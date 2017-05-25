ИТ-бизнес
Статья опубликована в № 4328 от 25.05.2017 под заголовком: РВК и ВТБ вышли в Китай

Фонд ВТБ и РВК заработал $29 млн на продаже Grid Dynamics

Китайский инвестор оценил компанию в $128 млн

Фонд «ВТБ – портфельные инвестиции», созданный с участием капитала Российской венчурной компании (РВК), вышел из инвестиции в компанию Grid Dynamics, сообщили «Ведомостям» представители фонда и РВК. В этой компании фонду принадлежало 22,4% и после ее полного выкупа китайской Automated Systems Limited (ASL) фонд заработает почти $29 млн, рассказывает представитель управляющей компании (УК) фонда «ВТБ капитал управление активами».

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