Tele2 повышает стоимость двух самых дешевых первоначальных тарифов в Москве

Повышение цен затронет в первую очередь тех абонентов, которые пользуются его услугами с первых месяцев после запуска оператора в столице

Оператор «Т2 РТК холдинг» (работает под брендом Tele2) с 16 мая повысит цены для абонентов двух архивных пакетных тарифов и пользователей части дополнительных опций в Москве, следует из сообщения на сайте оператора. Стоимость пакетного тарифа «Черный 04_2016» вырастет на 50% до 149 руб. в месяц, тарифа «Очень черный 04_2016» – на 16% до 349 руб. Кроме того, для пользователей всех архивных пакетных тарифов вырастет на 30% стоимость дополнительных минут и sms после исчерпания пакета – с 1,5 до 1,95 руб.