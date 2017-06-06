«Истории» «В контакте» публикует почти половина аудитории соцсети

Почти половина аудитории социальной сети «В контакте» регулярно публикует так называемые «исчезающие» фото и видео Евгений Разумный / Ведомости

Почти половина аудитории социальной сети «В контакте» регулярно публикует так называемые «исчезающие» фото и видео, рассказал «Ведомостям» представитель компании. Из 95 млн пользователей 40 млн человек в мае этого года публиковали свой контент в «Историях».

«В контакте» запустила «Истории» в конце 2016 г. Это «новый способ» делиться в друзьями фотографиями и короткими видеороликами, не публикуя их на своей странице «В контакте» – они видны друзьям и подписчикам в специальном блоке над новостями 24 часа после публикации», сообщала ранее компания.

В декабре 2016 г. аудитория «Историй» составила 15 млн пользователей, в январе – 23 млн, в феврале – 25 млн, в марте – 27 млн, в апреле – 39 млн, в мае – 40 млн. Резкий рост аудитории весной представитель «В контакте» объясняет стартом кампании по продвижению «Историй»: соцсеть предложила пользователям выполнять задания и публиковать истории в новом сервисе и получать за это эксклюзивные стикеры. Число авторов «Историй» за время акции выросло в 4 раза.

По сути, «Истории» копируют функцию Snap Stories популярного в мире фотоприложения Snapchat. Эта компания первой дала своим пользователям публиковать фото и видео, которые исчезали через сутки после публикации. Приложение Snapchat получило большую популярность, особенно у молодой аудитории, и сейчас им пользуется около 160 млн человек во всем мире. Компания смогла привлечь рекламодателей, а в этом году провела IPO, во время которого была оценена в $25 млрд.

Snap Stories стали настолько популярны, что эту функцию скопировал сначала фотосервис Instagram (Stories), а затем и его материнская компания Facebook запустила Facebook Stories в собственном мессенджере. А принадлежащий Facebook мессенджер WhatsApp запустил исчезающие статусы. В начале этого года Instagram объявила о том, что начинает продавать рекламу в Instagram Stories.

«В контакте» тоже планирует зарабатывать на этом сервисе. Компания будет создавать специальные коммерческие истории для рекламодателей в своих «Историях», говорит заместитель гендиректора Mail.ru Group (владеет 100% «В контакте») Дмитрий Сергеев. Кроме того, компания будет продвигать этот сервис как новую форму дистрибуции контента для СМИ. Рекламодателей очень интересует этот формат рекламы, продолжает Сергеев, и это демонстрирует успех Snapchat (ее рекламная выручка выросла в 2016 г. почти в семь раз до $404,6 млн – «Ведомости»). «В контакте» могла бы заработать на рекламе в «Историях» сотни миллионов рублей, полагает он.

Выручка «В контакте» в 2016 г. составила 8,9 млрд руб.