «Выплата выигрыша».
7. Пролистнуть ленту прокрутки и отметить предпочтительный способ.
8. Заполнить требуемую информацию.
9. Подождать одобрения снятия в «ПАРИ».
10. Ввести подтверждающий код от ЕЦУПИС.
В мобильном сайте оформить заявку проще. Игроку следует:
2. Нажать на изображение профиля.
3. Выбрать блок для снятия.
4. Развернуть всплывающее меню с доступными вариантами.
5. Отметить банковскую карту.
6. Заполнить поля и подтвердить вывод.
7. Дождаться одобрения от «ПАРИ».
8. Подтвердить операцию одноразовым паролем от ЦУПИС.
Упрощенная форма заказа выплаты доступна и на полной версии сайта. Беттору следует:
3. Нажать на «Пополнить».
4. Перейти в подраздел для снятия.
5. Выбрать «Банковская карта».
6. Написать реквизиты и направить запрос на рассмотрение.
7. Ввести код от ЦУПИСа в соответствующей строке.
Активным игрокам стоит подробнее изучить, как вывести деньги с официальной букмекерской конторы PARI на «Кошелек ЦУПИС». Выигрыши обычно зачисляются мгновенно, а с баланса самого кошелька их можно сразу перевести на счета других БК. Это удобно, если нужно быстро переместить средства от одного букмекера к другому. Вывод также доступен на сайте и в мобильном приложении.
ВЫВОД СРЕДСТВ В ПАРИ НА КОШЕЛЕК
Заказать вывод выигрыша в мобильном приложении конторы можно через «Аккаунт». Пользователю требуется:
2. Запустить меню или раздел «Аккаунт».
3. Открыть «Пари, операции, выплаты».
4. Перейти в раздел для снятия.
5. Нажать на «Выплата выигрыша».
6. Выбрать «Кошелек ЦУПИС».
7. Ввести реквизиты и дождаться одобрения от «ПАРИ».
8. Написать проверочный код от ЦУПИС.
Снять деньги на ЕЦУПИС также можно в адаптивной версии сайта букмекера. Пользователю необходимо:
2. Перейти в профиль.
3. Выбрать блок для снятия выигрыша.
4. Развернуть вкладку со всеми способами.
5. Отметить «Кошелек ЦУПИС».
6. Ввести реквизиты и дождаться одобрения заявки.
7. Написать проверочный код.
Вывод выигрыша также доступен на полной версии сайта. Игроку следует:
2. Перейти в пополнение.
3. Выбрать раздел для вывода.
4. Указать «Кошелек ЦУПИС».
5. Написать номер кошелька и заполнить остальные данные.
6. Дождаться разрешения на вывод.
7. Прописать одноразовый код безопасности.
Букмекерская контора не выводит выигрыш на баланс мобильного телефона.
При выводе средств с БК PARI удерживается налог с разницы между депозитом и снимаемым выигрышем. Букмекер выступает налоговым агентом при любой выводимой сумме. На контору возложены обязанности по исчислению, удержанию и уплате НДФЛ. После подтверждения заявки на снятие букмекер удержит налог, игрок получит меньшую сумму, чем заказывал.
Налоговая ставка зависит от вида резидентства и совокупного выигрыша за год.
Ставка
Выигрыш за год
0%
|4000 рублей (не облагается налогом)
13%
|До 2 400 000 рублей
15%
|От 2 400 000 до 5 000 000 рублей
18%
|От 5 000 000 до 20 000 000 рублей
20%
|От 20 000 000 до 50 000 000 рублей
22%
|От 50 000 000 рублей
Для нерезидентов РФ налог равен 30% при любой сумме годового выигрыша.
За 3 снятия в сутки никаких комиссий не взимается. При заказе 4 и последующих выплат БК может брать комиссию.
Перед одобрением запроса «ПАРИ» проверяет аккаунт на соответствие регламенту. Если требования не выполнены, оператор заблокирует снятие. Причины бывают самые разные:
Букмекер сообщит беттору причину отказа выплаты. После устранения нарушений игрок сможет снова заказать вывод.
Редакция изучила самые частые затруднения и дала советы для каждой ситуации.
«ПАРИ» требует указывать корректную информацию при регистрации аккаунта. Небольшие ошибки (опечатки) можно исправить через службу поддержки или в личном кабинете.
Иногда букмекерская контора предлагает пройти дополнительную верификацию личности. Условия разные:
Выполнение указанных букмекером требований разблокирует вывод.
