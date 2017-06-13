Статья опубликована в № 4340 от 13.06.2017 под заголовком: Рассылки дошли до суда
Сотовые операторы борются против скидок на sms-рассылки
Решение Федеральной антимонопольной службы фактически делает эти скидки обязательными
- Валерий Кодачигов
- / Ведомости
ФАС обязала операторов предоставлять оптовые скидки на sms-рассылки
Сергей Портер / Ведомости
«Т2 мобайл» (Tele2) и «Вымпелком» подали иски к Федеральной антимонопольной службе (ФАС), следует из материалов Арбитражного суда Москвы. Обе компании требуют отменить решение ФАС, вынесенное в апреле 2017 г. и запрещающее им тарифицировать sms-трафик каждого заказчика рассылок по отдельности (т. е. фактически уменьшать скидки на него). Рассмотрение исков назначено на июль 2017 г. Третьи лица в обоих разбирательствах – МТС и «Мегафон».
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