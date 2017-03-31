Менеджеры «Мегафона» получат меньше бонусов за 2016 год

Сергей Солдатенков вернулся на пост гендиректора «Мегафона» в апреле 2016 г.
Максим Стулов / Ведомости
Бонусные выплаты сотрудников «Мегафона» в 2016 г. будут существенно ниже, чем выплаты предыдущих лет, рассказали «Ведомостям» знакомые нескольких менеджеров оператора. Собеседники указывают на то, что оператор в прошлом году не достиг ключевых показателей эффективности. По словам одного из собеседников, вознаграждение некоторых сотрудников составит половину оклада, хотя стандартно премия – от 10 до 35% годовой зарплаты. Представитель «Мегафона» не стал комментировать бонусы.