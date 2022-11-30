Англия – Сенегал, 4 декабря: прогноз и ставка на 1/8 финала ЧМ-2022

Англия – Сенегал, 4 декабря: прогноз и ставка на 1/8 финала ЧМ-2022Обновлено:
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В воскресенье, 4 декабря, сборные Англии и Сенегала сыграют в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Делаем прогнозы и анализируем тенденции беттингового рынка в отношении этого матча.
Дата / Время: 04.11.2022, 22:00 мск.
Стадион: «Аль-Байт» (Эль-Хаур).
Прямая трансляция: «Матч ТВ».
Место в рейтинге ФИФА: 5 / 18
Соперник по 1/4 финала: Франция / Польша
Статистика
- Сборная Англии добилась двух крупных побед на групповом этапе: над Ираном (6:2) и Уэльсом (3:0).
- Сенегальский форвард Исмаила Сарр на данный момент лидирует по числу нанесенных ударов на ЧМ-2022 (9 попыток).
- Англичанин Маркус Рэшфорд в третьем туре забил первый гол прямым ударом со штрафного на турнире в Катаре.
Расклады
Сборную Англии продолжают часто критиковать за неяркую игру, но именно она единственной на ЧМ-2022 одержала уже две крупные победы. Между ними затесалась нулевая ничья с американцами, что, впрочем, не помешало британцам ожидаемо выиграть группу B.
Английская команда вышла в плей-офф, забив солидные девять мячей. Однако ни одного пока на счету Харри Кейна, которого букмекеры считали главным фаворитом гонки бомбардиров. Возможно, капитан национальной сборной приберег голевые подвиги для плей-офф? Зато пока он лидирует в зачете ассистентов с тремя передачами.
Сборная Сенегала пробивалась в 1/8 финала в более нервном режиме. В последнем туре ей была необходима только победа, и в итоге матч с эквадорцами завершился со счетом 2:1 в пользу африканцев. Сборная Сенегала вышла в плей-офф чемпионата мира во второй раз в истории и впервые за 20 лет. И это без своего лучшего бомбардира и капитана Садио Мане, который выбыл из строя перед началом турнира!
Статистика очных встреч
Ранее сборные Англии и Сенегала не встречались ни в официальных, ни в товарищеских матчах.
Ставка на Англию
Букмекеры уверены, что англичане решат вопрос с попаданием в четвертьфинал по итогам основного времени. «Фонбет» предлагает коэффициент 1,52 на П1 и 1,23 на проход номинальных хозяев.
При этом голевой феерии от британцев не ждут. «Фонбет» дает одинаковый коэффициент 1,9 на Индивидуальный тотал сборной Англии больше и меньше 1,5.
Ставка на Сенегал
Успех сенегальцев в 1/8 финала, без сомнений, может стать одной из главных сенсаций турнира. Котировки на такой сценарий соответствующие. «1хСтавка» дает коэффициент 7,3 на П2 и 4,2 на проход сборной Сенегала.
Заключить пари на минимум один гол номинальных гостей букмекер предлагает с кэфом 1,96. Котировка в «1хСтавка» на безголевое выступление сборной Сенегала - 1,84.
Сравнение коэффициентов букмекеров
|Коэффициенты букмекеров на матч Англия - Сенегал
|Контора
|Победа 1 (основное время)
|Ничья (о. в.)
|Победа 2 (о. в.)
|Проход 1
|Проход 2
|«Фонбет»
|1,52
|3,90
|7,60
|1,23
|4,30
|«Олимп»
|1,53
|4,04
|7,29
|1,23
|4,06
|«1хСтавка»
|1,55
|4,10
|7,30
|1,21
|4,20
|«Марафон»
|1,52
|4,05
|7,30
|1,21
|4,20
|Tennisi
|1,52
|3,92
|7,40
|1,25
|4,00
Прогноз и ставка
Англичане могут очень медленно (и не всегда успешно) разгоняться по ходу матчей, но в Катаре они выглядят командой с большим запасом прочности. Сенегальцы старательны и задорны, но вряд ли им удастся сотворить чудо. Полагаю, уместно взять комбинированную ставку из П1 и Тотал больше (1,5). «Олимп» предлагает симпатичный коэффициент 1,87 на такой исход.
А для любителей более острых ставок могу поделиться ещё одним личным ощущением. Кажется, Кейну всё-таки пора забивать - интуиция подсказывает, что в матче против Сенегала это случится. «1хСтавка» предлагает коэффициент 2,1 на гол капитана англичан.
UPD: результат
Обе наши ставки сыграли. Сборная Англии разгромила команду Сенегала со счетом 3:0, один из голов на счету Кейна.