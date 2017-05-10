Impulse VC, связанный с Абрамовичем, и Александр Провоторов вложили $1,5 млн в NtechLab

Российский стартап NtechLab, чья команда разработала алгоритм по распознаванию лиц, привлек $1,5 млн от фонда Impulse и группы частных инвесторов во главе с первым заместителем гендиректора Tele2 Александром Провоторовым. Об этом «Ведомостям» рассказали основатели компании - Артем Кухаренко и Александр Кабаков. Инвесторы получат миноритарную долю в компании, ее размер будет зависеть от выполнения определенных финансовых показателей, поясняют собеседники «Ведомостей».

Impulse VC запущен в 2013 г. Григорием Фирсовым, Евгением Пошибаловым, Алексеем Земляным и др. Размер фонда – $65 млн. Среди первых инвесторов фонда был Роман Абрамович, говорили «Ведомостям» источники, близкие к фонду и бизнесмену.

Ntechlab основана в 2015 г. Алгоритм, созданный компанией, известен тем, что способен за доли секунды (а вернее, за 0,3 сек.) распознать лицо среди сотен миллионов фотографий. Сейчас компания научилась распознавать лицо среди миллиардной базы, говорит ее представитель. Кухаренко – выпускник факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ, но доля создателя компании, по данным СПАРК, – 25%. Еще по 17,5% принадлежало до вхождения Impulse в капитал управляющим партнерам фонда Typhoon digital development Олегу Братишко, Анатолию Гусеву, Александру Кабакову (см. врез), а также Марине Полянской, 5% – Екатерине Семеновой.

В том же 2015 г. NtechLab вошла в первую пятерку победителей конкурса алгоритмов по распознаванию лиц MegaFace в четырех номинациях. В двух – победила, обойдя в том числе команду Google. В 2016 г. алгоритм NtechLab стал основой для FindFace — российского веб-сервиса, помогающего найти людей в социальной сети «В контакте» по их фотографии.

Управляющий партнер фонда Кирилл Белов подтвердил, что Impulse VC стал одним из инвесторов NtechLab. Он говорит, что распознавание лиц - очень перспективное направление, сейчас им занимаются почти все крупные компании. Важно, что команда Ntech не только придумала умный алгоритм, но и создает готовые продукты, которые помогают его применять в различных областях, подчеркивает Белов.

По словам Кабакова, привлеченные средства как раз пойдут на развитие компании, разработку новых продуктов. Например, NtechLab разрабатывает продукт в области безопасности, который нужен в работе госструктур и спецслужб: так, на основе алгоритма NtechLab компания развивает программное обеспечение, которое позволяет находить людей по доступным спецслужбам базам, работать с их документами. Также компания намерена развивать отдельный продукт на основе своего алгоритма для ритейла: этот продукт помогает распознавать покупателя, его предпочтения и даже эмоции, а также отслеживать при входе в магазин VIP-клиентов и потенциально опасных покупателей. Еще одно направление работы компании - распознавание клиента онлайн (в частности, распознавание лиц сейчас принимают в интернете банки). Кроме того, технология NtechLab может использоваться ЦБ для создания платформы с биометрическими данными клиентов российских банков.

По словам Белова из Impulse, у фонда уже есть в портфеле компания, чей бизнес также связан с видеонаблюдением, - это Ivideon. Бизнес Ivideon и NtechLab комплиментарны друг другу. По словам основателей, выручка NtechLab должна составить около $500 000 во II квартале в 2017 г. и 200 млн руб. по итогам года. При этом две трети клиентов - не из России.

Среди первых клиентов NtechLab — Diamond Fortune Holdings Prim, которая занимается строительством гостинично-развлекательных комплексов на территории курорта «Приморье», крупнейший в Турции поставщик биометрических решений в сфере безопасности Papilon Savunma и лидирующий в России поставщик CRM-решений компания «1С Битрикс». Также совместно с международной компанией Center Novation and Technology Ntechlab создает сервис для проведения онлайн-кастингов в индустрии моды и кино, который в перспективе может изменить мировой рынок поиска талантов. Также среди партнеров NtechLab, с которыми компания уже заключила соглашения, есть ритейлеры по всему миру (практически со всеми российскими сетями запущены пилоты по распознаванию лиц для выявления по лицам социально-демографического среза покупателей), китайский производитель видеокамер.

На полученные от новых инвесторов средства компания планирует открыть офисы в ряде стран, представляющих для нее наибольший интерес. К приоритетным для NtechLab мировым рынкам относятся США, страны Европейского союза, Китай, Индия и Объединенные Арабские Эмираты.

«Наша цель — сделать Ntechlab крупнейшим международным игроком полного цикла, предлагающим весь спектр решений по распознаванию лиц — от собственных разработок по детектированию лиц до распознавания лиц, определения эмоций, пола и возраста человека», - говорит Кабаков. По данным исследовательской компании MarketsandMarkets, мировой рынок решений в области распознавания лиц с начала 2013 г. по конец текущего года вырастет почти в четыре раза и достигнет объема в $6,5 млрд к началу 2018 г.

Александр Провоторов передал «Ведомостям», что действительно является соинвестором проекта. По его словам, ему понравились команда и сам продукт. К Tele2 эта инвестиция отношения не имеет, отметил он.

Поскольку технология распознавания лиц может применяться в совершенно разных областях, это однозначно перспективная тема, говорит управляющий директор фонда Prostor Capital Алексей Соловьев. Другое дело, что стартапов в этой области сейчас достаточно много, говорит он. Однако, по мнению Соловьева, желание Impulse инвестировать в NtechLab - это своеобразный знак качества, ведь этот фонд проводит тщательную проверку объектов своих вложений. Вопрос в том, как дальше команда сумеет реализовать задуманное и заинтересуют ли их продукты крупных стратегов, считает эксперт.