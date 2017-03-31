Чистый убыток «Газпром-медиа» в прошлом году вырос почти в 10 раз

По итогам прошлого года чистый убыток «Газпром-медиа» вырос в 10 раз, следует из годовой финансовой отчетности Газпромбанка. В 2016 г. чистый убыток компании составил 28,4 млрд руб., в 2015 г. убыток компании составлял 2,6 млрд руб., следует из отчетности Газпромбанка.

«Газпром-медиа» управляет семью эфирными телеканалами (НТВ, ТНТ, ТВ-3, «Пятница!», ТНТ4, «Матч ТВ», 2х2), оператором спутникового телевидения «НТВ-плюс», производством и дистрибуцией тематических телеканалов «Ред медиа», 10 радиостанциями («Авторадио», Energy, «Юмор FM», «Радио Romantika», Comedy Radio, Like FM, Relax FM, «Детское радио», «Эхо Москвы», 101.ru). Также «Газпром-медиа» принадлежат Ruform, онлайн-кинотеатры NOW.ru и Zoomby, издательства «Семь дней» и «Медиа пресс», «Централ партнершип», Comedy Club Production, Good Story Media.

Увеличение чистого убытка источник в компании объяснил «Ведомостям» списанием на обесценивание гудвила и созданием резервов для обесценивания активов. По данным отчетности Газпромбанка, гудвил НТВ в прошлом году снизился почти в два раза до 3,72 млрд руб. Гудвил прокатчика «Централ партнершип» снизился на 1 млрд руб. до 319 млн руб.

Под что конкретно холдинг создает резервы, представитель компании не уточнил. В начале 2016 г. «Газпром-медиа» приобрел за 11,2 млрд руб. 7,5% акций «Национальной медиа группы» (НМГ). Это единственная в этом году инвестиция «Газпром-медиа», напрямую не связанная с операционной деятельностью холдинга.

В феврале 2017 г. на внеочередном собрании акционеров «Газпром-медиа холдинга» было принято решение провести докапитализацию компании, проведя допэмиссию. Компания рассчитывает выпустить обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 340 млн шт. номинальной стоимостью 8 коп. То есть размер докапитализации компании может составить 27 млрд руб. Но источник, близкий к «Газпром-медиа», сказал «Ведомостям», что в компании рассчитывают, что номинальная стоимость акций будет повышена, а размер допэмиссии составит около 60 млрд руб. Допэмиссия будет проведена проведена до конца года, знает он.

В прошлом году «Газпром» принял решение о докапитализации Газпромбанка на сумму 85 млрд руб. Ранее источники «Интерфакса» сообщали, что сам банк не нуждается в дополнительном капитале и основным получателем средств может оказаться «Газпром-медиа холдинг». Обязательства медиахолдинга на конец года выросли до 92,8 млрд руб.

Консолидированные доходы «Газпром-медиа» в 2016 г. выросли на 11,7% до 82,2 млрд руб., отчиталась компания. Показатель OIBDA вырос на 45% до 6,9 млрд руб. Холдинг улучшил рентабельность по показателю OIBDA до 8,6% в сравнении с 6,5% годом ранее, говорится в сообщении холдинга.

Доля нерекламных доходов в выручке выросла в 2016 г. на 31% до 21,4 млрд руб., доля нерекламных доходов в структуре выручки выросла в 2015 г. с 22 до 26%. Рекламные доходы холдинга в прошлом году выросли на 6%, уточнил «Ведомостям» представитель холдинга. То есть в прошлом компания заработала на рекламе 60,8 млрд руб.

Доходы от телевизионной рекламы в прошлом году выросли на 12%, говорится в сообщении компании. Эти доходы компании росли быстрее рынка. По данным Ассоциации коммуникационных агентств (АКАР), в прошлом году рекламодатели потратили на продвижение на ТВ на 10% больше - до 150,8 млрд руб. Доходы от радиобизнеса у «Газпром-медиа» выросли на 11%, и этот рост снова больше, чем рос весь рынок радиорекламы в России в прошлом году. По данным АКАР, рынок радиорекламы вырос на 6% до 15,1 млрд руб.

Практически на треть - до 18,2 млрд руб. - выросли расходы на зарплату персоналу, на 29% до 6 млрд руб. выросли административные расходы, почти на четверть - до 7 млрд руб. - расходы на рекламу и маркетинг. В 2015-2016 гг. у «Газпром-медиа» появилось много новых сотрудников, объяснила Осадчая, большая часть них - на «Матч ТВ», кроме того, у НТВ, «Пятницы» и «2x2» появились новые сотрудники. Но прежде всего рост расходов связан с увеличением числа премьер на развлекательных каналах холдинга и на том же «Матч ТВ», говорит она.