Фридман ищет испанский след в России

Один из владельцев «Альфа-групп» и LetterOne, Михаил Фридман, подал иск в Останкинский суд Москвы к ЗАО «Бизнес ньюс медиа» – издателю газеты «Ведомости» – и журналисту издания Ивану Васильеву, сообщила представитель суда Кристина Батырова. Иск касается статьи от 27 февраля – «Звонок из Испании. Российским инвесторам сейчас непросто вести бизнес в Европе: корпоративный конфликт структур Михаила Фридмана с испанским бизнесменом перерос в дело о «русской мафии».

Фридман, по словам Батыровой, требует опровергнуть информацию, опубликованную в этой статье. Он хочет, чтобы газета опубликовала опровержение как в бумажной версии, так и в электронной, а также чтобы текст был удален с сайта. Детально описывать содержание иска Батырова не стала, уточнив лишь, что в нем нет просьбы о материальной компенсации.

По словам руководителя юридического отдела «Ведомостей» Владимира Румянцева, газета иск не получила: «Поэтому мы не знаем, какие сведения истец считает недостоверными и порочащими». Сам Фридман не стал комментировать суть иска, сообщив через пресс-службу Альфа-банка, что все изложено в исковом заявлении. А в комментарии РБК Фридман сказал, что статья «Ведомостей» содержит ряд «не соответствующих действительности» утверждений и нанесла «прямой ущерб» его «доброму имени и деловой репутации».

Одним из основных источников для статьи газеты «Ведомости» послужила вышедшая в середине января статья в испанской газете El Confidencial, которая и содержала упоминание имени Фридмана и описание его бизнес-конфликта, говорит Румянцев. «Мы не очень понимаем, на чем основан иск, ведь из статьи видно, что мы просто донесли до читателя позицию испанского прокурора, изложенную в El Confidencial», – рассказал он. Сами «Ведомости», по словам Румянцева, ни в чем Фридмана не обвиняли. Также Фридман написал заявление в полицию, в котором потребовал возбудить уголовное дело о клевете в отношении автора текста Васильева, добавил юрист.

Будет ли подан иск к El Confi­den­cial, Фридман комментировать не стал. Представитель испанской газеты сказал «Ведомостям», что издание не получало претензий ни от Фридмана, ни от его компаний. А вся информация в статьях El Confidencial полностью подтверждена, утверждает он.

О чем спор В статье «Ведомостей» речь идет о бизнесе контент-провайдера Zed+, объединяющего активы испанского медиахолдинга Zed Worldwide и контент-провайдеров «Вымпелкома» – ЗАО «Темафон» и ЗАО «Тематика». В тексте со ссылкой на данные El Confidencial рассказывается о корпоративном конфликте в Zed+ и выдвинутых испанскими совладельцами СП обвинениях в возможном выводе средств из «Темафона» через российские компании.

При подготовке текста газета передавала вопросы Фридману через гендиректора ЗАО «Темафон» и ЗАО «Тематика» Сергея Горбунцова, заявил шеф-редактор «Ведомостей» Дмитрий Симаков. Обе эти компании до 2009 г. контролировались через кипрскую M.I.P.R структурами партнера Фридмана Ваги Енгибаряна и Vimpelcom. Затем они были переданы в нидерландскую Zed+ вместе с активами испанского холдинга Zed Worldwide семьи Перес Долсет. Горбунцов заявил «Ведомостям», что передал вопросы российским совладельцам компаний, но те, по его словам, отказались от комментариев, сообщил Симаков. После выхода публикации никаких претензий от представителей Фридмана редакция также не получала. «О том, что Фридман требует возбуждения уголовного дела против журналистов «Ведомостей», мы узнали несколько дней назад из письма МВД», – говорит Симаков.

«Ни я, ни компании, входящие в «Альфа-групп» или LetterOne, не владеют напрямую акциями компании «Темафон», – говорит Фридман. – Я не уверен, что вообще знаю или когда-либо встречался с г-ном Горбунцовым, тем более я не уполномочивал его делать какие-либо заявления от моего имени». «У многих журналистов есть номер моего мобильного телефона, не говоря уже о телефонах пресс-служб компаний, где я участвую в управлении, – продолжает Фридман. – Поэтому при желании связаться со мной профессиональным способом достаточно просто, как, например, в случае с комментарием, который вы сейчас читаете».

Гражданский кодекс и закон «О СМИ» утверждают, что редакция СМИ не несет ответственности за распространение порочащей информации, если она дословно воспроизведена со ссылкой на другое издание, опубликовавшее ее раньше, говорит управляющий партнер Коллегии медиаюристов Федор Кравченко. Также суд будет учитывать возможность привлечения СМИ – источника информации к ответственности в России.-