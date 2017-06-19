Статья опубликована в № 4344 от 19.06.2017 под заголовком: «Ростелеком» не справился со старым планом
Менеджмент «Ростелекома» два года подряд не достигает ключевых показателей эффективности
Из-за этого урезано вознаграждение бывшего президента оператора
- Елизавета Серьгина,
- Кирилл Седов
- / Ведомости
Менеджмент «Ростелекома» два года подряд не достигает ключевых показателей эффективности. Из-за этого урезано вознаграждение бывшего президента оператора
М. Стулов / Ведомости
Финансовые показатели «Ростелекома» за 2016 г. оказались ниже тех, что предусмотрены долгосрочной программой его развития, говорится в отчете ревизионной комиссии к собранию акционеров (состоится в понедельник).
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