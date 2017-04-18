Виртуальным оператором на сети «Вымпелкома» считает себя ООО «Православные приходы»

Компания «Православные приходы» объявила себя виртуальным оператором на сети «Вымпелкома». Тот называет ее своим корпоративным клиентом
Е. Разумный / Ведомости
О появлении православного мобильного оператора «Благовест» в апреле сообщили несколько пользователей Facebook со ссылкой на рекламные буклеты оператора. На сайте компании «Благовест» также называется православным мобильным оператором. Юридическое лицо оператора – ООО «Православные приходы», зарегистрированное в Ногинске. С 2016 г. эта компания стала «виртуальным оператором связи под маркой «Благовест», говорится на сайте. Там же сообщается, что оператор уже действует в четырех областях – Московской, Владимирской, Калужской и Тверской. С 2010 г. «Православные приходы» были официальным поставщиком тарифного плана мобильной связи для приходов и монастырей Русской православной церкви (РПЦ). Разработкой этого тарифа занималась хозяйственная служба Московской патриархии и «Вымпелком», говорится на сайте.