«Мегафон» покинул директор по инфраструктуре

Сбой сети из-за ошибки софта может произойти с каждым из операторов Евгений Разумный / Ведомости

Директор по инфраструктуре Александр Башмаков покинул «Мегафон», говорится в сообщении компании. Башмаков проработал в компании около пяти лет и первоначально занимал должность директора по стратегии, где отвечал в том числе за закупки и стратегию. В августе 2015 г. Башмаков возглавил технический блок оператора в должности директора по инфраструктуре.

Около двух недель назад, 19 мая, сеть «Мегафона» пережила крупнейший сбой за всю свою историю. Несколько часов без связи оставались абоненты в Москве и Поволжье. Компания объяснила сбой последствием программной ошибки в оборудовании Hewlett-Packard. Собеседники «Ведомостей» в операторах связи объясняли, что сбой произошел в базе данных sim-карт, из-за чего пользователи не могли зарегистрироваться в сети. На следующий день гендиректор «Мегафона» Сергей Солдатенков извинился перед абонентами, сказал, что компания приняла меры, чтобы такого больше не повторилось, и пообещал абонентам компенсацию.

Теоретически сбой сети из-за ошибки софта может произойти с каждым из операторов, и вопрос в квалификации персонала, которая влияет на скорость устранения аварии и минимизацию потерь, говорил о сбое в «Мегафоне» собеседник в одном из операторов большой четверки.

Александр Башмаков принял решение покинуть компанию, чтобы заняться новыми проектами, говорит представитель оператора Юлия Дорохина. По ее словам, со сбоем в сети «Мегафона» уход технического директора не связан. Башмаков активно участвовал в ликвидации аварии и справился с этой задачей, добавляет Дорохина.

Башмаков подтвердил «Ведомостям», что решение об уходе принимал самостоятельно и что оно не было связано со случившейся аварией. Он уточнил, что будет занимать должность до 7 июля. О своем решении покинуть компанию он сообщил руководству еще до случившегося сбоя, говорит Башмаков. Учитывая опыт работы консультантом, в «Мегафоне» он проработал почти семь лет, напоминает менеджер. «Я всегда приходил делать какие-то изменения, сейчас я считаю свою работу выполненной», – объясняет Башмаков. По его словам, в качестве варианта продолжения карьеры он рассматривает несколько амбициозных цифровых проектов – в том числе внутри группы USM.

Гендиректор «Мегафона» Сергей Солдатенков благодарит Башмакова за вклад в развитие компании, говорится в сообщении компании. Среди успешных проектов, реализованных под руководством Башмакова, Солдатенков назвал развитие сетей стандарта LTE, подготовку к запуску 5G, проект единого конвергентного биллинга и новые методы работы на базе agile.