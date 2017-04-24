Apple начала ремонтировать iPhone в России

До сих пор Apple не поставляла в Россию дисплеев для iPhone — при повреждении в авторизованных сервисных центрах аппарат с поврежденным экраном меняли на новый с доплатой

Починить поврежденный экран iPhone можно в одном из авторизованных сервисных центров Apple в России, следует из материалов, опубликованных на сайте техподдержки Apple. Стоимость такого ремонта зависит от модели iPhone и от наличия каких-либо дополнительных повреждений, говорится в них. В России несколько десятков таких центров, уточняет источник, близкий к компании партнеру нескольких из них. По его словам, из сервисных центров поврежденные iPhone будут доставляться на ремонтное предприятие, где и будет происходить замена дисплеев.

Бюджет создания ремонтного производства в России источник не назвал. Представитель Apple отказался от комментариев. Источник, близкий к компании-партнеру Apple, ранее оценивал бюджет такого проекта в $1-2 млн.

До сих пор Apple не поставляла в Россию дисплеев для iPhone — при повреждении в авторизованных сервисных центрах аппарат с поврежденным экраном меняли на новый с доплатой. Чтобы заменить дисплей, требуется сложная процедура калибровки с помощью «большого и дорогостоящего» оборудования, которое получает доступ к ядру операционной системы iPhone по защищенной сети Apple, говорится в материалах Басманного суда Москвы, с которым ранее ознакомились «Ведомости». Из иска пользователя iPhone Дмитрия Петрова к Apple, поданного в этот суд, следовало, что за замену iPhone со сломанным дисплеем в сервисных центрах с него просили 25 990–29 300 руб.

По жалобе Петрова Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в конце 2016 г. возбудила дело в отношении Apple. Корпорация злоупотребляет доминирующим положением на рынке ремонта iPhone: никто не может чинить без ее разрешения, но при этом Apple не поставляет комплектующие для ремонта экранов, говорил он ранее. В феврале 2017 г. ФАС решила, что Apple надлежит до 1 мая 2017 г. открыть в России единый сервисный центр. ФАС надеется, что российское подразделение Apple «Эппл рус» «обеспечит предоставление сервисного обслуживания потребителям в соответствии с законодательством России», цитировала пресс-служба ведомства заместителя руководителя ФАС Андрея Кашеварова.

По данным «Евросети», по итогам I квартала Apple заняла 2-е место на российском рынке смартфонов по продажам в штуках (11%). В денежном выражении она составила 33%.

Ремонт дисплеев снимет вопросы антимонопольного ведомства, считает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Сервис вряд ли сделает iPhone более привлекательным в глазах потребителей: он присутствует на российском рынке не первый год и до сих пор проблемы с повреждениями экранов так или иначе решались без официальной замены, утверждает он. Опция скорее всего будет востребована теми, у кого iPhone еще на гарантии, а также теми, кому важно высокое качество ремонта и комплектующих, считает Кусков.