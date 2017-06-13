Телекоммуникации
Статья опубликована в № 4340 от 13.06.2017 под заголовком: Рассылки дошли до суда

Сотовые операторы борются против скидок на sms-рассылки

Решение Федеральной антимонопольной службы фактически делает эти скидки обязательными

«Т2 мобайл» (Tele2) и «Вымпелком» подали иски к Федеральной антимонопольной службе (ФАС), следует из материалов Арбитражного суда Москвы. Обе компании требуют отменить решение ФАС, вынесенное в апреле 2017 г. и запрещающее им тарифицировать sms-трафик каждого заказчика рассылок по отдельности (т. е. фактически уменьшать скидки на него). Рассмотрение исков назначено на июль 2017 г. Третьи лица в обоих разбирательствах – МТС и «Мегафон».

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Комментарии  ()
Гаврилов Ярослав
01:13 13.06.2017
Телекоме просто обязаны задирать тарифы и отжимать пока позволяет инфраструктура и вялый ФАС который преследует интересы никак не связанные с интересами граждан. Кому интересно будет плохо если богатеи банки будут платить 100/200 миллионов больше? Бабушка если увидит счёт за SMS оповещение больше 100₽ сама отключит разом все эти глупости, а у остальных есть приложение.
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