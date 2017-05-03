«Ростелеком» обсуждает с чиновниками директиву на покупку Tele2

«Ростелеком» консультируется с чиновниками по поводу директивы на покупку Tele2. Об этом «Ведомостям» сообщил гендиректор госоператора Михаил Осеевский. По его словам, координация в работе операторов уже присутствует. «Tele 2 практически везде перешел на использование линий Ростелекома. мы согласовали места для размещения совместного оборудования для снижения наших издержек, начали совместно закупать рекламное время», - отметил Осеевский.

По его словам, «Ростелеком» продолжает обсуждать с партнерами из Tele2 возможные подходы к получению нами контрольного пакета.

Акционеры Tele2 обсуждают переход мобильного оператора под контроль «Ростелекома», сообщал в конце марта первый заместитель председателя правления Банка ВТБ Юрий Соловьев. По его словам, ВТБ не рассматривает вариант выхода из капитала Tele2, но «ведет дискуссии» об изменении своей доли.

«Ростелеком» сейчас владеет 45% Tele2, остальное принадлежит Tele2 Russia Holding AB, в котором у ВТБ 50%, у Invintel B.V. Алексея Мордашова – 40% и 10% принадлежит банку «Россия» Юрия Ковальчука.

Три человека – чиновник, человек, близкий к «Ростелекому», и человек, близкий к его акционерам, – рассказывали «Ведомостям», что, вероятнее всего, свою долю «Ростелекому» продаст банк «Россия», но схему сделки они не раскрывали.

Необходимость смены контролирующего акционера Соловьев объяснил потребностью в синергии мобильного и фиксированного бизнеса, которая уже есть у конкурентов из большой тройки. Он уточнил, что конкурировать с большой тройкой Tele2 должна именно кросс-продуктовым предложением, которое снизит издержки операторов.

Представитель Tele2 отказался от комментариев. Представитель Росимущества пока не ответил на вопросы «Ведомостей».