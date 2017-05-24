Проникновение LTE-смартфонов в сети МТС составляет всего 23%

МТС будет строить сети LTE менее активно Андрей Гордеев / Ведомости

По итогам I квартала 2017 г. капитальные затраты МТС в России составили только 10% от выручки – 9,7 млрд руб. В прошлом году за аналогичный период этот показатель достиг 17,1% – 16,5 млрд руб. Инвестиции в России сократились за счет снижения темпов строительства сетей LTE и завершения проекта GPON в Москве, отчиталась компания. При этом, говорится в заявлении МТС, она достигла высокого уровня охвата сетей передачи данных.