Рост российского компьютерного рынка становится устойчивым

На первом месте по поставкам компьютеров в России – Lenovo, занявшая 22,8% этого рынка в штуках. Далее следует HP (22,3%), Acer (10,9%), Asus (7,2%) и Dell (6,6%)
Е. Разумный / Ведомости
В I квартале 2017 г. в Россию было поставлено 971 000 персональных компьютеров (ПК) – на 18,3% больше, чем годом ранее, следует из отчета IDC.
Поставки ноутбуков выросли на 39,3% до 596 000 устройств, настольных ПК – упали на 4,5% до 375 000 единиц, говорится в нем. Рост поставок персональных компьютеров во многом связан с продолжающимся укреплением рубля и постепенным восстановлением экономики, цитирует пресс-служба IDC ее старшего аналитика Наталью Виноградову.
На первом месте по поставкам компьютеров в России – Lenovo, занявшая 22,8% этого рынка в штуках. Далее следует HP (22,3%), Acer (10,9%), Asus (7,2%) и Dell (6,6%).
Двузначные темпы роста российского компьютерного рынка IDC фиксирует впервые за несколько лет. В последние годы их поставки неизменно падали, и лишь в IV квартале 2016 г. возобновился рост год к году: он составил 4,2%. Если на пике, в 2012 г., в Россию, по подсчетам IDC, было поставлено 14,07 млн настольных ПК и ноутбуков, то в прошлом году – втрое меньше: 4,47 млн.
Несмотря на рост в последнем квартале, в целом в 2016 г. также произошло падение поставок – на 7,9%. Одной из причин падения рынка ПК являлось смещение потребительских предпочтений в сторону смартфонов и планшетов, отмечает Виноградова. Но сейчас сегмент планшетов демонстрирует отрицательную динамику, а рынок смартфонов постепенно достигает насыщения, считает она. В этих условиях поставки ПК начинают стабилизироваться, а потребительский спрос на компьютеры восстанавливается, говорит Виноградова.
Мировые поставки персональных компьютеров по итогам I квартала 2017 г. выросли впервые за пять лет, сообщала ранее IDC. Рост составил 0,6%, всего было поставлено 60,3 млн настольных компьютеров и ноутбуков. Предыдущий рост IDC наблюдала в I квартале 2012 г.
Пик мировых поставок компьютеров пришелся на 2011 г. С тех пор они рухнули на 30% под давлением смартфонов и планшетов, а также из-за продления жизненного цикла ПК, считает менеджер IDC Джей Чу. Но пользователи не отказывались от ПК в пользу других устройств – они лишь откладывали покупку компьютеров. На коммерческом рынке начался цикл обновления устройств, а среди частных пользователей спрос стабилизируется на фоне насыщения смартфонами и планшетами и одновременно популярности игровых ПК, объяснял Чу возобновление роста.
Гаджеты под российскими брендами
Прототип планшета от 2012 г. Сергей Мамонтов / РИА Новости
"Рупад"
«Рупад» с отечественной ОС и умной кнопкой, позволяющей отключать модули передачи информации, - планшетник, который планируется делать в двух конфигурациях: обычной и военной. Последняя будет оснащена ударопрочным корпусом. «Рупад» защищен от пыли, падений с высоты до 2 м. Кроме того, разработчики обещают, что планшет будет оставаться работоспособным при температурах от -22 до +55 градусов.
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Дмитрий Астахов / ИТАР-ТАСС
Yotaphone
«Йотафон» с двумя дисплеями (второй изготовлен по технологии электронных чернил e-Ink и отображает сообщения и обновления статусов при минимальных затратах энергии) поступил в продажу в начале декабря 2013 г. За первые три недели было продано около 10 000 Yotaphone. Премьер-министр Дмитрий Медведев, когда гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов подарил ему новый смартфон, сказал в шутку: «Apple напрягся». Yotaphone производится в Юго-Восточной Азии преимущественно из японских и китайских деталей. Купить смартфон можно на официальном сайте компании за 16990 руб.
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Яна Лапикова / РИА Новости
"Читалка" от "Роснано"
В ноябре 2011 г. гендиректор «Роснано» Анатолий Чубайс представил Владимиру Путину разработку Plastic Logic 100, «читалку», которая призвана была заменить учебники в школах. Опытные образцы гаджета были произведены за рубежом, но «Роснано» вместе с Plastic Logic планировала построить в Зеленограде завод по производству гибких дисплеев. В 2012 г. стало известно, то проект переносится на неопределенный срок.
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Алексей Никольский / РИА Новости
МТС Glonass 945
Смартфон от МТС позиционировался как первый в мире смартфон, оснащенный системой "Глонасс". Он разрабатывался совместно с американской Qualcomm и китайской ZTE. В конце декабря 2010 г. основной владелец АФК "Система" Владимир Евтушенков и вице-премьер Сергей Иванов представили гаджет Владимиру Путину. В марте 2011 г. начались продажи смартфона. Уже на следующий год их производство было свернуто из-за низкого спроса.
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Денис Абрамов / Ведомости
Телефоны под брендами сотовых операторов
Еще до появления смартфона с "Глонасс" от МТС в России стали активно продаваться бюджетные телефоны и смартфоны под брендами сотовых операторов. Их производят специально для отечественных компаний на китайских заводах. По данным отчета компании GfK, за первые девять месяцев 2013 г. только продажи смартфонов под брендом "Мегафона" увеличились в 18 раз.
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Highscreen
Highscreen
Смартфоны, сделанные за рубежом, но для российского рынка, используют не только сотовые операторы. Так, по системе B-бренд работает компания "Вобис Компьютер", развивающая бренд Highscreen. Под ним выпускается несколько смартфонов, в том числе и Highscreen Boost 2, который может работать без подзарядки до двух недель. В 2013 г. "Вобис компьютер" создала собственный отдел разработки портативной электроники.
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Andrey Rudakov / Bloomberg
Explay
Еще один B-бренд - Explay. Под ним продаются не только смартфоны и планшеты, но и колонки, видеорегистраторы, плееры и другая техника. Отдел собственной разработки в Explay вводить не собираются, рассказывал "Ведомостям" гендиректор компании Эдуард Ващенко.