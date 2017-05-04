Доходы МГТС от продажи старого медного кабеля выше, чем от некоторых услуг связи

В 2015 и 2016 гг. МГТС заработала на продаже демонтированного медного кабеля примерно по 1,36 млрд руб., следует из отчета компании. Себестоимость (остаточная стоимость кабеля плюс затраты на демонтаж) составила 511 млн руб. и 577 млн руб., говорится в нем, то есть прибыль МГТС от продажи вторсырья составила за два года более 1,63 млрд руб. МГТС ожидает, что ей удастся выручить на продаже оставшегося кабеля больше его балансовой стоимости, отмечено в отчете.

В 2016 г. вся выручка МГТС составила чуть более 40 млрд руб., следует из материалов компании. К примеру, доходы от услуг платного ТВ для частных компаний составили чуть более 0,9 млрд руб., от услуг мобильной связи (МГТС как виртуальный оператор работает на сотовой сети материнской МТС) - чуть более 0,4 млрд руб.

Сколько кабеля продала МГТС, она не раскрывает. Исходя из оптовых цен, которые предлагают за медный лом московские структуры - скупщики, в 2016 г. МГТС могла продать около 4500 т меди. По данным Международного бюро металлургической статистики, в 2016 г. в России в утиль было сдано 23 000 т меди.

Большое количество медного кабеля высвободилось в ходе модернизации и строительства оптиковолоконной сети по технологии GPON (gigabit passive optical networks, подразумевает прокладку оптического кабеля до квартиры), отмечает гендиректор «ТМТ-консалтинга» Константин Анкилов. Активно МГТС строила эту сеть в 2011-2016 гг.: по словам ее представителей, бюджет этого строительства составил около 55 млрд руб. К началу 2016 г. GPON-сеть охватывала 3,9 млн квартир, рассказывали они.

Традиционно по медным кабелям подключались телефоны МГТС, но сейчас количество их пользователей снижается, говорит Анкилов. По данным «ТМТ-консалитнга», на конец 2016 г. у МГТС было около 3,95 млн абонентов фиксированной телефонии, на 2% меньше, чем годом ранее.

Демонтаж медных кабелей связи напрямую связан с реализацией проекта GPON, в ходе которого происходит замена не только магистральных, но и распределительных линий связи, а также с окончанием срока службы медного кабеля, отмечает представитель МГТС Татьяна Мартьянова. Ежегодно замене подвергается менее 5% медных линий связи, срок службы которых подошел к концу, утверждает она.

МГТС не только продает старый медный кабель, но и закупает новый. Например, в апреле 2017 г. она объявила конкурс на закупку чуть более 684 км такого кабеля на сумму свыше 375 млн руб. Медный кабель МГТС использует для прокладки линий связи внутри домов и кварталов - сейчас компания параллельно эксплуатирует две сети: старую медную и новую оптоволоконную, говорила тогда Мартьянова. По ее словам, около половины абонентов компании до сих пор пользуются телефоном по «медной» технологии.

Также часть пользователей широкополосного доступа (ШПД) МГТС до сих пор пользуются старой технологией доступа в интернет по телефонным проводам ADSL (asymmetric digital subscriber line) с различающимися скоростями приема и передачи данных, рассказывал ранее «Ведомостям» директор по маркетингу и развитию бизнеса Дмитрий Кулаковский. По его словам, таких пользователей менее 10% от общей базы пользователей ШПД МГТС, их среднемесячный платеж (ARPU) на 30–40% ниже, чем у абонентов GPON.

Очевидно, параллельная эксплуатация медной и оптической сетей ведет к заметным дополнительным расходам МГТС, считает гендиректор «Искрателекома» Алхас Мирзабеков. По его словам, обслуживание одной медной абонентской линии как минимум вдвое дороже, чем оптической. В частности, оператор несет дополнительные расходы, связанные с электропитанием медного оборудования, отмечает Мирзабеков. То, что GPON принимают не везде, он объясняет инертностью пользователей, тем, что во многих зданиях поменять кабель или протянуть новый нельзя из-за ветхости, а также тем, что в части домов жильцы выступают против сооружения новых кабельных стояков.

Крупнейший российский фиксированный оператор «Ростелеком» не раскрывает данные о продажах медного кабеля. Демонтаж меди на магистральной сети уже не актуален, разворачивается демонтаж и продажа медной инфраструктуры на уровне областных и районных центров, отмечает представитель «Ростелекома» Андрей Поляков.