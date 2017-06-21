Мобильный интернет-трафик в России растет все быстрее

Ускорению мобильного интернет-трафика помогает снижение его удельной стоимости А. Гордеев / Ведомости

В I квартале 2017 г. мобильный интернет трафик в России достиг 1,36 млрд Гб — это на 83,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Таковы данные Минкомсвязи. В январе - марте 2016 г. трафик пользователей мобильного интернета год к году вырос на 37%, а за весь 2016 г. - на 48%. Количество пользователей мобильного интернета в России в I квартале 2016 г. составило 104,5 млн — прирост с аналогичным периодом 2016 г. 9,8%.

Рост мобильного трафика ускоряется, поскольку его удельная стоимость снижается: операторы включают в пакеты услуг все больше и больше гигабайтов, почти не меняя цен, объясняет гендиректор «ТМТ консалтинга» Константин Анкилов. К тому продолжается рост проникновения смартфонов на сотовых сетях, отмечает он. По его оценке, в I квартале 2017 г. выручка сотовых компаний от услуг мобильного интернета по сравнению с I кварталом 2016 г. выросла на 8%. Чтобы поддерживать качество связи при таком росте трафика, операторам придется сохранять высокий уровень инвестиций в развитие сетей LTE — при низких темпах роста выручки в перспективе это может означать рост тарифов для абонентов, не исключает Анкилов. Первый шаг в этом направлении сделан - с начала 2017 г. сотовые операторы «большой тройки» в той или иной форме начали отказываться от безлимитных тарифов, напоминает он.

Отказ операторов от безлимитных тарифов может стать предметом разбирательства Федеральной антимонопольной службы (ФАС) - она может завести дело в связи с согласованными действиями операторов, ограничивающими конкуренцию, рассказал в начале этой недели представитель службы ведомства. В службу поступили жалобы абонентов, заметивших, что операторы отказывались от безлимитных тарифов почти синхронно, следует из сообщения ФАС. В условиях роста потребления трафика такое поведение «выглядит неожиданным» и вызывает подозрения, сообщила начальник управления регулирования связи и IT ФАС Елена Заева на сайте ведомства.

Удельная стоимость мобильного интернета в России одна из самых низких в мире, ниже чем даже в Индии и в Китае, отмечает управляющий партнер AC&M-Consultung Михаил Алексеев. Один мегабайт обходится потребителю примерно в 0,06 руб., посчитал он. Если такие цены были бы в Европе, то большинство европейцев платили бы за связь менее трех евро в месяц, утверждает Алексеев. В России парадоксальная ситуация: за 300 руб. можно три раза выпить кофе, пять раз проехать на метро или купить пакет мобильного интернета на целый месяц, говорит Алексеев. Очевидно, что снижать тарифы некуда и их повышение в той или форме - вопрос времени, считает он. Как показывает зарубежный опыт, операторы могут отказаться от наиболее щедрых безлимитных интернет-опций, заметно повысить стоимость трафика сверх лимитов, включенных в пакеты услуг, и ввести минимальную плату за доступ в интернет в день, неделю или месяц независимо от трафика, говорил ранее Алексеев.

На инвестиции в 2017 г. «Мегафон» намерен направить 55–60 млрд руб., т. е. капитальные его затраты сократятся на 8,5–16%, следует из материалов оператора. В октябре 2015 г. президент МТС Андрей Дубовсков обещал, что в 2016–2017 гг. компания будет снижать капитальные затраты не менее чем на 5 млрд руб. в год. «Т2 РТК холдинг» (Tele2) к концу 2017 г. планирует выйти на положительный денежный поток, говорил ранее «Ведомостям» источник в операторе. Для выхода на положительный денежный поток оператор собирается снижать затраты на строительство, сделал из этого вывод аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин.

Рост мобильного интернет-трафика связан с увеличением проникновения смартфонов на сотовых сетях, расширением зоны действия сетей LTE, а также разнообразием медиаконтента, адаптированного для пользователей мобильных устройств, перечисляет гендиректор «Искрателекома» Алхас Мирзабеков. По его словам, в Москве мобильный интернет-трафик растет быстрее, чем в регионах, поскольку на московском рынке выше проникновение смартфонов. Пока мобильный интернет не конкурирует с фиксированным - удельная стоимость фиксированного доступа значительно ниже, чем мобильного, а скорость значительно выше, отмечает Мирзабеков.

В I квартале 2017 г. интернет-трафик в сети «Т2 РТК холдинга» (Tele2) вырос на 222% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г., говорит его представитель Ольга Галушина. Количество пользователей мобильного интернета при этом увеличилось на 18%. Рост трафика связан с увеличением доли пользователей пакетных тарифов, проникновением смартфонов и распространением LTE, говорит Галушина. Tele2 не планирует повышать цены — напротив, в апреле 2017 г. оператор запустил новую тарифную линейку, понизив удельную стоимость трафика, утверждает она.

За год интернет-трафик на сети «Вымпелкома» вырос на 45%, а количество пользователей мобильного интернета — на 12,2%, утверждает его представитель Анна Айбашева. Прирост связан с тем, что каждый абонент в среднем использует все больше мобильного интернета — в частности, из-за «утяжеления» контента, говорит она.

Рост мобильного трафика сделает выполнение требований «закона Яровой» сложнее и дороже, говорит сотрудник одной из сотовых компаний. Операторы будут тратить все доходы только на необходимые для этого системы и ничего на сети связи, сетует он.