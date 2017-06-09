ФАС признала «Ростелеком» виновным в отказе пропускать трафик «Мегафона»

«Ростелекому» грозит оборотный штраф от 3,5 до 15% от суммы выручки на соответствующем рынке Максим Стулов / Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала «Ростелеком» виновным в нарушении закона о конкуренции. Госоператор навязывал «Мегафону» невыгодные условия договора о присоединении на зоновом уровне в Ивановской, Костромской, Ярославской, Липецкой и Воронежской областях, говорится в сообщении службы.

Поводом для разбирательства стало заявление «Мегафона»: оператор обвинял «Ростелеком» в ограничении возможности пропускать трафик между сетями зоновой телефонной связи одной зоны нумерации. «Ростелеком» требовал, чтобы абоненты операторов, присоединенных к «Мегафону», «в явной форме» отказались от пользования услугами внутризоновой телефонной связи «Ростелекома». В ноябре 2016 г. служба предупредила «Ростелеком», что он должен до 23 декабря 2016 г. исключить это условие из договоров о присоединении с операторами «Атэкс плюс», «Компания СКВ», «Телемир» и «дочкой» «Мегафона» NetByNet. Тогда «Ростелеком» это предупреждение проигнорировал, что и стало поводом для возбуждения дела.

Из-за требований «Ростелекома» «Мегафон» фактически лишен возможности оказывать от своего имени услуги внутризоновой телефонной связи абонентам присоединенных операторов, сделала вывод ФАС. Теперь «Ростелекому» будет выдано предписание устранить нарушение, говорится в сообщении. Штраф госоператору будет определен в ходе рассмотрения отдельного административного дела, говорит представитель службы. Зоновым называется звонок по фиксированной телефонной связи из одного города в другой, не выходящий за пределы региона. Звонки с участием мобильных номеров всегда считаются зоновыми, и мобильные операторы при звонках на сети других операторов обязаны пропускать трафик своих абонентов через сети зоновой связи. Большинство абонентов совершают междугородные звонки не часто, поэтому необходимость задокументировать свой отказ от услуг «Ростелекома» действительно может стать серьезным препятствием для перехода к другому оператору, говорил ранее гендиректор Telecom Daily Денис Кусков.

Теперь «Ростелекому» грозит оборотный штраф от 3,5 до 15% от суммы выручки на соответствующем рынке, говорит старший юрист BMS Law Firm Тарас Хижняк. В 2016 г. услуги по присоединению и пропуску трафика (без учета передачи данных) принесли «Ростелекому» 30,4 млрд руб., или 7,5% от общей выручки, следует из отчета оператора по российским стандартам бухгалтерского учета. Из этого следует, что максимальная сумма штрафа для «Ростелекома» может составить 4,5 млрд руб.

Сообщение службы пока не позволяет говорить о размерах штрафных санкций, но все основания для назначения штрафа у ФАС уже есть, говорит юрист юридической компании «Юрпартнеръ» Мария Краснолуцкая.

К максимальному штрафу ФАС госоператора не приговорит, уверен Тарас Хижняк. Обычно службой берется среднее значение в «вилке» штрафа, а потом к этому значению прибавляют коэффициент в зависимости от наличия отягчающих или смягчающих обстоятельств. В случае с «Ростелекомом» тот факт, что оператор проигнорировал предупреждение ФАС, будет являться отягчающим. Штраф составит несколько десятков миллионов рублей, прогнозирует юрист одного из операторов «большой четверки». Из практики ФАС следует, что игрокам телеком-рынка миллиардные штрафы она не присуждает, объясняет он. Не исключено, что ФАС в своем решении оговорит, что считает территориальными границами рынка, на котором совершено правонарушение, не всю Россию, а конкретные области, добавляет Хижняк. Соответственно, и штраф оператор будет платить не от общей выручки, а от выручки именно в этих регионах, объясняет юрист.

Попытается ли «Ростелеком» обжаловать решение ФАС в суде, представитель оператора не говорит. Юристы «Ростелекома» еще не получили предписание ФАС, а решение будет принято после ознакомления с материалами, объясняет он. «Мегафон» намерен добиваться пропуска трафика и в других регионах, обещает руководитель практики «Мегафона» по антимонопольному праву и закупкам Дмитрий Абрамов. Есть ли аналогичные проблемы в сотрудничестве с «Ростелекомом» у МТС и «Вымпелкома», представители этих операторов комментаровать отказались.