Телекоммуникации
Статья опубликована в № 4327 от 24.05.2017 под заголовком: МТС тормозит стройку

Проникновение LTE-смартфонов в сети МТС составляет всего 23%

Это дает оператору возможность снизить затраты на строительство сети

По итогам I квартала 2017 г. капитальные затраты МТС в России составили только 10% от выручки – 9,7 млрд руб. В прошлом году за аналогичный период этот показатель достиг 17,1% – 16,5 млрд руб. Инвестиции в России сократились за счет снижения темпов строительства сетей LTE и завершения проекта GPON в Москве, отчиталась компания. При этом, говорится в заявлении МТС, она достигла высокого уровня охвата сетей передачи данных.

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