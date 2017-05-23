Рост российского компьютерного рынка становится устойчивым

На первом месте по поставкам компьютеров в России – Lenovo, занявшая 22,8% этого рынка в штуках. Далее следует HP (22,3%), Acer (10,9%), Asus (7,2%) и Dell (6,6%)

В I квартале 2017 г. в Россию было поставлено 971 000 персональных компьютеров (ПК) – на 18,3% больше, чем годом ранее, следует из отчета IDC.

Поставки ноутбуков выросли на 39,3% до 596 000 устройств, настольных ПК – упали на 4,5% до 375 000 единиц, говорится в нем. Рост поставок персональных компьютеров во многом связан с продолжающимся укреплением рубля и постепенным восстановлением экономики, цитирует пресс-служба IDC ее старшего аналитика Наталью Виноградову.

На первом месте по поставкам компьютеров в России – Lenovo, занявшая 22,8% этого рынка в штуках. Далее следует HP (22,3%), Acer (10,9%), Asus (7,2%) и Dell (6,6%).

Двузначные темпы роста российского компьютерного рынка IDC фиксирует впервые за несколько лет. В последние годы их поставки неизменно падали, и лишь в IV квартале 2016 г. возобновился рост год к году: он составил 4,2%. Если на пике, в 2012 г., в Россию, по подсчетам IDC, было поставлено 14,07 млн настольных ПК и ноутбуков, то в прошлом году – втрое меньше: 4,47 млн.

Несмотря на рост в последнем квартале, в целом в 2016 г. также произошло падение поставок – на 7,9%. Одной из причин падения рынка ПК являлось смещение потребительских предпочтений в сторону смартфонов и планшетов, отмечает Виноградова. Но сейчас сегмент планшетов демонстрирует отрицательную динамику, а рынок смартфонов постепенно достигает насыщения, считает она. В этих условиях поставки ПК начинают стабилизироваться, а потребительский спрос на компьютеры восстанавливается, говорит Виноградова.

Мировые поставки персональных компьютеров по итогам I квартала 2017 г. выросли впервые за пять лет, сообщала ранее IDC. Рост составил 0,6%, всего было поставлено 60,3 млн настольных компьютеров и ноутбуков. Предыдущий рост IDC наблюдала в I квартале 2012 г.

Пик мировых поставок компьютеров пришелся на 2011 г. С тех пор они рухнули на 30% под давлением смартфонов и планшетов, а также из-за продления жизненного цикла ПК, считает менеджер IDC Джей Чу. Но пользователи не отказывались от ПК в пользу других устройств – они лишь откладывали покупку компьютеров. На коммерческом рынке начался цикл обновления устройств, а среди частных пользователей спрос стабилизируется на фоне насыщения смартфонами и планшетами и одновременно популярности игровых ПК, объяснял Чу возобновление роста.

Гаджеты под российскими брендами