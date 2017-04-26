Spotify покупает разработчика блокчейн-платформы управления правами

Технологии Mediachain Labs могут помочь артистам и правообладателям лучше понимать, как используется их контент в Spotify

Шведская Spotify, управляющая самым популярным в мире стриминговым музыкальным сервисом, сообщила о приобретении стартапа Mediachain Labs. Эта компания, в частности, является разработчиком платформы управления правами на музыкальные произведения, основанной на технологии блокчейн. Сумма сделки не раскрывается. Но известно, что ранее Mediachain Labs привлекла финансирование от фондов, включая Andreessen Horowitz и Union Square Ventures, на $1,5 млн.

Технологии Mediachain Labs могут помочь артистам и правообладателям лучше понимать, как используется их контент в Spotify, отмечает издание Techcrunch. Компания разработала пиринговую децентрализованную базу данных, которая объединяет в себе приложения, контент, информацию о нем, а также включает в себя механизм прямой продажи контента с помощью криптовалюты.

Технология Mediachain Labs призвана решить проблемы с атрибуцией произведений (указанием авторства, лицензии и изменений, которые происходят с произведением). Именно в этой области, пишет Techcrunch, Spotify может потребоваться помощь.

Так, в прошлом году у компании были проблемы с Национальной ассоциацией издателей музыки США (NMPA) из-за невыплаченных правообладателям и артистам роялти. NMPA обвинила Spotify в том, что та не смогла получить так называемые механические лицензии: они обеспечивают регистрацию музыкальных произведений и собирают информацию для целей управления правами. Эти лицензии дают возможность правообладателем контролировать, как часто музыкальный сервис воспроизводит их музыку. Эта проблема может коснуться не только Spotify: по данным NMPA, 25% контента всех стриминговых сервисов используется без такого рода лицензий.

Что такое блокчейн Технология блокчейн больше всего известна благодаря использованию в виртуальной валюте биткоин, но ей можно найти множество применений. Сама технология заключается в записи и обмене информации о транзакциях в цепочке цифровых блоков. При этом записи не централизованы, хранятся на разных компьютерах и верифицируются всеми участниками сети.

Spotify объясняла невыплату роялти тем, что у нее просто не было достаточно данных о том, чьи права на произведения являются законными. У компании не было полной базы данных, которая включала бы в себя все существующие права на музыку. Тем не менее спор между Spotify и NMPA закончился победой правообладателей: они получили от шведской компании $20 млн, также компания заплатила штраф в $5 млн.

Mediachain Labs может решить эту проблему, хотя в этом случае речь идет о децентрализованной базе данных музыкальных прав.

Spotify основана в 2008 г. Дениэлем Эком и Мартином Лоренцтоном. У сервиса сейчас около 100 млн пользователей, из них более 50 млн платят за подписку на сервис ежемесячно. Компания сообщала, что с момента основания выплатила правообладателям около $5 млрд. В 2018 г. Spotify планирует провести IPO.