«ПАРИ» ограничивает количество снятий в сутки. Обычно БК разрешает заказывать вывод не более 3 раз. Если игрок решит снять больше, букмекер может отказать в выплате или взять комиссию.
Контора разрешает выводить деньги только на тот способ снятия, через который был совершен депозит. Поэтому если вы хотите снять выигрыш на другую банковскую карту, пополните ею аккаунт в «ПАРИ» минимум на 100 рублей и сохраните для будущих платежей.
Букмекер выводит выигрыши только на принадлежащие пользователю платежные средства. При снятии оператор может запустить дополнительную проверку. Если попытаться снять выигрыш по чужим реквизитам, БК заблокирует операцию.
Приложение и официальный сайт PARI обычно работают нормально, но иногда возникают технические сбои. В таких случаях БК не подтверждает заявки на вывод или сроки одобрения значительно увеличиваются. Нужно дождаться устранения проблем или обратиться в службу поддержки.
Если букмекер не выплачивает выигрыш, проверьте соблюдение правил конторы и устраните возникшие недостатки:
Для уточнения причины затруднения обратитесь в службу поддержки. Букмекерская контора предлагает 3 круглосуточных канала связи.
Метод
Контакты
Особенности
📧 Почта
support@pati.tech
Лучше писать с привязанной почты
☎️ Телефон
8-800-770-73-71
Бесплатная многоканальная линия
💬 Чат
Любой ресурс «ПАРИ»
Потребуется указать привязанный телефон, представиться и назвать 4 последние цифры номера паспорта
Если вы заподозрили БК в необоснованном удержании средств, подайте жалобу на «РБ».
PARI относится к числу легальных букмекерских контор России. БК предлагает надежный и быстрый вывод средств. Ключевой особенностью стали достаточно высокая минимальная сумма снятия и отсутствие платежного сервиса ЮMoney.
Букмекер
Минимальный вывод
Способы
PARI
1000 ₽
Банковские карты и счет, Кошелек ЦУПИС, СБП
Winline
1000 ₽
Банковские карты и счет, Кошелек ЦУПИС, СБП, ЮMoney
Zenit
1000 ₽ на банковские карты, для остальных — от 100 ₽
Банковские карты, Кошелек ЦУПИС, СБП, ЮMoney
BetBoom
1000 ₽, если на счету меньше денег, БК выводит весь депозит, но не менее 100 ₽
Банковские карты и счет, Кошелек ЦУПИС, СБП, ЮMoney
БЕТСИТИ
От 100 ₽ для ЮMoney, от 500 ₽ для Кошелька ЦУПИС и банковского счета, остальные — от 1000 ₽
Банковские карты и счет, Кошелек ЦУПИС, СБП, ЮMoney
Также стоит отметить механизм оформления выплаты. Приложение PARI отличается запутанным меню, в то время как многие конкуренты стараются обеспечить интуитивно понятный интерфейс. Например, у Winline после авторизации перейти в раздел для снятия можно в 2 клика.
«ПАРИ» — легальная букмекерская контора, которая следит за репутацией. Поэтому обычно у игроков не возникает никаких сложностей со снятием выигрышей.
Плюсы:
Минусы:
Ошибка выплаты PARI — сбой в процессе получения призовых. Лучше написать в службу поддержки для прояснения ситуации.
В ПАРИ вывод средств доступен 4 вариантами: счет, карта, «Кошелек ЦУПИС» и СБП.
Допустимый минимум — 1000 рублей.
Как вывести полученный выигрыш на карту «Сбера» через телефон: добавьте СБП в способы оплаты и используйте его для снятия денег.
Проблемы с выводом возникают из-за технических сбоев, непройденной верификации, нарушениях регламента букмекера (превышен суточный лимит на количество заявок, не отыгран бонус).
«ПАРИ» вправе отказать в выплате, если игрок: оформляет 4-ю заявку за день, не отыграл приветственный бонус, не прошел верификацию, нарушил регламент БК.
Получить деньги на карту другого человека в букмекерской конторе нельзя. Это принципиальное требование «ПАРИ», за нарушение которого последует блокировка.
При выводе средств «ПАРИ» удержит налог в 13% с разницы между суммой депозита и снятия. БК может взять комиссию, если беттор выводит выигрыш более 3-х раз в день.
Отменить вывод можно в личном кабинете до подтверждения заявки СМС-паролем. Если вы уже ввели одноразовый код, отказаться от снятия в «ПАРИ» невозможно.
Условия букмекерской конторы не подразумевают вывода средств без заключения ставок. Внесенный депозит требуется отыграть и потом заказывать выплату.