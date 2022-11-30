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ГлавнаяЧМ-22Англия – Сенегал, 4 декабря: прогноз и ставка на 1/8 финала ЧМ-2022

Англия – Сенегал, 4 декабря: прогноз и ставка на 1/8 финала ЧМ-2022

Обновлено:
Разгром или тусклые нули - третьего англичане пока не дают
Александр Бокулёв
  • Статистика
  • Расклады
  • Статистика очных встреч
  • Ставка на Англию
  • Ставка на Сенегал
  • Сравнение коэффициентов букмекеров
  • Прогноз и ставка
  • UPD: результат

В воскресенье, 4 декабря, сборные Англии и Сенегала сыграют в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Делаем прогнозы и анализируем тенденции беттингового рынка в отношении этого матча.

Дата / Время: 04.11.2022, 22:00 мск.

Стадион: «Аль-Байт» (Эль-Хаур). 

Прямая трансляция: «Матч ТВ».

Место в рейтинге ФИФА: 5 / 18

Соперник по 1/4 финала: Франция / Польша

Статистика

  • Сборная Англии добилась двух крупных побед на групповом этапе: над Ираном (6:2) и Уэльсом (3:0).
  • Сенегальский форвард Исмаила Сарр на данный момент лидирует по числу нанесенных ударов на ЧМ-2022 (9 попыток).
  • Англичанин Маркус Рэшфорд в третьем туре забил первый гол прямым ударом со штрафного на турнире в Катаре.

Расклады

Сборную Англии продолжают часто критиковать за неяркую игру, но именно она единственной на ЧМ-2022 одержала уже две крупные победы. Между ними затесалась нулевая ничья с американцами, что, впрочем, не помешало британцам ожидаемо выиграть группу B. 

Английская команда вышла в плей-офф, забив солидные девять мячей. Однако ни одного пока на счету Харри Кейна, которого букмекеры считали главным фаворитом гонки бомбардиров. Возможно, капитан национальной сборной приберег голевые подвиги для плей-офф? Зато пока он лидирует в зачете ассистентов с тремя передачами.

Харри Кейн
Харри Кейн. Источник: fifa.com

Сборная Сенегала пробивалась в 1/8 финала в более нервном режиме. В последнем туре ей была необходима только победа, и в итоге матч с эквадорцами завершился со счетом 2:1 в пользу африканцев. Сборная Сенегала вышла в плей-офф чемпионата мира во второй раз в истории и впервые за 20 лет. И это без своего лучшего бомбардира и капитана Садио Мане, который выбыл из строя перед началом турнира!

Полная турнирная таблица чемпионата мира в Катаре

Статистика очных встреч

Ранее сборные Англии и Сенегала не встречались ни в официальных, ни в товарищеских матчах.

Ставка на Англию

Букмекеры уверены, что англичане решат вопрос с попаданием в четвертьфинал по итогам основного времени. «Фонбет» предлагает коэффициент 1,52 на П1 и 1,23 на проход номинальных хозяев.

При этом голевой феерии от британцев не ждут. «Фонбет» дает одинаковый коэффициент 1,9 на Индивидуальный тотал сборной Англии больше и меньше 1,5.

Ставка на Сенегал

Успех сенегальцев в 1/8 финала, без сомнений, может стать одной из главных сенсаций турнира. Котировки на такой сценарий соответствующие. «1хСтавка» дает коэффициент 7,3 на П2 и 4,2 на проход сборной Сенегала.

Заключить пари на минимум один гол номинальных гостей букмекер предлагает с кэфом 1,96. Котировка в «1хСтавка» на безголевое выступление сборной Сенегала - 1,84.

Сравнение коэффициентов букмекеров

Коэффициенты букмекеров на матч Англия - Сенегал
КонтораПобеда 1 (основное время)Ничья         (о. в.)Победа 2   (о. в.)Проход 1Проход 2
«Фонбет»1,523,907,601,234,30
«Олимп»1,534,047,291,234,06
«1хСтавка»1,554,107,301,214,20
«Марафон»1,524,057,301,214,20
Tennisi1,523,927,401,254,00

Прогноз и ставка

Англичане могут очень медленно (и не всегда успешно) разгоняться по ходу матчей, но в Катаре они выглядят командой с большим запасом прочности. Сенегальцы старательны и задорны, но вряд ли им удастся сотворить чудо. Полагаю, уместно взять комбинированную ставку из П1 и Тотал больше (1,5). «Олимп» предлагает симпатичный коэффициент 1,87 на такой исход.

А для любителей более острых ставок могу поделиться ещё одним личным ощущением. Кажется, Кейну всё-таки пора забивать - интуиция подсказывает, что в матче против Сенегала это случится. «1хСтавка» предлагает коэффициент 2,1 на гол капитана англичан.

UPD: результат

Обе наши ставки сыграли. Сборная Англии разгромила команду Сенегала со счетом 3:0, один из голов на счету Кейна.

Ранее по теме:Чемпионат мира по футболу в Катаре: расписание матчей и турнирная таблица ЧМ-2022

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