Телекоммуникации
Статья опубликована в № 4292 от 31.03.2017 под заголовком: «Мегафон» урезал бонусы

Менеджеры «Мегафона» получат меньше бонусов за 2016 год

Виной тому не слишком удачные результаты оператора
Сергей Солдатенков вернулся на пост гендиректора «Мегафона» в апреле 2016 г.
Сергей Солдатенков вернулся на пост гендиректора «Мегафона» в апреле 2016 г.
Максим Стулов / Ведомости

Бонусные выплаты сотрудников «Мегафона» в 2016 г. будут существенно ниже, чем выплаты предыдущих лет, рассказали «Ведомостям» знакомые нескольких менеджеров оператора. Собеседники указывают на то, что оператор в прошлом году не достиг ключевых показателей эффективности. По словам одного из собеседников, вознаграждение некоторых сотрудников составит половину оклада, хотя стандартно премия – от 10 до 35% годовой зарплаты. Представитель «Мегафона» не стал комментировать бонусы.

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