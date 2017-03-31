Менеджеры «Мегафона» получат меньше бонусов за 2016 год

Бонусные выплаты сотрудников «Мегафона» в 2016 г. будут существенно ниже, чем выплаты предыдущих лет, рассказали «Ведомостям» знакомые нескольких менеджеров оператора. Собеседники указывают на то, что оператор в прошлом году не достиг ключевых показателей эффективности. По словам одного из собеседников, вознаграждение некоторых сотрудников составит половину оклада, хотя стандартно премия – от 10 до 35% годовой зарплаты. Представитель «Мегафона» не стал комментировать бонусы.

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике

Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)

Всегда свежий номер в разделе «Газета»

Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов

Участие в обсуждении материалов на сайте

NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)

NEW подарки и скидки от наших партнеров