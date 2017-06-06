Вместо виртуального оператора VK Mobile «Мегафон» запустил одноименный тариф

Тарифом VK Mobile «Мегафон» стремится привлечь молодых абонентов Максим Стулов / Ведомости

«В контакте» и «Мегафон» запустили проект VK Mobile – в начале июня в соцсети появилось сообщество, в котором можно узнать условия тарифа и заказать sim-карту.

О том, что оператор VK Mobile заработает 15 июля, в мае на презентации стратегии «Мегафона» в Лондоне сообщал его коммерческий директор Влад Вольфсон. Тогда «Мегафон» представил инвесторам новую стратегию: компания собирается эволюционировать и адаптироваться к новому, цифровому миру.

По словам Вольфсона, официальное представление оператора состоится на VK-фесте в Петербурге. Ключевым отличием тарифов будет включенная в них подписка на музыкальный стриминговый сервис, сообщал он. Кроме того, для абонентов нового оператора предусмотрен возврат средств от покупки контента «В контакте», говорится в презентации «Мегафона».

Создавать виртуального оператора партнеры в итоге не стали, следует из материалов «Мегафона» и соцсети. «Мегафон» лишь будет оказывать услуги связи под товарным знаком VK Mobile, следует из материалов тарифа. В реестре лицензий в области связи информации о лицензиях связи у «В контакте» нет.

На данном этапе VK Mobile является частью структуры «Мегафона», но все решения, связанные с продуктом и пользовательским опытом, принимаются совместно с командой «В контакте», говорит представитель соцсети Евгений Красников. Юридически абоненты VK Mobile действительно являются клиентами «Мегафона», но при этом они получают от «В контакте» уникальную услугу, которая доступна только им. «Мегафон» консолидирует в своих результатах выручку проекта, говорит Красников. Представители оператора отказались от комментариев.

Из материалов «В контакте» и «Мегафона» о тарифе VK Mobile следует, что за 399 руб. в месяц его абоненты получат 2 Гб мобильного интернета и бесплатную голосовую связь с другими абонентами тарифа (бесплатные голосовые вызовы внутри сети есть у всех операторов большой четверки). Звонки и sms абонентам других операторов (включая «Мегафон») будут стоить 1,6 руб. – за минуту и сообщение.

По накатанным рельсам Крупнейшим из проектов кобрендинга sim-карт являлся «Связной мобайл», совместный проект МТС и ритейлера «Связной», у него было около 800 000 подписчиков. Еще один похожий проект «Мегафона» – тариф «Просто для общения», который в 2009–2011 гг. набрал около 600 000 подписчиков. Кроме того, в 2008 г. «Ашан» вместе с МТС запустили виртуального оператора «А-мобайл», у которого, по данным J’Son & Partners, около 70 000 абонентов.

Кроме того, пользователи тарифа получат дополнительные возможности при использовании социальной сети «В контакте». Ее сайтом и приложением они смогут пользоваться без лимитов на трафик, раз в месяц абоненты VK Mobile будут получать бесплатный набор стикеров, а при покупке других наборов «В контакте» будет возвращать половину потраченных денег на мобильный счет абонента, следует из условий тарифа. Стикеры-картинки используются пользователями в диалогах и комментариях, их наборы стоят в среднем 63 руб., поясняет представитель «В контакте». Кроме того, абоненты VK Mobile смогут бесплатно пользоваться приложением Boom, которое позволяет пользователям сохранять на устройство музыкальные треки из «В контакте» и потом слушать их в режиме офлайн.

На взгляд гендиректора «TMT консалтинга» Константина Анкилова, тариф конкурентоспособный, поскольку месячная плата близка к ARPU (средняя месячная выручка в расчете на абонента). Из минусов для абонента – необходимость платить за голосовые вызовы, даже абонентам «Мегафона». Но это тариф для тех, кто общается в интернете, и, учитывая огромный выбор мультимедийного контента соцсети, он может удовлетворить большую часть потребности в таком контенте многих абонентов, в первую очередь молодежи, замечает Анкилов.

Сможет ли «Мегафон» найти какие-то плюсы от приобретения Mail.ru, зависит от того, удастся ли им совместно создать по-настоящему эксклюзивное предложение, которое позволит увеличить ARPU без «каннибализации» собственной базы, писали в отчете аналитики Deutsche Bank.

Возможно, у «В контакте» есть юная аудитория, которую предложение «Мегафона» может заинтересовать, но по большому счету набор услуг VK Mobile ни по цене, ни по составу не кажется более выгодным, чем имеющиеся предложения операторов и того же «Мегафона», рассуждает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. В конце мая «Мегафон» как раз представил новую линейку пакетных тарифов, которые предоставляют абонентам различные наборы включенного трафика для мессенджеров, соцсетей и развлекательных интернет-сервисов в зависимости от предпочтений абонента.

По факту «Мегафон» просто представил брендированный тариф, в котором нет ничего уникального и реально отличающего его от других предложений, считает собеседник в руководстве одного из операторов большой четверки.

Брендированный тариф создать проще и дешевле, чем вкладываться в запуск MVNO, и для российских операторов это далеко не первый такой случай, говорит Анкилов. «Мегафон» и «В контакте» предпочли простейший вариант сотрудничества – кобрендинг, поскольку запуск брендированной sim-карты в разы менее затратен, согласен Кусков.

По-настоящему успешных примеров запуска MVNO в России нет, к тому же это дороже и сложнее, чем запуск брендированного тарифа, говорит аналитик «Уралсиба» Константин Белов. Учитывая аффилированность «Мегафона» и «В контакте», оператор пробует привлечь цифровую аудиторию соцсети с наименьшими затратами. Это будет нишевой продукт, но рынок мобильной связи в России насыщен и шансы вывести новый успешный бренд весьма скромны, резюмирует Белов.

VK Mobile – это нишевой тариф, но ниша у него большая, добавляет Анкилов. По данным TNS, в сентябре 2016 г. мобильная аудитория «В контакте» составляла 14 млн пользователей.