Сотовые операторы борются против скидок на sms-рассылки

ФАС обязала операторов предоставлять оптовые скидки на sms-рассылки Сергей Портер / Ведомости

«Т2 мобайл» (Tele2) и «Вымпелком» подали иски к Федеральной антимонопольной службе (ФАС), следует из материалов Арбитражного суда Москвы. Обе компании требуют отменить решение ФАС, вынесенное в апреле 2017 г. и запрещающее им тарифицировать sms-трафик каждого заказчика рассылок по отдельности (т. е. фактически уменьшать скидки на него). Рассмотрение исков назначено на июль 2017 г. Третьи лица в обоих разбирательствах – МТС и «Мегафон».