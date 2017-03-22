Емкость частот сотовой связи скоро будет исчерпана

Пока операторы строят сами всю инфраструктуру, но скоро это может измениться

Сети нового поколения будут очень дорогими, поэтому операторы могут строить их в складчину

Мощности существующих сетей сотовой связи истощатся к 2020 г., прогнозирует вице-президент «Ростелекома» по работе с корпоративным и государственным сегментами Валерий Ермаков. Такое заявление он сделал на круглом столе, организованном компанией «Русские башни» при комитете по информационным технологиям Ассоциации менеджеров России, передали организаторы мероприятия «Ведомостям».

У каждого радиочастотного спектра есть пределы по емкости – соответственно, есть ограничение и по количеству данных, которые они могут передать, объясняет пресс-секретарь «Вымпелкома» Анна Айбашева. При таком развитии мобильного интернета естественно, что емкости сетей могут быстро закончиться, соглашается она.