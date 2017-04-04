Выручка «Эр-телеком холдинга» в 2016 году выросла на 27%

Доходы «Эр-телеком холдинга» (по МСФО) в 2016 г. год к году выросли на 27% до 28,2 млрд руб., следует из отчета компании. В 2015 г. рост составил всего 1%, говорится в материалах оператора. Прирост выручки связан в первую очередь с увеличением доходов в сегменте бизнес-связи, поясняет президент оператора Андрея Кузяева. За год они выросли более чем на 129%. При этом рост доходов от услуг для частных пользователей составил 6%, а количество таких пользователей увеличилось на 8% до 5,74 млн.

Долгосрочная стратегия развития «Эр-телекома» предусматривает, что к 2021 г. доля услуг для корпоративных пользователей в его доходах составит не менее 30%. В 2016 г. эта доля составила чуть более 31% (+14 п. п. год к году).

Рост выручки в 2016 г. полностью соответствует плановым показателям, утверждает Кузяев. Планируется, что в 2017 г. темпы роста составят не менее 15%, причем около около 8-10% роста придется на органический рост, прогнозирует он. Стратегии «Эр-телекома» предусматривает удвоение его бизнеса к 2021 г., рассказывали ранее его представители. Она предполагает как органический рост, так и сделки слияния и поглощения, а также вывод на рынок новых продуктов.

По данным «ТМТ консалтинга», опубликованным ранее, весь российский рынок широкополосного доступа (ШПД) в 2016 г. вырос менее чем на 3%. Выручка крупнейшего российского фиксированного оператора, «Ростелекома», в 2016 г. практически не изменилась, составив чуть более 297 млрд руб. Доходы «Ростелекома» от обслуживания корпоративных клиентов и госструктур выросли примерно на 2,5% до 100,8 млрд руб.

В 2016 г. на органическое развитие пришлось примерно 4% прироста доходов «Эр-телекома», 23% - на слияния и поглощения, рассказывает Кузяев. В первую очередь речь идет о приобретении оператора «Престиж-интернет» (обслуживает абонентов под брендом «Энфорта»), уточняет он. Выручку «Престиж-интернета» «Эр-телеком» не раскрывает. По данным «СПАРК-интерфакса», в 2015 г. она составила чуть более 3 млрд руб.

В 2016 г. «Эр-телеком» приобрел не только «Престиж-интернет» - были куплены «Вест колл СПБ» с активами в Петербурге, Ленинградской области и Рязани, «Деловая сеть - Иркутск» и иркутская «Сибирская телефонная компания», напоминает оператор.

Вместе с выручкой выросла и долговая нагрузка «Эр-телекома»: по итогам 2016 г. чистый долг компании оказался втрое больше EBITDA, следует из отчета. В 2015 г. это соотношение составляло 1,9, в 2014 г. - 1,5. В 2016 г. бизнес «Эр-телекома» расширялся - в связи с этим долговая нагрузка на период инвестиционной фазы увеличилась, отмечает Кузяев. «Эр-телеком» считает для себя комфортным соотношение чистый долг/EBITDA в пределах 3,5-4 на ближайшие несколько лет, говорит он. Несмотря на рост долговой нагрузки Moody’s улучшило прогноз по кредитному рейтингу оператора, добавил Андрей Кузяев. Этот уровень долга соответствует уровню долговой нагрузки европейских кабельных операторов, утверждает Кузяев.

Регионы, в которых работает «Эр-телеком», уже насыщены: рост абонентской базы и в корпоративном, и розничном сегменте возможен в основном за счет переподключения абонентов других операторов, считает гендиректор «ТМТ консалтинга» Константин Анкилов. Наращивать базу подписчиков и выручку можно было бы за счет выхода в новые регионы, новые города - но это требует больших затрат, рассуждает он. Наращивать доходы можно за счет дополнительных услуг (например, сотовой связи по модели виртуального оператора), а также расширяя абонентскую базу компании путем приобретений, отмечает Анкилов. Слияния и поглощения он считает перспективной стратегией. Несмотря на то что по России прошло уже несколько волн таких сделок, в регионах достаточно много компаний, привлекательных с точки зрения приобретения, так что процесс консолидации в сегменте фиксированной связи будет продолжаться, прогнозирует он.

Пока «Эр-телеком» - заметный участник розничного рынка фиксированной связи, во многих регионах компания стремится закрепиться в корпоративном сегменте, в том числе с помощью покупок, отмечает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Но пока значительную часть этого сегмента занимают конкуренты «Эр-телекома», в частности сотовые компании, предоставляющие конвергентные услуги для бизнеса, считает он.