«Максимателеком» может запустить бесплатный WiFi в метро Будапешта

Среди планов зарубежной экспансии, которые рассматривает «Максимателеком», – оказание услуг в метро Будапешта REUTERS

Соглашение о сотрудничестве, заключенное ВЭБом и «Максимателеком», предусматривает, в частности, финансирование банком инвестиционной программы оператора в размере до 3 млрд руб. Это следует из их совместного сообщения. Представители пресс-служб банка и оператора говорят о стратегическом партнерстве: ВЭБ, в частности, будет содействовать получению «Максимой» гарантий на экспортные кредитные линии, помогать в поиске господдержки и инвестиций, экспертизе бизнес-планов. Условия привлечения 3 млрд руб. ВЭБ и «Максимателеком» не раскрывают.

Среди планов зарубежной экспансии, которые рассматривает «Максимателеком», – оказание услуг в метро Будапешта, а также совместные проекты с транспортными операторами стран Персидского залива, рассказал «Ведомостям» совладелец «Максимателекома» Сергей Асланян. Детали этих проектов, возможных партнеров и сроки он не назвал. По его словам, до сих пор компания развивалась как на собственные, так и на заемные средства. Ранее Асланян не исключал возможности создания WiFi-сети в метро Нью-Йорка. В какой стадии находится этот проект, Асланян комментировать не стал.

В 2013 г. «Максимателеком» начала предоставлять бесплатный WiFi-доступ в поездах московского метро, зарабатывая на показе рекламы пользователям. Сейчас его сеть работает в поездах «Аэроэкспресса», электричках на Московском центральном кольце, в ресторанах группы Аркадия Новикова, в образовательном парке «Кидзания», на наземном общественном транспорте (на инфраструктуре «дочки» «Мегафона» NetByNet). «Максимателеком» также работает в 10 российских аэропортах, включая Новосибирск, Иркутск, Казань и др., в том числе используя инфраструктуру партнеров. 30 мая 2017 г. «Максимателеком» запустила бесплатный WiFi на четвертой линии метро Петербурга. Планируется, что все линии будут покрыты бесплатным WiFi к концу года, а инвестиции в проект составят около 1,3 млрд руб.

Планируется, что бесплатный WiFi появится в подмосковных электричках, недавно говорил «Ведомостям» представитель «Максимателекома». По его словам, каждый день к его общей сети MT_FREE подключается до 1,5 млн уникальных пользователей – в 2016 г. общее количество интернет-сессий составило более 1 млрд.

«Максимателеком» зарабатывает за счет рекламы, размещения партнерского контента и предоставления услуг оператора, рассказывал ее представитель. Пример таких услуг – подключение фемтосот МТС через WiFi-сеть «Максимателекома» (этот проект был запущен в московском метро в феврале 2017 г.).

По данным «ТМТ консалтинга», на конец 2016 г. «Максимателеком» обслуживала примерно 10% публичных точек доступа WiFi в России. Всего в России их было около 85 000. На «Максимателеком» приходилось примерно 52% выручки этого сегмента (всего – около 1,8 млрд руб.), посчитала ранее аналитик «ТМТ консалтинга» Ирина Якименко.

Человека, знакомого с менеджерами нескольких операторов, венгерский проект «Максиметелеком» удивил. В Венгрии компании придется все делать с нуля, в частности, получать разрешительную документацию, рассуждает он. Кроме того, на венгерском рынке связи уже работают сильные транснациональные операторы, говорит этот человек.

«Максимателеком» – крупнейший российский участник рынка публичного WiFi и, логично, если, выйдя на рынок двух крупнейших российских городов, оператор попытается освоиться на рынках других российских регионов и других стран, рассуждаете гендиретор «ТМТ консалтинга» Константин Анкилов. Прадва, опыт двух последних десятилетий показывает, что экспансия российских операторов на зарубежные рынки была не всегда простым и не всегда успешным делом, напоминает он.

Представители будапештского метрополитена не ответили на вопросы «Ведомостей».