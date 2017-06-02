Издательства и технологические компании озаботились созданием платформы электронного образования

«Яндекс» вместе с «Просвещением» и «Ростех» с «Академкнига/учебником» создают СП по развитию таких сервисов

Статья опубликована в № 4334 от 02.06.2017 под заголовком: «Яндекс» и «Ростех» пойдут в школу

«Яндекс» и «Ростех» пойдут в школу Максим Стулов / Ведомости

Интернет-компания «Яндекс» и издательство «Просвещение» договорились о создании образовательной платформы для школьников, учителей и родителей, говорится в сообщении интернет-компании. Образовательная платформа позволит преподавателям, ученикам и родителям проводить образовательный процесс, получать доступ к оценкам, домашним заданиям, рекомендательному сервису для учеников, а также к учебникам, видео- и аудиоурокам.

Компании подписали на Петербургском международном экономическом форуме соглашение о создании совместного предприятия (СП). До конца года компании в равных долях вложат в проект 120 млн руб., сказал «Ведомостям» представитель «Яндекса». В следующие два года инвестиции по предварительным планам будут сопоставимыми, говорит он. Название СП и доли в нем компании не раскрывают. Через два-три года проект можно начать монетизировать, рассчитывают они.

«Яндекс» с 2007 г. развивает свои образовательные программы. У него есть образовательные сервисы: «Яндекс.Лицей» для школьников, «Школа анализа данных» для студентов и выпускников и сервис «Яндекс.ЕГЭ» для подготовки школьников к ЕГЭ.

«Просвещение» – крупнейшее издательство России, занимающееся выпуском учебной литературы. Его совладельцем и председателем совета директоров является Аркадий Ротенберг. В 2015–2016 гг. «Просвещение» предоставило образовательным организациям более 600 000 лицензий на электронные формы учебников во всех регионах России. В начале марта был подписан меморандум с компанией Samsung о создании и интеграции образовательной платформы во всех школах.

Чиновники давно пытаются развивать систему электронного образования. В 2014 г. согласно приказу Минобрнауки все учебники, входящие в единый федеральный перечень (только по этому перечню образовательные учреждения имеют право закупать учебники), должны иметь копию в электронном формате.

В 2016 г. государство и родители потратили 24 млрд руб. на закупку бумажных учебников, говорил ранее «Ведомостям» президент и совладелец издательской группы «Эксмо-АСТ» и президент корпорации «Российский учебник» Олег Новиков. По его словам, половина из этих денег – бюджетные расходы.

Сами издательства уже давно работают над созданием образовательных платформ в надежде в будущем получить долю на перспективном рынке. Например, у корпорации «Российский учебник» есть платформа Lecta.

Пример США Востребованность электронных образовательных систем в России составляет меньше 1%, говорил «Ведомостям» Новиков. А вот в США в системе образования 50% – это электронные продукты.

На прошлой неделе Национальный центр информатизации (НЦИ) (входит в корпорацию «Ростех») и компания «Антураж сервис» подписали соглашение о создании СП «Национальный центр электронного образования» (НЦЭО), сообщил представитель госкорпорации. У структуры «Ростеха» будет контрольный пакет в СП, уточнил он. Возглавит СП сотрудник «Ростеха» Константин Козлов. До конца года «Антураж сервис» вложит в СП около 600 млн руб., почему при этом контрольный пакет получит «Ростех», представители компаний не объясняют.

По прогнозу «Ростеха», НЦЭО к 2020 г. займет 35% рынка электронного образования в России, его выручка составит 18,6 млрд руб., еще через пять лет компания станет монополистом – у нее будет 95% рынка, доходы вырастут до 29,3 млрд руб., а планшеты будут использовать практически в каждой школе, сказал «Ведомостям» председатель совета директоров НЦИ Василий Бровко.

«Антураж сервис» принадлежит офшору Pleiades Publishing, конечный бенефициар которого – бизнесмен российского происхождения Александр Шустерович, владелец издательства «Академкнига/учебник», знают источник, близкий к «Ростеху», и источник, близкий к издательству. Платформа будет создаваться на базе двустороннего планшета, который разработал «Антураж сервис».

Занять долю, о которой заявляет «Ростех», будет практически невозможно – для этого нужно будет прекратить закупки бумажных версий учебников, говорит источник в одном из крупных издательств. Электронное образование школы будут скорее всего использовать как факультативное, сказал «Ведомостям» генеральный директор «Азбука-аттикус» Леонид Шкурович.