Англия – Сенегал, 4 декабря: прогноз и ставка на 1/8 финала ЧМ-2022

Сборную Англии продолжают часто критиковать за неяркую игру, но именно она единственной на ЧМ-2022 одержала уже две крупные победы. Между ними затесалась нулевая ничья с американцами, что, впрочем, не помешало британцам ожидаемо выиграть группу B.

Английская команда вышла в плей-офф, забив солидные девять мячей. Однако ни одного пока на счету Харри Кейна, которого букмекеры считали главным фаворитом гонки бомбардиров. Возможно, капитан национальной сборной приберег голевые подвиги для плей-офф? Зато пока он лидирует в зачете ассистентов с тремя передачами.

Харри Кейн. Источник: fifa.com

Сборная Сенегала пробивалась в 1/8 финала в более нервном режиме. В последнем туре ей была необходима только победа, и в итоге матч с эквадорцами завершился со счетом 2:1 в пользу африканцев. Сборная Сенегала вышла в плей-офф чемпионата мира во второй раз в истории и впервые за 20 лет. И это без своего лучшего бомбардира и капитана Садио Мане, который выбыл из строя перед началом турнира!

Полная турнирная таблица чемпионата мира в Катаре