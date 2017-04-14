Рынок ТВ-рекламы вырос на 10% за квартал

Рынок ТВ-рекламы в России в первом квартале этого года по сравнению с тем же периодом 2016 г. вырос на 10%

Рынок ТВ-рекламы в России в первом квартале этого года по сравнению с тем же периодом 2016 г. вырос на 10%, сообщил на конференции Dentsu Aegis исполнительный директор Национального рекламного альянса (НРА) Сергей Коптев. Он добавил, что и продажи по году в целом «внушают оптимизм».

НРА контролирует около 95% ТВ-рекламы в стране. О его создании «Первый канал», ВГТРК, «Газпром-медиа» и «Национальная медиа группа» объявили в марте прошлого года. Четыре этих холдинга владеют НРА на равных, НРА размещает рекламу на всех их каналах. В прошлом году, по данным Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), рынок телерекламы вырос на 10% до 151 млрд руб.

В этом году, прежде прогнозировал НРА, бюджеты рекламодателей в эфире также увеличатся на 10%.

В прошлом октябре НРА объявил о довольно агрессивной политике продаж - цены на ТВ-рекламу на 2017 г. вырастут сразу на 15%. Рекламные доходы всех каналов увеличатся на 10% и рынок будет расти медленнее цен, поскольку часть рекламного инвентаря (прогнозируемых контактов с аудиторией) селлер продавать заранее не будет и оставит как стратегический запас.

Но в итоге из-за внезапного снижения телесмотрения в первом квартале этого года НРА не удалось оставить запас по инвентарю, рассказал Коптев. Кроме того, рейтинги нескольких крупных каналов оказались ниже прогнозных, объяснил он, что тоже сказалось на результате. Раскрыть какие именно это каналы Коптев отказался.

Получается, фактически цены на ТВ-рекламу в первом квартале выросли в среднем на 10%, а не на 15%. Коптев говорит, что судить о ценовых параметрах по одному кварталу некорректно.

Прежде руководители нескольких федеральных каналов говорили «Ведомостям», что ожидают роста рынка в первом квартале лишь на 5-6%. Они ссылались как раз на снижение общего телесмотрения и снижение рейтингов нескольких крупнейших телеканалов. Также они указывали, что некоторые каналы были вынуждены корректировать цены по размещению поскольку рекламодатели сочли их завышенными. С другой стороны, несколько федеральных каналов увеличили аудиторию, в результате их доходы сейчас растут быстрее рынка.