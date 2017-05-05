«Комсомольская правда» собирается судиться с новым владельцем «Советского спорта»

Издательский дом «Комсомольская правда» потребовал через суд более 4,3 млн руб. от компании «Ура медиа», которая с февраля прошлого года владеет газетой «Советский спорт», говорится в картотеке арбитражных дел. Иск подан 3 мая в Московский арбитражный суд.

Компания «Ура медиа» до сих пор до конца не расплатилась с «Комсомольской правдой» за покупку газеты «Советский спорт», рассказал «Ведомостям» первый заместитель генерального директора ИД «Комсомольская правда» Владислав Гемст. По его словам, по условиям сделки «Ура медиа» обязалась выплатить всю сумму за покупку газеты еще до конца 31 августа прошлого года. К условленному сроку деньги не были переведены, с тех пор «Ура медиа» погашала долг небольшими траншами, но до конца так и не расплатилась, говорит он.

Впрочем, с момента подачи иска «Ура медиа» совершила еще один платеж и сейчас сумма долга составляет около 2 млн руб., сказал «Ведомостям» представитель «Ура медиа». Гемст подтвердил это «Ведомостям».

«Советский спорт» – старейшее российское издание о спорте, первый номер этой газеты вышел в 1924 г. Интернет-сайт проекта входит в топ-5 самых популярных спортивных ресурсов в России. Владельцем газеты «Советский спорт», ее сайта и журнала «Советский спорт футбол» компания «Ура медиа» стала в феврале прошлого года, выкупив издание у предыдущего владельца - издательского дома «Комсомольская правда».

Владельцы «Ура медиа» ООО «Капитал инвест групп» (30%), Зоя Синицына (11%), Федор Щербаков (10%), владелец агентства Eventica Communi­cations Сергей Колушев (19%) и компания «Региональные проекты» (30%).

Точную сумму сделки компании тогда не раскрывали, топ-менеджер одного из спортивных изданий в беседе с «Ведомостями» оценивал стоимость «Советского спорта» в $4–5 млн. Гемст говорил, что «Комсомольская правда» продала «Советский спорт» по «хорошей рыночной цене». Сейчас он настаивает, что «Ура медиа» должна лишь небольшую часть от всей суммы сделки.

Впрочем, сейчас образовался долг в размере 1 млн руб. и у «Комсомольской правды» перед «Ура медиа», сказал «Ведомостям» представитель «Ура медиа». Гемст это подтвердил. После покупки «Советского спорта» компании договорились о том, что заниматься дистрибуцей и распространением журнала «Советский спорт футбол» в ряде регионов будет «Комсольская правда». «Это решение было принято для того, чтобы не ломать привычную систему дистрибуции журнала, - говорит Гемст. - Но недавно из-за невыполнения обязательств по выплате суммы сделки компанией мы решили попридержать эту сумму в 1 млн руб. до окончательного погашения долга перед «Комсомольской правдой». Сама сумма задолженности образовалась за последние несколько месяцев, говорит он.