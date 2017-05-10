Телекоммуникации
Статья опубликована в № 4317 от 10.05.2017 под заголовком: Tele2 залезла в архив

Tele2 повышает стоимость двух самых дешевых первоначальных тарифов в Москве

Оператор пытается увеличить выручку, считают аналитики
Повышение цен затронет в первую очередь тех абонентов, которые пользуются его услугами с первых месяцев после запуска оператора в столице
Повышение цен затронет в первую очередь тех абонентов, которые пользуются его услугами с первых месяцев после запуска оператора в столице
А. Гордеев / Ведомости

Оператор «Т2 РТК холдинг» (работает под брендом Tele2) с 16 мая повысит цены для абонентов двух архивных пакетных тарифов и пользователей части дополнительных опций в Москве, следует из сообщения на сайте оператора. Стоимость пакетного тарифа «Черный 04_2016» вырастет на 50% до 149 руб. в месяц, тарифа «Очень черный 04_2016» – на 16% до 349 руб. Кроме того, для пользователей всех архивных пакетных тарифов вырастет на 30% стоимость дополнительных минут и sms после исчерпания пакета – с 1,5 до 1,95 руб.

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