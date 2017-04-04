ФАС обвинила большую четверку операторов в нарушении закона при тарификации sms-рассылок

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России обвинила «Мегафон», МТС, «Вымпелком» и Тele2 в злоупотреблении доминирующим положением при тарификации sms-рассылок, сообщается в пресс-релизе ФАС.

Нарушение выразилось в том, что операторы с октября 2014 г. по декабрь 2015 г. ввели поклиентский учет sms-трафика для sms-агрегаторов, что привело к повышению тарифов для конечных заказчиков рассылок.

В результате тарифы на рассылку sms-сообщений для конечных заказчиков рассылок увеличились на 116% у «Мегафона», на 176% у МТС, на 77% у «Вымпелкома» и на 33% у Tele2.

Таким образом, операторы нарушили ч. 1 ст. 10 закона «О защите конкуренции». ФАС выдала операторам предписания, направленные на устранение нарушения антимонопольного законодательства.